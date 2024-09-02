الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تسجل أعلى نمو شهرى بـ2024 خلال يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) نمت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بأعلى معدل شهرى لها خلال العام الحالى فى يوليو الماضى، وبنسبة 2.3% على أساس شهرى لتصل إلى 53.77 مليار دولار مقابل نحو 52.5 مليار دولار فى يونيو الماضى.

وارتفعت تلك الودائع 6.5% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، إذ سجلت نحو 50.4 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.

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وتنقسم الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية إلى قسمين الأول هو ودائع بأجل وارتفعت 2.5% خلال يوليو الماضى مُسجلة نحو 40.8 مليار دولار مقابل 39.8 مليار دولار بنهاية يونيو.

وجاء النمو بدعم من زيادة مدخرات الأفراد إلى 29.1 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، وودائع القطاع العام 5.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 2.58 مليار دولار فى يونيو الماضى.

وارتفعت الودائع لأجل للقطاع الخاص 1.48%، لتصل إلى 9.03 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار.

والقسم الآخر هو الودائع تحت الطلب وارتفعت 1.7% على أساس شهرى، لتصل إلى 12.9 مليار دولار فى يوليو الماضى مقابل 12.7 مليار دولار فى يونيو.

وزادت ودائع قطاع الأفراد تحت الطلب نحو 100 مليون دولار لتصل إلى 3.75 مليار دولار، فى حين ارتفعت ودائع القطاع العام 15.2% لتصل إلى 628 مليون دولار مقابل 545 مليونًا، فيما اقتصرت الزيادة بالقطاع الخاص 0.5% لتصل 8.58 مليار دولار مقابل 8.54 مليار دولار.

ومازالت البنوك الحكومية تقدم عوائد قياسية على الشهادات الدولارية تتراوح بين 7% و9% للشهادات أجل 3 سنوات.

على جانب آخر تباطأ نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية فى يوليو لتقتصر على زيادة نحو 100 مليار جنيه، واستحوذ الأفراد على 62 مليار جنيه من الزيادة.

وارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات المحلية 1.5% على أساس شهرى، لتصل 6.9 تريليون جنيه فى يوليو الماضى مقابل 6.8 تريليون جنيه فى يونيو.

وجاءت أغلب الزيادة بدعم من نمو الودائع لأجل 1.6%، مُسجلة نحو 5.4 تريليون جنيه مقابل 5.3 تريليون جنيه.

وزادت ودائع الأفراد لأجل 1.5% لتصل 5.04 تريليون جنيه فى يوليو مقابل 4.96 تريليون جنيه فى يونيو الماضى، بينما ارتفعت الودائع لأجل للقطاع الخاص 4.3%، مُسجلة نحو 345 مليار جنيه، وللقطاع العام 0.2% مُسجلة 92.7 مليار جنيه.

ونمت إجمالى الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.3% فى يوليو الماضى، مُسجلة نحو 1.49 تريليون جنيه مقابل 1.47 تريليون جنيه.

وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية للأفراد 3.35%، لتصل 543.3 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 525.6 مليار جنيه فى يونيو، وللقطاع الخاص نمت 1% ووصلت 873.6 مليار جنيه مقابل 861.9 مليار جنيه.

وتراجعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام 11.1% على أساس شهرى، إلى 78.02 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 878.6 مليار جنيه فى يونيو.