الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تسجل أعلى نمو شهرى بـ2024 خلال يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) نمت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بأعلى معدل شهرى لها خلال العام الحالى فى يوليو الماضى، وبنسبة 2.3% على أساس شهرى لتصل إلى 53.77 مليار دولار مقابل نحو 52.5 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وارتفعت تلك الودائع 6.5% خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، إذ سجلت نحو 50.4 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
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وتنقسم الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية إلى قسمين الأول هو ودائع بأجل وارتفعت 2.5% خلال يوليو الماضى مُسجلة نحو 40.8 مليار دولار مقابل 39.8 مليار دولار بنهاية يونيو.
وجاء النمو بدعم من زيادة مدخرات الأفراد إلى 29.1 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، وودائع القطاع العام 5.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 2.58 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وارتفعت الودائع لأجل للقطاع الخاص 1.48%، لتصل إلى 9.03 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار.
والقسم الآخر هو الودائع تحت الطلب وارتفعت 1.7% على أساس شهرى، لتصل إلى 12.9 مليار دولار فى يوليو الماضى مقابل 12.7 مليار دولار فى يونيو.
وزادت ودائع قطاع الأفراد تحت الطلب نحو 100 مليون دولار لتصل إلى 3.75 مليار دولار، فى حين ارتفعت ودائع القطاع العام 15.2% لتصل إلى 628 مليون دولار مقابل 545 مليونًا، فيما اقتصرت الزيادة بالقطاع الخاص 0.5% لتصل 8.58 مليار دولار مقابل 8.54 مليار دولار. البنوك المتخصصة تنتظر قواعد تراخيصها للانطلاق
ومازالت البنوك الحكومية تقدم عوائد قياسية على الشهادات الدولارية تتراوح بين 7% و9% للشهادات أجل 3 سنوات.
على جانب آخر تباطأ نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية فى يوليو لتقتصر على زيادة نحو 100 مليار جنيه، واستحوذ الأفراد على 62 مليار جنيه من الزيادة.
وارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات المحلية 1.5% على أساس شهرى، لتصل 6.9 تريليون جنيه فى يوليو الماضى مقابل 6.8 تريليون جنيه فى يونيو.
وجاءت أغلب الزيادة بدعم من نمو الودائع لأجل 1.6%، مُسجلة نحو 5.4 تريليون جنيه مقابل 5.3 تريليون جنيه.
وزادت ودائع الأفراد لأجل 1.5% لتصل 5.04 تريليون جنيه فى يوليو مقابل 4.96 تريليون جنيه فى يونيو الماضى، بينما ارتفعت الودائع لأجل للقطاع الخاص 4.3%، مُسجلة نحو 345 مليار جنيه، وللقطاع العام 0.2% مُسجلة 92.7 مليار جنيه.
ونمت إجمالى الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.3% فى يوليو الماضى، مُسجلة نحو 1.49 تريليون جنيه مقابل 1.47 تريليون جنيه.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية للأفراد 3.35%، لتصل 543.3 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 525.6 مليار جنيه فى يونيو، وللقطاع الخاص نمت 1% ووصلت 873.6 مليار جنيه مقابل 861.9 مليار جنيه.
وتراجعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام 11.1% على أساس شهرى، إلى 78.02 مليار جنيه فى يوليو الماضى مقابل 878.6 مليار جنيه فى يونيو.
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