انطلاق موسم الصيد في السعودية لعام 2024م - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية موعد انطلاق موسم الصيد في المملكة للعام الحالي والذي يبدأ من اليوم 2024/9/1 الموافق 1446/2/28هـ ويستمر حتى تاريخ 1/31/ 2025 الموافق 1 /8/ 1446هـ.

وكشف المركز أن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتاً إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية. كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.

وبين المركز أن فترة السماح بممارسة الصيد البري المستدام تشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري وهي 29 نوعا من الطيور.

ويجب على الراغبين بالصيد الحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص ومسموح استخدامها في الصيد، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.

ويؤكد المركز أنه يحظر بشكل دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، محذرا من صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.

ويوضح المركز أن الصيد يقتصر على استخدام الوسائل المسموح استخدامها، مشيراً إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.

كما شدد المركز على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية - ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قائمة الطيور المسموح بصيدها في فصل الخريف (1 سبتمبر - 30 نوفمبر):

نقشارة، وأبو قلنسوة، ونقشارة الصفصاف، وسمنة مفردة، وحميراء شائعة، والعندليب الأوروبي، وهزار أزرق الزور، وتميرة الشجر، ويمام النخيل، ويمام مطوق، وصفارية أوراسية، والعندليب.

الحجل الرملي، والحمام الجبلي، ويمام مطوق أفريقي، والسمان، وجنائي أزور، وسمنة الصخور الزرقاء، وقطا كستنائي البطن، وقطا مخطط، وقطا نبطاء، وقطا مرقط، والحجل، وكروان عسلي، والكروان الصخري، وذلك في جميع المناطق المسموح فيها الصيد باستخدام البنادق الهوائية (الساكتون).

قائمة الطيور المسموح بصيدها في فصل الشتاء (1 ديسمبر - 31 يناير):

تميرة الماء، ودرسة قمحية، وقبرة سماوية أوراسية، وحميراء سوداء، على أن يتم صيدها خلال تلك الفترة من الموسم باستخدام الصقور.