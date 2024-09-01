مصر توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬وجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬بدر‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬أمس‭ ‬خطابا‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإثيوبي‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬ملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭. ‬

ويقع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السودانية‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق،‭ ‬الرافد‭ ‬الأساسي‭ ‬لنهر‭ ‬النيل‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬مصر‭ ‬القاطع‭ ‬للسياسات‭ ‬الأحادية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬المخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬والتي‭ ‬تُشكل‭ ‬خرقا‭ ‬صريحا‭ ‬لاتفاق‭ ‬إعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬والبيان‭ ‬الرئاسي‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الخطاب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإثيوبي‭ ‬آبي‭ ‬أحمد‭ ‬حول‭ ‬حجز‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬واستكمال‭ ‬بناء‭ ‬الهيكل‭ ‬الخرساني‭ ‬للسد‭ ‬الإثيوبي‭ ‬تُعدّ‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‭ ‬للدولة‭ ‬المصرية،‭ ‬وتمثل‭ ‬استمرارا‭ ‬للنهج‭ ‬الإثيوبي‭ ‬المثير‭ ‬للقلاقل‭ ‬مع‭ ‬جيرانها‭ ‬والمهدد‭ ‬لاستقرار‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تطمح‭ ‬أغلب‭ ‬دوله‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زرع‭ ‬بذور‭ ‬الفتن‭ ‬والاختلافات‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬تربطها‭ ‬وشائج‭ ‬الأخوة‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬الخطاب‭ ‬المصري‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬انتهاء‭ ‬مسارات‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬التفاوض‭ ‬‮«‬بنوايا‭ ‬مصرية‭ ‬صادقة‭ ‬جاء‭ ‬بعدما‭ ‬وضح‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬ترغب‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬غطاء‭ ‬تفاوضي‭ ‬لأمد‭ ‬غير‭ ‬منظور‭ ‬بغرض‭ ‬تكريس‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع،‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬لديها‭ ‬للتوصل‭ ‬لحل‮»‬‭. ‬

ومصر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬الضخم‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬السودان‭. ‬

ولطالما‭ ‬عارضت‭ ‬مصر‭ ‬المشروع‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإمداداتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬الذي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليه‭ ‬اعتمادا‭ ‬كبيرا‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬السودان‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬تنظيم‭ ‬وسلامة‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬والسدود‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭. ‬

وتحصل‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬بها‭ ‬الأراضي‭ ‬الصحراوية‭ ‬على‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭. ‬

وتقول‭ ‬إثيوبيا‭ ‬إن‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬تكلفته‭ ‬أربعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬توليد‭ ‬6450‭ ‬ميجاوات‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرمائية‭ ‬حاسم‭ ‬لتنميتها‭ ‬الاقتصادية‭. ‬