«التعليم العالي» تستقبل 150 ألف طالب وطالبة مع انطلاق العام الجديد

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، الموارد البشرية والتوطين، وزير العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات شرعت في استقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمستمرين للعام الأكاديمي الجديد 2024 – 2025، موزعين على 78 مؤسسة تعليمية مرخصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء الدولة، تشمل: الحكومية الاتحادية والمحلية، والجامعات الخاصة، بالإضافة إلى أفرع لجامعات عالمية مرموقة.

تنوع

وقال في تصريحه لـ((البيان)): ((إن مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات تتميز بتنوعها الأكاديمي والتعليمي، حيث توفر 1400 برنامج وتخصص أكاديمي تغطي كل المجالات العلمية والمعرفية، ما يعزز من فرص الطلبة لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة، لمواكبة متطلبات سوق العمل الإماراتي والخارجي)).

مركز عالمي

وتابع: ((إن النمو المستمر في أعداد الطلبة والمؤسسات التعليمية المعتمدة، إلى جانب الاعتمادات الدولية المرموقة، التي حصلت عليها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتنوع الكبير في خيارات البرامج، التي تقدمها يعكس التقدم البارز، الذي حققته دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتعليم العالي، ووجهة مثالية للتعليم، كما يسهم بشكل مباشر في رفد سوق العمل الوطني بكوادر مؤهلة، تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والمهارات المتقدمة، مما يعزز من تنافسية سوق العمل عالمياً)).

تعاون

وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتوفير كافة السبل والموارد اللازمة لدعم الطلبة، خلال مسيرتهم التعليمية وتزويد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى جعلها أحد أفضل دول العالم في مجال التعليم)).

تعزيز

وفي إطار حرص الدولة على تعزيز جودة التعليم العالي، وضمان توافقه مع المعايير الدولية، حصلت ما يقارب من 75 % من المؤسسات التعليمية في الدولة على اعتمادات دولية مرموقة، وبلغت نسبة البرامج الأكاديمية، التي حصلت على الاعتمادين الوطني والدولي 75 %.

كما تم إدراج 11 مؤسسة تعليمية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً وفقاً لتصنيف ((كيو اس)) QS للجامعات العالمية، في حين حصلت 6 مؤسسات تعليمية أخرى على تصنيف ((تايمز للتعليم العالي)) Times Higher Education، ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً، بينما حصلت ثلاث جامعات في الدولة على ((تصنيف شنغهاي)) ضمن نفس القائمة، ما يعكس مكانة الإمارات كمركز إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأكاديميين.