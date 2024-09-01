النائب الأول فتح باب التراخيص لشركات التوصيل والخدمات اللوجستية



يجب امتلاك بين 5 و30 سيارة خفيف .. ولا يجوز استخدام الدراجات الآلية على الطرق السريعة

السيارة لا يزيد عمرها على 3 سنـوات وتنتهي خدمتها عند 7 سنوات مـن تاريـخ الصنع

الدراجة لا يزيد عمرها على سنتين عند بداية الترخيص وتنتهي خدمتها عند 4 سنوات من تاريخ الصنع لوحات صفراء «عمومي» و«سديري» خاص لقائد المركبة وخوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا تضمــن تعديـل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271/2020، والمتعلق بتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية وتراخيص شركات نقل البضائع.

وحدد القرار ضوابط تراخيص شركات التوصيل بامتلاك بين 5 و30 سيارة نقل خفيف يضاف إليها لاحقا 15 دراجة، وألا يزيد عمر السارة على 3 سنوات عند بداية الترخيص وتنتهي خدمتها عند 7 سنوات من تاريخ الصنع، وبالنسبة الدراجة لا يزيد عمرها على سنتين عند بداية الترخيص وتنتهي خدمتها عند 4 سنوات من تاريخ الصنع، على ان تمنح لوحات صفراء «عمومي» ويلزم قائدها بارتداء «سديري» وخوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية، مع عدم جواز ان تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

ونص القرار على وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع. وبحسب التعديل، يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حاليا، إحلال مركبات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 271/2020 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1385/2022.

وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات رقم 352 المؤرخ 30/7/2024 ومرفقاته.

وعلى مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية «إدارة الفتوى والإعداد» المؤرخة 26/8/2024.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر:

٭ مادة أولى: تعدل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271/2020 المشار إليه ليكون نصها كالتالي:

مادة 8: يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآليــة فـــي الشركــات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.

ويجــــوز للشركــات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حاليا - إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

ويجـــوز للشركـــات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة مـن الإدارة العامة للمــرور لممارســة هذا النشاط، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1 ـ أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.

2 ـ يجب ان تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل أحد أعداد المركبات التالية:

ـ عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا تقل عن 5 سيارات لا تتجاوز حمولتها 2 طن ولا يزيد عددها على 30 سيارة نقل خفيف للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته.

ـ يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها على 15 دراجة آلية.

3 - ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط على 3 سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 7 سنوات من تاريخ الصنع.

4 ـ ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط على سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 4 سنوات من تاريخ الصنع.

5 ـ تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.

6 ـ يلتزم قائد المركبة بارتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.

7 - إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.

8 - أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفوسفوري حسبما تحدده الإدارة العامة للمرور.

9 - لا يجوز ان تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

كما يجــوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حاليا - إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند انتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة او المؤسسة وغرض الترخيص وفقا للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار.

ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط، وذلك وفقــا للشروط والضوابط التـي تحددها الإدارة العامة للمرور.

كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حاليا - إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدنى والحد الأعلى والعمر الافتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.

٭ مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اليوسف يُسكّن مناصب «العلاقات والإعلام الأمني»

منصور السلطان

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، قرارا وزاريا بتسكين المناصب في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من خلال تعيين العقيد يوسف المرشد مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وتعيين العقيد أحمد دشتي مديرا لإدارة الضيافة، والعقيد فهد العازمي مساعدا له، وتعيين العقيد فيصل الديحاني مديرا لإدارة العلاقات العامة والعقيد سلمان بهمن مساعدا له، وتعيين العقيد عثمان الغريب مديرا لإدارة الإعلام الأمني، والمقدم عبدالله الهاجري مساعدا له، وتعيين العقيد مشاري السمحان مديرا لإدارة الشؤون المالية والإدارية والصيانة، وتعيين العقيد فهد مياس مديرا للمطبعة والمقدم يوسف بهمن مساعدا له.