الرئيس المصري وولي العهد السعودي يطالبان بوقف العدوان على غزة والتصعيد في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/PNN- طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، بـ"ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري، من ولي العهد السعودي، وفق مصدرين رسميين في البلدين.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي جرى فيه "تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين".
و"توافق (الجانبان) على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة"، وفق البيان.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن ولي العهد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري، جرى خلاله "بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
وأكد ولي العهد السعودي "ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".
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