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الرئيس المصري وولي العهد السعودي يطالبان بوقف العدوان على غزة والتصعيد في الضفة

9/1/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، بـ"ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري، من ولي العهد السعودي، وفق مصدرين رسميين في البلدين.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي جرى فيه "تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين".

و"توافق (الجانبان) على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة"، وفق البيان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن ولي العهد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري، جرى خلاله "بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وأكد ولي العهد السعودي "ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

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