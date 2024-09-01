تفكيك حماس مجرد كذب.. نائب بالكنيست يهاجم الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- هاجم عضو الكنيست المتشدد عميت هاليفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، الجيش الإسرائيلي بشدة بعد الحديث عن حل ما أسموه بلواء رفح التابع لحركة "حماس"، مؤكدًا أن الجيش يكذب، وكلامه لا يعكس الواقع.

وبحسب ما ذكرت "القناة السابعة" العبرية، طالب النائب جيش الاحتلال بالتوقف عن الكذب، مؤكدًا أنه لم يتم حل لواء رفح الحمساوي كما ورد، ولم يتم حل كتيبة واحدة من "حماس" في رفح، كما أن كتائب الجهاد الإسلامي في منطقة رفح ظلت نشطة ولم تُحَلّ أيضًا.

وشدد هاليفي على أن كل سرية وكتيبة تابعة "لحماس" في رفح تواصل العمل على مستوى عالٍ جدًا وفقًا لنظرية "حماس" القتالية، التي تجمع بين حرب العصابات في فرق صغيرة وفتاكة. وأكد أن معظم مقاتلي "حماس" والجهاد الإسلامي لم يُصابوا بأذى، بل أصيب معظم الجنود الإسرائيليين في رفح، نقلاً عن المصدر الإسرائيلي.

وأضاف أن جيش الاحتلال يبث الأكاذيب وأحيانًا الصمت غير الضروري، ويدعي أنه ساهم في الوضع الأمني الصعب الذي حدث منذ 7 أكتوبر.

واختتم نائب الكنيست بقوله إن هذا التمثيل الكاذب من قبل الجيش الإسرائيلي يضلل الجمهور الإسرائيلي وصناع القرار، ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة، ويحرمنا من النصر والأمن، وفقًا للقناة السابعة.