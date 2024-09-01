تفكيك حماس مجرد كذب.. نائب بالكنيست يهاجم الجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- هاجم عضو الكنيست المتشدد عميت هاليفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، الجيش الإسرائيلي بشدة بعد الحديث عن حل ما أسموه بلواء رفح التابع لحركة "حماس"، مؤكدًا أن الجيش يكذب، وكلامه لا يعكس الواقع.
وبحسب ما ذكرت "القناة السابعة" العبرية، طالب النائب جيش الاحتلال بالتوقف عن الكذب، مؤكدًا أنه لم يتم حل لواء رفح الحمساوي كما ورد، ولم يتم حل كتيبة واحدة من "حماس" في رفح، كما أن كتائب الجهاد الإسلامي في منطقة رفح ظلت نشطة ولم تُحَلّ أيضًا.
وشدد هاليفي على أن كل سرية وكتيبة تابعة "لحماس" في رفح تواصل العمل على مستوى عالٍ جدًا وفقًا لنظرية "حماس" القتالية، التي تجمع بين حرب العصابات في فرق صغيرة وفتاكة. وأكد أن معظم مقاتلي "حماس" والجهاد الإسلامي لم يُصابوا بأذى، بل أصيب معظم الجنود الإسرائيليين في رفح، نقلاً عن المصدر الإسرائيلي.
وأضاف أن جيش الاحتلال يبث الأكاذيب وأحيانًا الصمت غير الضروري، ويدعي أنه ساهم في الوضع الأمني الصعب الذي حدث منذ 7 أكتوبر.
واختتم نائب الكنيست بقوله إن هذا التمثيل الكاذب من قبل الجيش الإسرائيلي يضلل الجمهور الإسرائيلي وصناع القرار، ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة، ويحرمنا من النصر والأمن، وفقًا للقناة السابعة.
MENAFN01092024000205011050ID1108623868
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.