دعوات لتعطيل الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- يعقد الهستدروت (اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل)، اليوم الأحد، مداولات لبجث إمكانية الدعوة إلى إضراب شامل لتعطيل الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل، وذلك تلبية لدعوة منتدى عائلات الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على حكومة بنيامين ودفعها إلى إبرام تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهستدروت سيتخذ قراره خلال الساعات المقبلة بشأن الدعوة إلى الإضراب العام؛ فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، دعا عائلات الرهائن إلى اجتماع عاجل في مكتبه، مع تزايد الدعوات لتعطيل الاقتصاد الإسرائيلي الليلة وغدا.

يأتي ذلك في أعقاب العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين في نفق جنوبي قطاع غزة، وسط تقديرات إسرائيلية بأنهم قتلوا في اليومين الماضيين، علما بأنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن بعضهم في صفقة تبادل الأسرى المقترحة بين إسرائيل وحركة "حماس" وتعطلها حكومة الاحتلال.

وفي سياق متصل، قرر منتدى الأعمال في إسرائيل، الذي يضم 200 من كبار رجال الأعمال، عقد اجتماع طارئ مساء اليوم لدعم الاحتجاجات. وأكد المنتدى، في بيان، انضمامه إلى مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، داعيًا الجمهور إلى "عدم التزام الصمت" إزاء ما وصفه بـ"فقدان الأرواح اليومي والتخلي عن الأسرى وتركهم لمصيرهم"، مشيرًا إلى إمكانية إنقاذهم وفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول رفيع في قطاع الأعمال أن "الأعداد في الشوارع هي ما سيحدد (إذا ما كان سيتم الإعلان عن إضراب عام). إذا كان هناك عدة آلاف في الشوارع الليلة، فإن فرصة الإضراب سترتفع. وفي الاجتماع الطارئ الليلة، سيشارك المئات من كبار رجال الأعمال وكبار المستثمرين في قطاع الهايتك ورؤساء البلديات ومديرو المستشفيات. قرارنا سيتأثر بما سيحدث في الشوارع الليلة".

وفي هذه الأثناء، أعلنت العشرات من المصالح التجارية الهامة في إسرائيل عن مشاركتها في النشاط الاحتجاجي الذي تدعو إليه عائلات الأسرى للضغط على حكومة نتنياهو، عبر تعطيل أنشطتها الاقتصادية الليلة، وسط ترقب لقرار الهستدروت ومنتدى الأعمال في إسرائيل بشأن إمكانية إعلان الإضراب العام في الأنشطة الاقتصادية غدا.

وأعلنت إدارة "سارونا ماركيت"، الذي تمتلكه مجموعة "بيغ" و"ميغا أور"، دعمها الكامل للأعمال التجارية التي تختار الإغلاق مساء اليوم بين الساعة 18:00 و22:00، تضامنًا مع أسر الأسرى. وجاء في بيان للإدارة: "بناءً على المعلومات الصادمة التي ظهرت في الساعات الأخيرة، والتي تفيد بأن تخلي دولة إسرائيل عن الأسرى أدى إلى مقتلهم، نعرب عن تعازينا العميقة وندعم الأسر والعائلات التي فقدت أعز ما لديها".

في السياق ذاته، انتقد رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، متهمًا إياها بالتخلي عن الأسرى وتركهم في ما وصفه بـ"الجحيم". وأضاف إيرز: "الحكومة قررت التضحية بالأسرى لصالح الحفاظ على الموقف العسكري في محور فيلادلفيا". وأكد على استعداد منظمة المعلمين لتنفيذ إضراب طويل الأمد من أجل دعم قضية الأسرى، مُشيرًا إلى أن قادة الحكومة يتخذون قرارات تتعلق بحياة الأسرى في إطار سياسة تتعلق بالحفاظ على هذا السيطرة على محور فيلادلفيا.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس بلدية غيفعتايم، ران كونيك، عن إضراب عام في البلدية يوم غد، الإثنين، مؤكدًا وقف استقبال الجمهور"، وأن "عشرات الموظفين مع ممثلين عن طلاب المدارس الثانوية سيتوجهون إلى مقر منتدى عائلات الأسرى للتعبير عن دعمها"، ودعا رؤساء البلديات الأخرى إلى الانضمام إلى هذه الخطوة، قائلاً: "يجب إعادة الأسرى فورًا. نظرية الضغط العسكري لإعادة الأسرى أحياء قد فشلت، ولا مكان لمزيد من التبريرات".



