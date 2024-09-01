ضربة رهيبة.. قائد القوة الجوية الإيراني يوجّه تحذيرا لأمريكا وإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN- وجّه قائد القوة الجوية في الجيش ، العميد علي رضا صباحي فرد، الأحد، تحذيراً لأمريكا وإسرائيل، وهدد كل منهما بضربة "رهيبة وغير قابلة للإصلاح"، حسب تعبيره، إذا أخطأتا الحسابات.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" عن العميد صباحي فرد قوله، خلال تجمع لقادة القوة الجوية: "أمريكا وإسرائيل تعلمان أنهما لا يملكان ولن يملكا القدرة على مواجهة القوات المسلحة الإيرانية".
وأضاف: "قوتنا القتالية أفضل حالاً الآن ولا يمكن مقارنتها بالسابق، أو بفترة ثمانينيات القرن الماضي، وهما يشعران بذلك وقد لمساه، وأكدنا مراراً وتكراراً على ضرورة ألا يخطئ الأعداء في حساباتهم".
وأردف قائلاً: "معداتنا اليوم لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه من قبل، ليست مصنوعة في أي بلد، وهي أكثر حداثة وتقدمًا، وتستخدم تقنيات دفاعية من بين الأكثر تقدمًا في العالم".
ويواصل المسؤولون في إيران إطلاق التهديدات ضد إسرائيل، بالرد والانتقام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة طهران، يوم 31 يوليو/ تموز الماضي.
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