ضربة رهيبة.. قائد القوة الجوية الإيراني يوجّه تحذيرا لأمريكا وإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- وجّه قائد القوة الجوية في الجيش ، العميد علي رضا صباحي فرد، الأحد، تحذيراً لأمريكا وإسرائيل، وهدد كل منهما بضربة "رهيبة وغير قابلة للإصلاح"، حسب تعبيره، إذا أخطأتا الحسابات.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" عن العميد صباحي فرد قوله، خلال تجمع لقادة القوة الجوية: "أمريكا وإسرائيل تعلمان أنهما لا يملكان ولن يملكا القدرة على مواجهة القوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف: "قوتنا القتالية أفضل حالاً الآن ولا يمكن مقارنتها بالسابق، أو بفترة ثمانينيات القرن الماضي، وهما يشعران بذلك وقد لمساه، وأكدنا مراراً وتكراراً على ضرورة ألا يخطئ الأعداء في حساباتهم".

وأردف قائلاً: "معداتنا اليوم لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه من قبل، ليست مصنوعة في أي بلد، وهي أكثر حداثة وتقدمًا، وتستخدم تقنيات دفاعية من بين الأكثر تقدمًا في العالم".

ويواصل المسؤولون في إيران إطلاق التهديدات ضد إسرائيل، بالرد والانتقام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة طهران، يوم 31 يوليو/ تموز الماضي.