أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً وسط توقعات بتراجع الفائدة

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة الموافق 30 أغسطش، رغم أنها ما زالت في طريقها لتحقيق مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي، وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 2,513.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، لكنه لا يزال متجهاً لتحقيق مكسب قدره 3 في المئة لهذا الشهر، كما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 0.5 في المئة، ليصل السعر إلى 2,547.10 دولار للأونصة، ويراقب المتداولون عن كثب المؤشرات الاقتصادية، مثل بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على احتمال خفض أسعار الفائدة، ووفقاً لأداة فيد ووتش من مجموعة سي إم إي، هناك حالياً احتمال بنسبة 66 في المئة لتخفيض قدره 25 نقطة أساس، وفرصة بنسبة 34 في المئة لتخفيض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس.
كما قد يتأثر احتمال خفض الفائدة ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقرر إصدارها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وأظهرت بيانات إضافية نُشرت يوم الخميس انخفاضاً طفيفاً في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، إلا أن فرص العمل للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أصبحت نادرة بشكل متزايد، وعلى الصعيد الجيوسياسي، تستمر التوترات في الشرق الأوسط، ومع ذلك، أعلن مسؤول كبير من منظمة الصحة العالمية أن الجيش الإسرائيلي وحماس قد اتفقوا على ثلاث هدن مؤقتة منفصلة لمدة ثلاثة أيام في مناطق محددة من غزة لتسهيل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وعلى الرغم من هذه الهدن، لا تزال المخاوف من نزاع أوسع في المنطقة قائمة.
وفي السوق الأوسع للمعادن الثمينة، استقر سعر الفضة الفوري عند 29.44 دولار للأونصة، بينما ارتفع البالاديوم بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 981 دولار للأونصة، مع تسجيل كلا المعدنين مكاسب شهرية، وفي الوقت نفسه، ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 945.10 دولار للأونصة، لكنه يقترب من تسجيل شهره الثالث على التوالي من الخسائر، ومع استمرار السوق في التفاعل مع البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية، يظل المتداولون حذرين بشأن اتجاه أسعار المعادن الثمينة.
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