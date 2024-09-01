العراق تخطط لفتح 10 مناطق لاستكشاف الغاز أمام الشركات الأمريكية

(MENAFN
) أعلنت العراق عن خطتها لفتح 10 مناطق لاستكشاف الغاز أمام الشركات الأمريكية، وجاء هذا الإعلان على لسان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في مقابلة مع إحدى وكالات الأنباء العالمية يوم السبت الموافق 31 أغسطس، وأوضح الوزير أن بغداد تعتزم تقديم هذه الفرص لاستكشاف الغاز للشركات الأمريكية خلال زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة، في إطار جهودها الأوسع لجذب الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة بالبلاد.
كذلك أشار الوزير عبد الغني إلى أن جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة في العراق كانت قد شملت في البداية 29 رقعة وحقلاً، ومن بين هذه الرقع، تم إبرام عقود لـ 14 منها، ومع ذلك، لا تزال هناك حوالي 10 رقع غازية لم تتقدم لها الشركات بعد، حيث سيتم الآن طرح هذه الرقع المتبقية في جولة تراخيص جديدة، تهدف إلى إعادة تحفيز الاهتمام بموارد الغاز في العراق وتأمين استثمارات جديدة.
وأكد الوزير أن وزارة النفط العراقية حريصة على تقديم هذه الفرص الاستثمارية في مجال الغاز إلى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وشدد على أهمية هذه المبادرة كجزء من استراتيجية العراق لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، الذي يُعد عنصرًا حيويًا لمستقبل الطاقة في البلاد، وستكون الزيارة القادمة إلى الولايات المتحدة منصة رئيسية للترويج لهذه الفرص أمام الشركات الأمريكية التي تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لاستغلال احتياطيات الغاز في العراق.
كما أكد الوزير عبد الغني على أهمية التفاعل مع الشركات الأمريكية العالمية خلال الزيارة المرتقبة، ومن خلال عرض هذه الرقع لاستكشاف الغاز، تهدف العراق إلى جذب اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، وبالتالي تعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الغاز وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام العراق بتوسيع بنيته التحتية في مجال الطاقة وتأمين شراكات مع الشركات الدولية الرائدة.
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