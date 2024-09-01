مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية يتعرض لعدوان عسكري شديد من قبل القوات الإسرائيلية

(MENAFN
) تعرض مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية لعدوان عسكري شديد من قبل القوات الإسرائيلية, التي حولت المنطقة إلى ساحة قتال من خلال استهداف المنازل الفلسطينية والبنية التحتية الحيوية بالصواريخ, هذا الهجوم, الذي يستمر لليوم الرابع على التوالي, يشكل جزءًا من حملة عسكرية أوسع تستهدف المخيمات في شمال الضفة الغربية, مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا وتدمير واسع النطاق.
كذلك في أعقاب تدمير أجزاء كبيرة من مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم, زادت القوات الإسرائيلية من وجودها في مخيم جنين بشكل كبير, هذا التصعيد أدى إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين المحليين الذين يقاومون الهجوم, كما تعقدت الوضعية بسبب فرض حصار مشدد حول مخيم جنين, بما في ذلك منع فرق الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى المنطقة, كانت الاشتباكات الأكثر شدة في حي الدمج, حيث قُتل جندي إسرائيلي وأصيب تسعة آخرون, بجانب الهجمات على المنازل, قامت القوات الإسرائيلية بحملة اعتقالات واسعة في أحياء شرق جنين.
كما قامت الجرافات العسكرية الإسرائيلية بهدم عدة أحياء في "المنطقة الشرقية" من جنين, مما تسبب في أضرار واسعة للطرق وخطوط المرافق, هذا التدمير أدى إلى انقطاع واسع في إمدادات المياه والكهرباء عبر مناطق كبيرة في جنين والمخيم المحيط, يبدو أن هذا التدمير هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تهجير عدد كبير من الفلسطينيين من المنطقة, رئيس أركان الجيش الإسرائيلي, هرتسي هليفي, تعهد بمواصلة هذه العملية العسكرية الكبيرة, التي بدأت قبل أربعة أيام وأسفرت بالفعل عن مقتل 29 فلسطينيًا وتدمير المنازل في جنين وطولكرم ونور شمس وفارعة في طوباس, وقد وصفت العملية بأنها الأكبر منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002, وقد أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "مخيمات الصيف".
وردًا على العدوان, قامت الجماعات الفلسطينية المقاومة, بما في ذلك كتائب القسام, الجناح العسكري لحركة حماس, وكتائب القدس, الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي, بشن دفاع قوي, استخدموا تكتيكات حرب العصابات مثل تفجير الأجهزة والاشتباك المباشر مع الجنود الإسرائيليين, مما أسفر عن إصابات مؤكدة بين القوات المحتلة, وفقًا لبيانات الفصائل الفلسطينية, يسلط هذا الهجوم العسكري المستمر الضوء على التأثير الإنساني الشديد على سكان جنين والمناطق المحيطة بها, ويبرز الحاجة الملحة للتدخل الدولي لمعالجة الأزمة المتصاعدة وتخفيف معاناة المتضررين من النزاع.
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