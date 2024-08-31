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جمعية رعاية مرضى السكلر تشيد بتخصيص جناح لمريضات ((السكلر))

8/31/2024 7:22:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬بتوجه‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتخصيص‭ ‬جناح‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬منوهة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭).‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬ثمّن‭ ‬زكريا‭ ‬إبراهيم‭ ‬الكاظم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬دعم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتواصل‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بسعيهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمرضى،‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭.‬

وأكد‭ ‬الكاظم‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬جناح‭ ‬خاص‭ ‬للنساء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخصوصية‭ ‬لهن،‭ ‬لكونه‭ ‬مستقلا‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الأجنحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحسين‭ ‬التجربة‭ ‬العلاجية‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬النساء‭.‬

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