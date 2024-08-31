جمعية رعاية مرضى السكلر تشيد بتخصيص جناح لمريضات ((السكلر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشادت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بتوجه المستشفيات الحكومية بتخصيص جناح لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) من النساء، منوهة بالجهود المبذولة في سبيل توفير أفضل الخدمات العلاجية لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر).
وفي هذا الصدد ثمّن زكريا إبراهيم الكاظم الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر دعم المستشفيات الحكومية المتواصل لمرضى فقر الدم المنجلي، منوهًا بسعيهم الدؤوب في سبيل توفير أفضل الخدمات للمرضى، وفق أعلى المعايير.
وأكد الكاظم أن تخصيص جناح خاص للنساء من شأنه أن يسهم في توفير الخصوصية لهن، لكونه مستقلا عن بقية الأجنحة، وذلك بما يدعم تحسين التجربة العلاجية للمرضى من النساء.
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