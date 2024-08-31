الجيش الأمريكي يعلن مقتل 15 داعشيا في عملية مشتركة مع القوات العراقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬أنها‭ ‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭. ‬

وأعلنت‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬2017‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاثة‭ ‬أعوام‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬خلاياه‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬وتشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬خارج‭ ‬المدن‭. ‬

وأفادت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ (‬سنتكوم‭) ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها،‭ ‬بأنها‭ ‬نفذت‭ ‬وقوات‭ ‬عراقية‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬أغسطس‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬‮«‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬سنتكوم‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كانت‭ ‬مسلحة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والقنابل‭ ‬والأحزمة‭ ‬المتفجرة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دفاعي‭ ‬أمريكي‭ ‬بأن‭ ‬سبعة‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬جرحوا‭ ‬خلال‭ ‬العملية،‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬اثنان‭ ‬بسبب‭ ‬سقوطهما،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬حالهم‭ ‬مستقرة‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الجرحى‭ ‬وأحد‭ ‬المصابين‭ ‬تمّ‭ ‬إجلاؤهما‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬

واستهدفت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بهدف‭ ‬التعطيل‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وكذلك‭ ‬ضد‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والحلفاء‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬سنتكوم‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العراقي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬قيادات‭ ‬خطيرة‭ ‬كانوا‭ ‬يتخذون‭ ‬من‭ ‬صحراء‭ ‬الأنبار‭ ‬ملاذا‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬نفّذت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬صحراوية‭ ‬في‭ ‬الأنبار،‭ ‬كبرى‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬والأردن‭ ‬والسعودية‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬بـ«ضربات‭ ‬جوية‭ ‬متتالية‮»‬‭ ‬لأربع‭ ‬مضافات‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬الجهاديون،‭ ‬أعقبتها‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬انزال‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬ثم‭ ‬اشتباك‭ ‬مع‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭. ‬