‏الإبادة المعرفية: محو الذاكرة، إسكات المعارضة، والحرب على التعليم من غزة إلى الغرب‏ (2-1)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏‏هنري جيرو‏ - (كاونتربنش) 23/8/2024

‏إرهاب الدولة في عصر مناطق القتل‏

‏إن ما يميز حرب إسرائيل على غزة ليس عملياتها العسكرية العنيفة التي اتسمت بالقتل العشوائي للنساء والأطفال فحسب. إنها تتميز أيضا بهجومها المتواصل على المعارضة والنقد -حتى المعارضة المعتدلة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المدانة دوليا. وترتبط حملة إسرائيل العسكرية المستمرة والوحشية، إلى جانب "سياساتها المفرطة في اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني"، ارتباطا وثيقا بالجهود التي تبذلها الدولة لإضفاء الشرعية على أفعالها في غزة وتطبيعها. ‏‏[1]‏‏ ويشمل ذلك شن حرب أيديولوجية باستخدام الرقابة والتشهير ضد أي تحد –بغض النظر عن مصدره– لما يدينه كينيث روث، أحد مؤسسي منظمة "هيومن رايتس ووتش"، باعتباره "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، ‏‏[2]‏‏ وما يصفه أرييه نير، أحد الناجين من المحرقة النازية والمؤسس المشارك لـ"هيومن رايتس ووتش"، بأنه "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". ‏‏[3]‏

يتكشف النطاق الكامل لهجوم إسرائيل على غزة من خلال أعمالها العسكرية المستمرة بلا هوادة، والتي تتميز بالعنف العشوائي ضد النساء والأطفال والمسنين وغير المقاتلين. ووفقًا لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، فإن حجم الدمار الذي يجري إيقاعه بغزة ليس ماحقا فحسب، بل هو سلوك لا يمكن تصوره أخلاقيا. فمنذ بداية الحرب وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، أفادت التقارير بأن إسرائيل أسقطت أكثر من 25.000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، وهي قوة تفجيرية تعادل قنبلتين نوويتين. وهذا يعني أن القوة التدميرية للمتفجرات التي أسقطت على غزة في ما يزيد قليلا عن شهرين تجاوزت قوة القنبلة التي أسقطت على هيروشيما. ‏‏[4]‏‏ وطبقا لنظام روما الأساسي الذي يحكم عمل "المحكمة الجنائية الدولية"، فإن استخدام مثل هذه القنابل شديدة التدمير في المناطق السكنية يشكل جريمة حرب.‏









‏ركام كنيسة القديس بورفيريوس التاريخية في غزة، التي قصفتها إسرائيل على رؤوس المحتمين بها - (أرشيفية)

كانت عواقب هذه التفجيرات قيد العرض بشكل مأساوي في 10 آب (أغسطس) 2024، عندما قصفت إسرائيل "مدرسة التابعين" في غزة، وهو حدث متكرر بطريقة محزنة. وكانت المدرسة قد وفرت المأوى لنحو 2.500 شخص فروا من المناطق المدمرة، الكثير منهم من الأطفال. واستهدفت القنابل الإسرائيلية قاعة للصلاة عند الفجر، عندما كان المئات يصلون. ووفقا لتحقيق أجراه "المرصد الأورومتوسطي"، فقد "قُتل أكثر من 100 فلسطيني، بما في ذلك عدة عائلات [بأكملها]". وحولت القوة التدميرية الهائلة للقنابل أجساد الضحايا إلى رفات ممزقة ومحترقة، وإدت إلى إصابة العديد من الآخرين بجروح خطيرة. ‏‏[5]‏‏ ونقلت شبكة (سي. إن. إن) عن فارس عفانة، مدير خدمات الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، قوله أن جميع المستهدفين "كانوا مدنيين –من الأطفال العزل، والشيوخ، والرجال، والنساء العزّل". ‏‏[6]‏‏ ولم يجد "المرصد الأورومتوسطي" أي دليل على أن المدرسة "كانت تستخدم لأهداف عسكرية". ‏‏[7]‏‏ وعلى الرغم من الأدلة الموثقة على استمرار إسرائيل في عمليات القتل والاختطاف والتجويع القسري وتعذيب الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال،‏‏[8]‏‏ ادعى نتنياهو وأعضاء حكومته بطريقة مثيرة للدهشة أن لدى إسرائيل "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". ‏‏[9]‏

قتلت إسرائيل أكثر من 40.000 فلسطيني. وتفيد ‏‏منظمة "أنقذوا الأطفال‏‏" بأن "أكثر من 15.000 طفل قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع [بينما قدَّرت] أن ما يصل إلى 21.000 هم في عداد المفقودين". ‏‏[10]‏‏ وقد يكون هذا العدد الإجمالي للوفيات أقل بكثير من الواقع. وذكرت رشا الخطيب، ومارتن ماكي، وسالم يوسف، وهم ثلاثة مسؤولين صحيين، في ‏‏مجلة "لانسيت"‏‏ الطبية البريطانية المرموقة التي يراجعها الأقران، أنه نتيجة للوفيات الناجمة عن العنف غير المباشر وليس المباشر، من المرجح أن يكون العدد الفعلي للوفيات أقرب إلى 186.000 شخص. ‏‏[11]‏‏ ويلاحظ أندريه ديمون على ‏‏موقع "الاشتراكية العالمية"‏‏ أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأن هدفها ليس فقط "... ذبح عشرات الآلاف، وإنما أيضا تدمير جميع جوانب الحضارة في غزة، وهو ما ساهم في موت عشرات الآلاف بسبب سوء التغذية والأمراض المعدية ونقص الرعاية الصحية". ‏‏[12]‏‏ ويتأكد الهول الفظيع لهذا العنف باحتوائه على العديد من الأعمال الوحشية الهائلة، بما في ذلك قصف المدارس، وتعذيب السجناء،‏‏[13]‏‏ واستخدام التجويع كسلاح، واستهداف المستشفيات وجزء كبير من المرافق الصحية في غزة، من بين سياسات بربرية أخرى.‏

لاقت مثل هذه الأعمال الإدانة باعتبارها إبادة جماعية من الجماعات القانونية مثل "مركز الحقوق الدستورية"، وأكثر من 50 حكومة، بمن فيها حكومة جنوب أفريقيا، ومختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ‏‏[14] ‏‏وبالإضافة إلى ذلك، تنظر "المحكمة الجنائية الدولية" في طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، لارتكابهما "جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة". ‏‏[15]‏‏ وطلب خان أيضا إصدار أوامر توقيف مماثلة بحق بعض قادة حماس.‏

‏كما تشير الباحثة اليهودية جوديث بتلر، كان قادة اليمين المتطرف في إسرائيل صريحين على الملأ وغير اعتذاريين بشأن خططهم الإقصائية في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر). كان هدفهم الذي أعلنوه هو التقويض المنهجي لـ"سبل عيش الفلسطينيين، وصحتهم، ورفاههم، وقدرتهم على مواصلة البقاء" وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي وغير المتناسب. ‏‏[16]‏‏ وفي هذا الإطار، بعد هجوم حماس (الإرهابي) المفاجئ، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى فرض حصار كامل على غزة، معلنا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك". ‏‏[17]‏‏ ودعا بعض الوزراء الإسرائيليين إلى إلقاء قنبلة ذرية على غزة. ‏‏[18]‏









و‏في بيان يتحدى الحدود الأخلاقية والقانونية، ادعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع 2 مليون شخص، على الرغم من أن هذا قد يكون مبررا وأخلاقيا من أجل تحرير الرهائن". ‏‏[19]‏‏ ولا تقلل ملاحظة سموتريتش من شأن معاناة الملايين الفلسطينيين فحسب، بل وتتجاهل أيضا حقيقة حاسمة: أن التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب لا لبس فيها. هذه هي لغة السياسيين الفاشيين الذين يتحدثون بثقل الجثث في أفواههم والدماء على أيديهم. ولا يستهدف مثل هذا الخطاب اللاإنساني مقاتلي حماس فحسب، بل يمتد ليشمل جميع سكان غزة، ويصف فعليًا جميع الفلسطينيين بأنهم إرهابيون وأقل من البشر. ومن خلال تجريد مجموعة بأكملها من إنسانيتها، يسهل هذا الخطاب ويضفي الشرعية على قمع إسرائيل لجميع الفلسطينيين، ويبرر حرمانهم من الاحتياجات الإنسانية الأساسية وارتكاب جرائم الحرب في حقهم.‏

‏من الواضح أن الهدف النهائي للحرب الإسرائيلية على غزة هو القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وطرد الفلسطينيين في نهاية المطاف من أراضيهم. ويتجلى هذا المسعى في "الحصار الكامل" المضروب على غزة، ومعارضة نتنياهو الصريحة لوجود دولة فلسطينية في المستقبل. وبالنظر إلى الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة، الذي قضى تقريبًا على احتمالات البقاء اليومية لسكانها، يصبح هذا الهدف أكثر وضوحا. وتؤكد شارون تشانغ على هذه النقطة بالإشارة إلى أن نتنياهو أعلن صراحة عن نيته "سحق أي أمل في وجود دولة فلسطينية بشكل كامل". ‏‏[20]‏‏ وتكتب:‏

‏"قال المدافعون عن الحقوق الفلسطينية أن هذه كانت خطة المسؤولين الإسرائيليين كل الوقت، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بذبح الفلسطينيين بشكل جماعي في غزة بينما تعمل على محو الأدلة على وجود الفلسطينيين في أي وقت في المنطقة. ومع ذلك، يشكل هذا واحدًا من أوضح التصريحات حتى الآن والذي جاء من نتنياهو نفسه وسط الحصار الحالي، في إشارة إلى ثقته في أنه سيكون قادرًا على تنفيذ مخططه بمساعدة الحلفاء مثل الولايات المتحدة‏‏[21]‏‏".‏

في عدد من المقالات، كتب كينيث روث ببلاغة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ‏‏[22]‏‏ وهو يقول أن أيا من أفعال حماس، مهما كانت مروعة، لا تبرر انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب. ويذكر أن "الحكومة الإسرائيلية انتهكت القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا بطرق تجعلها ترقى إلى جرائم حرب". ويشير إلى الهجوم الإسرائيلي على المباني المدنية، بما فيها المدارس والمتاحف والمكتبات. ويستشهد بادعاء صحيفة "هآرتس" بأن "إسرائيل أنشأت "مناطق قتل" حيث يطلق الجنود النار على أي شخص يدخلها، مسلحًا كان أم غير ذلك". ويشير إلى قيام إسرائيل بتدمير المستشفيات، وتعذيبها الفلسطينيين المحتجزين، وكيف أن بعض المعتقلين "ماتوا في الحجز العسكري [بينما احتاج آخرون] إلى بتر أطرافهم بسبب الإصابات التي لحقت بهم من التقييد لفترات طويلة. ويجادل بأن الحكومة الإسرائيلية "فرضت عقبات هائلة أمام إيصال المساعدات، وخاصة الغذاء –وهي سياسة ترقى إلى جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب". ‏‏[23]‏‏ كان ما أوضحه روث -وما تجاهلته العديد من الدول الغربية- هو أن إسرائيل دولة مارقة مذنبة بارتكاب جرائم حرب مروعة، والتي انتهكت القانون الدولي مرارا وتكرارا.‏

‏تفعل جرائم الحرب أكثر من مجرد تدمير الأجساد. إنها تعمل أيضا على محو المعنويات، والذكريات، والعادات عميقة الجذور في الوعي العام. وتتجسد وحشية الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة بوضوح وبشكل مؤلم في صور أجساد الأطفال الممزقة وسط المساجد والمستشفيات والمدارس التي تعرضت للقصف. وغالبا ما يتم تبرير هذه الفظائع بخطاب التجريد من الإنسانية والدفاع عن النفس -وهي رواية عن صناعة الدولة، مروعة أخلاقيا تماما مثل المعاناة التي تتيحها، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة من السكان. والحقيقة التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، وخاصة من قبل وسائل الإعلام الرئيسية، هي أن حرب إسرائيل على غزة ليست مجرد اعتداء فيزيائي، وإنما هي هجوم على التاريخ، والذاكرة، والمؤسسات الثقافية. وهذا المحو هو جهد محسوب لإخفاء جرائم الحرب والعنف الوحشي وتاريخ الاستعمار الاستيطاني، وكلها يجري إخفاؤها "تحت ستار الأمان الذي يوفره غطاء فقدان الذاكرة التاريخي". ‏‏[24]‏

‏الإبادة المعرفية كحرب هيكلية وأيديولوجية ‏

‏لا تقتصر تجليات الإبادة الجماعية على إنشاء "مناطق القتل"، حيث يطلق الجنود النار عشوائيًا على الفلسطينيين، وعلى استخدام القوة المميتة ضد أهداف غير عسكرية مثل المستشفيات والمدارس. إنها تتجلى أيضا في التدمير المنهجي للبنية التحتية الفكرية والثقافية والمدنية بأكملها في غزة. ‏‏[25]‏‏ ويسعى هذا المحو المحسوب والمبيت إلى القضاء على نسيج مجتمع غزة، متجاوزا العنف الفيزيائي إلى طمس هويته التاريخية والثقافية. ‏‏[26]‏

لا يكشف التوثيق المستمر الذي يصبح أكثر دقة وشمولا باطراد لجرائم الحرب الإسرائيلية الحقائق المروعة على الأرض فحسب، بل يلقي الضوء أيضا على الآثار الأوسع لهذه الانتهاكات. وتمتد الأزمة التي تتكشف إلى ما هو أبعد من الوحشية المباشرة والدمار المادي في غزة، لتكشف عن شكل أعمق وأكثر خبثا من العنف الذي يتجاوز ساحة المعركة. ويتجذر هذا العنف في أجندة أيديولوجية تضفي الشرعية على هذه الهمجية، بينما تجري بشكل منهجي مهاجمة أي شكل من أشكال التثقيف والنقد الذي يسعى إلى فضحها. ويتجلى هذا الهجوم في شكل حرب ناعمة وصلبة على التعليم، والتاريخ، والتحقيق والاستنطاق النقدي، وأي حركة معارضة قابلة للحياة. وقد وصفت كرمة نابلسي من جامعة أكسفورد هذه "الحرب على التعليم" بأنها شكل من أشكال الإبادة المعرفية، وجادلت بأنها ستؤثر على أجيال من الأطفال الفلسطينيين. ‏‏[27]‏‏ وفي القلب من هذه الحرب على المعارضة والتعليم، ثمة المحاولات المتكررة التي تبذلها الحكومة اليمينية الإسرائيلية لرفض جميع الانتقادات التي تتوجه إلى حربها على غزة باعتبار النقد شكلاً من أشكال "معاداة السامية". وعلى سبيل المثال، عندما يتم أحيانا وضع الحرب على غزة في سياقها وتاريخها في التقارير الإخبارية، تسارع الحكومة الإسرائيلية والمدافعون عنها إلى تسليح تهمة معاداة السامية ضد المنتقدين، وخاصة الفلسطينيين –وإنما اليهود أيضًا. ويسلط المؤرخ، إيلان بابيه، الضوء على الكيفية التي تستخدم بها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل هذا الاتهام –لا لإسكات منتقدي الحرب فحسب، وإنما لقمع أي رواية تعرّي طبيعة الحملة المستمرة منذ خمسة عقود، التي تشنها "قوى الاحتلال لفرض عقاب جماعي مستمر على الفلسطينيين.. وتعريضهم للمضايقات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن وسجن مئات الآلاف منهم". ‏‏[28]‏ (يُتبع)

‏

*هنري إيه. جيرو Henry A. Giroux: يشغل حاليا كرسي جامعة ماكماستر للمنح الدراسية في "المصلحة العامة" في قسم اللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية. وهو باحث باولو فريري المتميز في علم أصول التدريس النقدي. تشمل أحدث كتبه: "رعب اللامتوقع" The Terror of the Unforeseen (لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس، 2019)؛ "في البيداغوجيا النقدية" On Critical Pedagogy، الطبعة الثانية (بلومزبري، 2020)؛ "العرق والسياسة والتربية الوبائية: التعليم في وقت الأزمات" Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (بلومزبري 2021) ؛ "بيداغوجيا المقاومة: ضد الجهل المصنّع" Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (بلومزبري 2022)؛ و"التمردات: التعليم في عصر السياسة المضادة للثورة" Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (بلومزبري، 2023)، وبالاشتراك مع أنتوني ديماجيو، "محاكمة الفاشية: التعليم وإمكانية الديمقراطية" Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (بلومزبري، 2025).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Scholasticide: Erasing Memory, Silencing Dissent, and Waging War on Education from Gaza to the West



المراجع:

[1] Gerald Sussman,“The US-Israeli Regime of Despair,” Counter Punch (July 21, 2024). Online:

[2] Kenneth Roth,“Crimes of War in Gaza” The New York Review of Books [July 18, 2024]. Online:

[3] Aryeh Neier,“Is Israel Committing Genocide?” The New York Review of Books[June 6, 2024]. Online:

[4] HuMedia,“Israel hits Gaza Strip with the equivalent of two nuclear bombs,” Euro-Med Human Rights Monitor (November 2, 2023). Online:

[5] Editorial,“Initial Euro-Med Monitor investigation finds no evidence of military presence at site of Tab'een School massacre in Gaza,” Countercurrents (August 24, 2024). Online:

[6] Irene Nasser, Abeer Salman, Ibrahim Dahman, Mohammed Tawfeeq, Lex Harvey and Allegra Goodwin,“Israeli strike on mosque and school in Gaza kills scores, sparking international outrage,” CNN World (August 11, 2024). Online:

[7] HuMedia,“Initial Euro-Med Monitor investigation finds no evidence of military presence at site of Tab'een School massacre in Gaza,” Euro-Med Human Rights Monitor (August 11, 2024). Online:

[8] Miranda Cleland,“Why Israel can torture detained Palestinian children with impunity,” Middle East Eye (December 1, 2023). Online:

[9] Greg Shupak,“Israel may have the least 'moral army' in the world: The rate of civilian death during Israel's assault on Gaza has few precedents this century,” Canadian Dimension (February 17, 2024). Online:

[10] Arwa Mahdawi,“Nearly 21,000 children are missing in Gaza. And there's no end to this nightmare” The Guardian [June 27, 2024]. Online:

[11] Rasha Khatib, Martin McKee, Salim Yusuf,“Counting the dead in Gaza: difficult but essential” The Lancet [July 5, 2024]. Online: (24)01169-3/fulltext

[12] Andre Damon,“Lancet warns Gaza death toll could be over 186,000,” World Socialist Web Site (July 7, 2024). Online:

[13] Press Release,“UN report: Palestinian detainees held arbitrarily and secretly, subjected to torture and mistreatment,” United Nations Human Rights (July 31, 2024). Online:

[14] Gerald Imray,“Genocide case against Israel: Where does the rest of the world stand on the momentous allegations?,” Associated Press (January 14, 2024). Online:

fbd7fe4af10b542a1a4e2c7563029bfb;

[15] Mike Corder,“International Criminal Court judges mulling arrest warrants consider legal arguments on jurisdiction,” Associated Press(August 9, 2024). Online:

12df89805cf654df030a56264ad38bb8#:~:text=THE%20HAGUE%2C%20Netherlands%20(AP),attacks%20by%20Hamas%20in%20Israel.

[16] Amy Goodman,“Palestinian Lives Matter Too: Jewish Scholar Judith Butler Condemns Israel's“Genocide” in Gaza.” Democracy Now[October 26, 2023]. Online:

[17] Sanjana Karanth,“Israeli Defense Minister Announces Siege On Gaza To Fight 'Human Animals',” The Huff Post (October 9, 2023). Online:

[18] Patrick Kingsley,“Top U.N. Court Decision Adds to Israel's Growing Isolation” New York Times [May 24, 2024]. Online:

[19] Guardian Staff and Agencies,“Israel minister condemned for saying starvation of millions in Gaza might be 'justified and moral',” The Guardian (August 8, 2024). Online:

[20] Sharon Zhang,“Netanyahu Says Israel's Goal Is to Wipe Out All Possibility of Palestinian State,” Truthout (January 18, 2024). Online: 's%20Goal%20Is%20to%20Wipe%20Out%20All%20Possibility,amid%20Israel's%20genocide%20in%20Gaza.&text=Honest%2C%20paywall%2Dfree%20news%20is,a%20donation%20of%20any%20size.

[21] Ibid.

[22] Kenneth Roth,“Crimes of War in Gaza” The New York Review of Books [July 18, 2024]. Online: ; See also, an interview with Roth in Carolyn Neugarten,“The Right Fight” The New York Review [July 27, 2024]. Online:

[23] All of the quotes in this paragraph are from Kenneth Roth,“Crimes of War in Gaza” The New York Review of Books [July 18, 2024]. Online:

[24] Donalyn White, Anthony Ballas,“Settler Colonialism and the Engineering of Historical Amnesia” Counter Punch [July 11, 2024]. Online:

[25] See, Kenneth Roth,“Crimes of War in Gaza” The New York Review of Books [July 18, 2024]. Online: A brilliant, critical, and encompassing analysis of Israel's war crimes can be found in Jeffrey St. Clair's Gaza Dairy Archives published in CounterPunch.

[26] Gaza Academics and Administrators,“Open letter by Gaza academics and university administrators to the world.” Al Jazeera [May 29, 2024]. Online:

[27] Faisal Bhabha, Heidi Matthews, Stephen Rosenbaum,“OPEN LETTER FROM NORTH AMERICAN ACADEMICS CONDEMNING SCHOLASTICIDE IN GAZA” Google Docs [April 2024]. Online:

[28] Ilan Pappe,“Why Israel wants to erase context and history in the war on Gaza.” Al Jazeera [November 5, 2023]. Online: