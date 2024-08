‏الإبادة المعرفية: محو الذاكرة، إسكات المعارضة، والحرب على التعليم من غزة إلى الغرب‏ (2-1)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏‏هنري جيرو‏ - (كاونتربنش) 23/8/2024

‏إرهاب الدولة في عصر مناطق القتل‏

‏إن ما يميز حرب إسرائيل على غزة ليس عملياتها العسكرية العنيفة التي اتسمت بالقتل العشوائي للنساء والأطفال فحسب. إنها تتميز أيضا بهجومها المتواصل على المعارضة والنقد -حتى المعارضة المعتدلة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المدانة دوليا. وترتبط حملة إسرائيل العسكرية المستمرة والوحشية، إلى جانب "سياساتها المفرطة في اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني"، ارتباطا وثيقا بالجهود التي تبذلها الدولة لإضفاء الشرعية على أفعالها في غزة وتطبيعها. ‏‏[1]‏‏ ويشمل ذلك شن حرب أيديولوجية باستخدام الرقابة والتشهير ضد أي تحد –بغض النظر عن مصدره– لما يدينه كينيث روث، أحد مؤسسي منظمة "هيومن رايتس ووتش"، باعتباره "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، ‏‏[2]‏‏ وما يصفه أرييه نير، أحد الناجين من المحرقة النازية والمؤسس المشارك لـ"هيومن رايتس ووتش"، بأنه "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". ‏‏[3]‏

يتكشف النطاق الكامل لهجوم إسرائيل على غزة من خلال أعمالها العسكرية المستمرة بلا هوادة، والتي تتميز بالعنف العشوائي ضد النساء والأطفال والمسنين وغير المقاتلين. ووفقًا لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، فإن حجم الدمار الذي يجري إيقاعه بغزة ليس ماحقا فحسب، بل هو سلوك لا يمكن تصوره أخلاقيا. فمنذ بداية الحرب وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، أفادت التقارير بأن إسرائيل أسقطت أكثر من 25.000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، وهي قوة تفجيرية تعادل قنبلتين نوويتين. وهذا يعني أن القوة التدميرية للمتفجرات التي أسقطت على غزة في ما يزيد قليلا عن شهرين تجاوزت قوة القنبلة التي أسقطت على هيروشيما. ‏‏[4]‏‏ وطبقا لنظام روما الأساسي الذي يحكم عمل "المحكمة الجنائية الدولية"، فإن استخدام مثل هذه القنابل شديدة التدمير في المناطق السكنية يشكل جريمة حرب.‏









‏ركام كنيسة القديس بورفيريوس التاريخية في غزة، التي قصفتها إسرائيل على رؤوس المحتمين بها - (أرشيفية)

كانت عواقب هذه التفجيرات قيد العرض بشكل مأساوي في 10 آب (أغسطس) 2024، عندما قصفت إسرائيل "مدرسة التابعين" في غزة، وهو حدث متكرر بطريقة محزنة. وكانت المدرسة قد وفرت المأوى لنحو 2.500 شخص فروا من المناطق المدمرة، الكثير منهم من الأطفال. واستهدفت القنابل الإسرائيلية قاعة للصلاة عند الفجر، عندما كان المئات يصلون. ووفقا لتحقيق أجراه "المرصد الأورومتوسطي"، فقد "قُتل أكثر من 100 فلسطيني، بما في ذلك عدة عائلات [بأكملها]". وحولت القوة التدميرية الهائلة للقنابل أجساد الضحايا إلى رفات ممزقة ومحترقة، وإدت إلى إصابة العديد من الآخرين بجروح خطيرة. ‏‏[5]‏‏ ونقلت شبكة (سي. إن. إن) عن فارس عفانة، مدير خدمات الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، قوله أن جميع المستهدفين "كانوا مدنيين –من الأطفال العزل، والشيوخ، والرجال، والنساء العزّل". ‏‏[6]‏‏ ولم يجد "المرصد الأورومتوسطي" أي دليل على أن المدرسة "كانت تستخدم لأهداف عسكرية". ‏‏[7]‏‏ وعلى الرغم من الأدلة الموثقة على استمرار إسرائيل في عمليات القتل والاختطاف والتجويع القسري وتعذيب الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال،‏‏[8]‏‏ ادعى نتنياهو وأعضاء حكومته بطريقة مثيرة للدهشة أن لدى إسرائيل "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". ‏‏[9]‏

قتلت إسرائيل أكثر من 40.000 فلسطيني. وتفيد ‏‏منظمة "أنقذوا الأطفال‏‏" بأن "أكثر من 15.000 طفل قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع [بينما قدَّرت] أن ما يصل إلى 21.000 هم في عداد المفقودين". ‏‏[10]‏‏ وقد يكون هذا العدد الإجمالي للوفيات أقل بكثير من الواقع. وذكرت رشا الخطيب، ومارتن ماكي، وسالم يوسف، وهم ثلاثة مسؤولين صحيين، في ‏‏مجلة "لانسيت"‏‏ الطبية البريطانية المرموقة التي يراجعها الأقران، أنه نتيجة للوفيات الناجمة عن العنف غير المباشر وليس المباشر، من المرجح أن يكون العدد الفعلي للوفيات أقرب إلى 186.000 شخص. ‏‏[11]‏‏ ويلاحظ أندريه ديمون على ‏‏موقع "الاشتراكية العالمية"‏‏ أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأن هدفها ليس فقط "... ذبح عشرات الآلاف، وإنما أيضا تدمير جميع جوانب الحضارة في غزة، وهو ما ساهم في موت عشرات الآلاف بسبب سوء التغذية والأمراض المعدية ونقص الرعاية الصحية". ‏‏[12]‏‏ ويتأكد الهول الفظيع لهذا العنف باحتوائه على العديد من الأعمال الوحشية الهائلة، بما في ذلك قصف المدارس، وتعذيب السجناء،‏‏[13]‏‏ واستخدام التجويع كسلاح، واستهداف المستشفيات وجزء كبير من المرافق الصحية في غزة، من بين سياسات بربرية أخرى.‏

لاقت مثل هذه الأعمال الإدانة باعتبارها إبادة جماعية من الجماعات القانونية مثل "مركز الحقوق الدستورية"، وأكثر من 50 حكومة، بمن فيها حكومة جنوب أفريقيا، ومختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ‏‏[14] ‏‏وبالإضافة إلى ذلك، تنظر "المحكمة الجنائية الدولية" في طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، لارتكابهما "جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة". ‏‏[15]‏‏ وطلب خان أيضا إصدار أوامر توقيف مماثلة بحق بعض قادة حماس.‏

‏كما تشير الباحثة اليهودية جوديث بتلر، كان قادة اليمين المتطرف في إسرائيل صريحين على الملأ وغير اعتذاريين بشأن خططهم الإقصائية في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر). كان هدفهم الذي أعلنوه هو التقويض المنهجي لـ"سبل عيش الفلسطينيين، وصحتهم، ورفاههم، وقدرتهم على مواصلة البقاء" وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي وغير المتناسب. ‏‏[16]‏‏ وفي هذا الإطار، بعد هجوم حماس (الإرهابي) المفاجئ، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى فرض حصار كامل على غزة، معلنا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك". ‏‏[17]‏‏ ودعا بعض الوزراء الإسرائيليين إلى إلقاء قنبلة ذرية على غزة. ‏‏[18]‏









و‏في بيان يتحدى الحدود الأخلاقية والقانونية، ادعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع 2 مليون شخص، على الرغم من أن هذا قد يكون مبررا وأخلاقيا من أجل تحرير الرهائن". ‏‏[19]‏‏ ولا تقلل ملاحظة سموتريتش من شأن معاناة الملايين الفلسطينيين فحسب، بل وتتجاهل أيضا حقيقة حاسمة: أن التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب لا لبس فيها. هذه هي لغة السياسيين الفاشيين الذين يتحدثون بثقل الجثث في أفواههم والدماء على أيديهم. ولا يستهدف مثل هذا الخطاب اللاإنساني مقاتلي حماس فحسب، بل يمتد ليشمل جميع سكان غزة، ويصف فعليًا جميع الفلسطينيين بأنهم إرهابيون وأقل من البشر. ومن خلال تجريد مجموعة بأكملها من إنسانيتها، يسهل هذا الخطاب ويضفي الشرعية على قمع إسرائيل لجميع الفلسطينيين، ويبرر حرمانهم من الاحتياجات الإنسانية الأساسية وارتكاب جرائم الحرب في حقهم.‏

‏من الواضح أن الهدف النهائي للحرب الإسرائيلية على غزة هو القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وطرد الفلسطينيين في نهاية المطاف من أراضيهم. ويتجلى هذا المسعى في "الحصار الكامل" المضروب على غزة، ومعارضة نتنياهو الصريحة لوجود دولة فلسطينية في المستقبل. وبالنظر إلى الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة، الذي قضى تقريبًا على احتمالات البقاء اليومية لسكانها، يصبح هذا الهدف أكثر وضوحا. وتؤكد شارون تشانغ على هذه النقطة بالإشارة إلى أن نتنياهو أعلن صراحة عن نيته "سحق أي أمل في وجود دولة فلسطينية بشكل كامل". ‏‏[20]‏‏ وتكتب:‏

‏"قال المدافعون عن الحقوق الفلسطينية أن هذه كانت خطة المسؤولين الإسرائيليين كل الوقت، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بذبح الفلسطينيين بشكل جماعي في غزة بينما تعمل على محو الأدلة على وجود الفلسطينيين في أي وقت في المنطقة. ومع ذلك، يشكل هذا واحدًا من أوضح التصريحات حتى الآن والذي جاء من نتنياهو نفسه وسط الحصار الحالي، في إشارة إلى ثقته في أنه سيكون قادرًا على تنفيذ مخططه بمساعدة الحلفاء مثل الولايات المتحدة‏‏[21]‏‏".‏

في عدد من المقالات، كتب كينيث روث ببلاغة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ‏‏[22]‏‏ وهو يقول أن أيا من أفعال حماس، مهما كانت مروعة، لا تبرر انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب. ويذكر أن "الحكومة الإسرائيلية انتهكت القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا بطرق تجعلها ترقى إلى جرائم حرب". ويشير إلى الهجوم الإسرائيلي على المباني المدنية، بما فيها المدارس والمتاحف والمكتبات. ويستشهد بادعاء صحيفة "هآرتس" بأن "إسرائيل أنشأت "مناطق قتل" حيث يطلق الجنود النار على أي شخص يدخلها، مسلحًا كان أم غير ذلك". ويشير إلى قيام إسرائيل بتدمير المستشفيات، وتعذيبها الفلسطينيين المحتجزين، وكيف أن بعض المعتقلين "ماتوا في الحجز العسكري [بينما احتاج آخرون] إلى بتر أطرافهم بسبب الإصابات التي لحقت بهم من التقييد لفترات طويلة. ويجادل بأن الحكومة الإسرائيلية "فرضت عقبات هائلة أمام إيصال المساعدات، وخاصة الغذاء –وهي سياسة ترقى إلى جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب". ‏‏[23]‏‏ كان ما أوضحه روث -وما تجاهلته العديد من الدول الغربية- هو أن إسرائيل دولة مارقة مذنبة بارتكاب جرائم حرب مروعة، والتي انتهكت القانون الدولي مرارا وتكرارا.‏

‏تفعل جرائم الحرب أكثر من مجرد تدمير الأجساد. إنها تعمل أيضا على محو المعنويات، والذكريات، والعادات عميقة الجذور في الوعي العام. وتتجسد وحشية الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة بوضوح وبشكل مؤلم في صور أجساد الأطفال الممزقة وسط المساجد والمستشفيات والمدارس التي تعرضت للقصف. وغالبا ما يتم تبرير هذه الفظائع بخطاب التجريد من الإنسانية والدفاع عن النفس -وهي رواية عن صناعة الدولة، مروعة أخلاقيا تماما مثل المعاناة التي تتيحها، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة من السكان. والحقيقة التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، وخاصة من قبل وسائل الإعلام الرئيسية، هي أن حرب إسرائيل على غزة ليست مجرد اعتداء فيزيائي، وإنما هي هجوم على التاريخ، والذاكرة، والمؤسسات الثقافية. وهذا المحو هو جهد محسوب لإخفاء جرائم الحرب والعنف الوحشي وتاريخ الاستعمار الاستيطاني، وكلها يجري إخفاؤها "تحت ستار الأمان الذي يوفره غطاء فقدان الذاكرة التاريخي". ‏‏[24]‏

‏الإبادة المعرفية كحرب هيكلية وأيديولوجية ‏

‏لا تقتصر تجليات الإبادة الجماعية على إنشاء "مناطق القتل"، حيث يطلق الجنود النار عشوائيًا على الفلسطينيين، وعلى استخدام القوة المميتة ضد أهداف غير عسكرية مثل المستشفيات والمدارس. إنها تتجلى أيضا في التدمير المنهجي للبنية التحتية الفكرية والثقافية والمدنية بأكملها في غزة. ‏‏[25]‏‏ ويسعى هذا المحو المحسوب والمبيت إلى القضاء على نسيج مجتمع غزة، متجاوزا العنف الفيزيائي إلى طمس هويته التاريخية والثقافية. ‏‏[26]‏

لا يكشف التوثيق المستمر الذي يصبح أكثر دقة وشمولا باطراد لجرائم الحرب الإسرائيلية الحقائق المروعة على الأرض فحسب، بل يلقي الضوء أيضا على الآثار الأوسع لهذه الانتهاكات. وتمتد الأزمة التي تتكشف إلى ما هو أبعد من الوحشية المباشرة والدمار المادي في غزة، لتكشف عن شكل أعمق وأكثر خبثا من العنف الذي يتجاوز ساحة المعركة. ويتجذر هذا العنف في أجندة أيديولوجية تضفي الشرعية على هذه الهمجية، بينما تجري بشكل منهجي مهاجمة أي شكل من أشكال التثقيف والنقد الذي يسعى إلى فضحها. ويتجلى هذا الهجوم في شكل حرب ناعمة وصلبة على التعليم، والتاريخ، والتحقيق والاستنطاق النقدي، وأي حركة معارضة قابلة للحياة. وقد وصفت كرمة نابلسي من جامعة أكسفورد هذه "الحرب على التعليم" بأنها شكل من أشكال الإبادة المعرفية، وجادلت بأنها ستؤثر على أجيال من الأطفال الفلسطينيين. ‏‏[27]‏‏ وفي القلب من هذه الحرب على المعارضة والتعليم، ثمة المحاولات المتكررة التي تبذلها الحكومة اليمينية الإسرائيلية لرفض جميع الانتقادات التي تتوجه إلى حربها على غزة باعتبار النقد شكلاً من أشكال "معاداة السامية". وعلى سبيل المثال، عندما يتم أحيانا وضع الحرب على غزة في سياقها وتاريخها في التقارير الإخبارية، تسارع الحكومة الإسرائيلية والمدافعون عنها إلى تسليح تهمة معاداة السامية ضد المنتقدين، وخاصة الفلسطينيين –وإنما اليهود أيضًا. ويسلط المؤرخ، إيلان بابيه، الضوء على الكيفية التي تستخدم بها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل هذا الاتهام –لا لإسكات منتقدي الحرب فحسب، وإنما لقمع أي رواية تعرّي طبيعة الحملة المستمرة منذ خمسة عقود، التي تشنها "قوى الاحتلال لفرض عقاب جماعي مستمر على الفلسطينيين.. وتعريضهم للمضايقات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن وسجن مئات الآلاف منهم". ‏‏[28]‏ (يُتبع)

‏

*هنري إيه. جيرو Henry A. Giroux: يشغل حاليا كرسي جامعة ماكماستر للمنح الدراسية في "المصلحة العامة" في قسم اللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية. وهو باحث باولو فريري المتميز في علم أصول التدريس النقدي. تشمل أحدث كتبه: "رعب اللامتوقع" The Terror of the Unforeseen (لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس، 2019)؛ "في البيداغوجيا النقدية" On Critical Pedagogy، الطبعة الثانية (بلومزبري، 2020)؛ "العرق والسياسة والتربية الوبائية: التعليم في وقت الأزمات" Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (بلومزبري 2021) ؛ "بيداغوجيا المقاومة: ضد الجهل المصنّع" Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (بلومزبري 2022)؛ و"التمردات: التعليم في عصر السياسة المضادة للثورة" Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (بلومزبري، 2023)، وبالاشتراك مع أنتوني ديماجيو، "محاكمة الفاشية: التعليم وإمكانية الديمقراطية" Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (بلومزبري، 2025).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Scholasticide: Erasing Memory, Silencing Dissent, and Waging War on Education from Gaza to the West



