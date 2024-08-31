مهرجان العقبة الرياضي يكشف عن وجوه لاعبين جدد بمختلف الألعاب الرياضية



واشتمل المهرجان الذي نظمه نادي مدينة الأمير حمزة للشباب بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بمشاركة أكثر من 600 ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز على ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم وتنس الطاولة والجودو والمواي تاي وشد الحبل والشطرنج وكرة الطاولة والكيك بوكسينغ بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية عائلية جميعها أقيمت في منشآت ومرافق مدينة الأمير حمزة للشاب.



واكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية انخراط الشباب والشابات في الرياضة لما لها من فوائد على الفرد والمجتمع، مشيرا الى التشاركية التي تجمع بين كافة المؤسسات الرياضية لا سيما بين نادي مدينة الامير حمزة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



من جهته قال مدير مدينة الامير حمزه احمد الحسن، إن المهرجان جاء بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتقديم فرصة للمشاركين في إظهار مواهبهم إلى جانب اكتشاف المدربين الوجوه الجديدة والواعدة وتجربة مجموعة من الرياضات الجديدة الفردية والجماعية، مؤكدا السعي إلى أن يكون المهرجان تقليدا سنويا بحيث يقام دوري لكل لعبة، وذلك لاستثمار أوقات الشباب وتعزيز الثقافة الرياضية ورفع الوعي بأهمية النشاط البدني ومنح الاندية الفرصة لمتابعة واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة.



وأكد الحسن على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح المنافسة والتحدي بين الشباب، مشيراً إلى أن نادي مدينة الامير حمزة وبالشراكة مع كافة الأندية الرياضية والمراكز الشبابية تعمل جاهدة على تنظيم المزيد من المهرجانات الرياضية وربطها بالسياحة خاصة خلال الفترة المقبلة والتي تتميز فيها مدينة العقبة أنها وجهة للرياضة الشتوية وبما يسهم في تحقيق رؤية وزارة الشباب وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو بناء جيل شبابي صحي وقوي قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع، مبينا أنه سيطرح قريبا عطاء لتطوير ملعب مدينة الأمير حمزة الرياضية ومرافقة كافة ورفع سعته الاستيعابية ليكون بمواصفات عالمية لخدمة المجتمع المحلي بأفضل صورة ممكنة وبما يعزز مكانة الرياضة في العقبة واستقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وتوفير فرصة للشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية.



واكد مفوض الشباب والريادة في سلطة العقبة رمزي الكباريتي ان الألعاب الرياضية في مدينة العقبة جزء أساسي من هوية العقبة السياحية، مشيرا إلى أن السلطة وضعت الألعاب والنشاطات والفعاليات ضمن خططها وبرامجها بشكل دائم والتي تخدم الحركة الرياضية والثقافية والإجتماعية والمجتمع المحلي، لافتا ان نجاح المهرجان الرياضي الذي أقيم يعبر عن مدى الاهتمام الشبابي الرياضي بضرورة إقامة الأنشطة والبرامج المتنوعة بالتشاركية ما بين جميع الجهات الشبابية مشيرا إلى دعم السلطة لتلك الأنشطة والفعاليات ومبادرات الشباب التي من شأنها تعظيم دورهم للمساهمة في البناء والجهد الوطني العام.



وفي ختام حفل المهرجان توج الكباريتي والحجاج الفائزين في الألعاب الرياضية في حفل عائلي حضره ذوي اللاعبين وعدد من أعضاء نادي مدينة الأمير حمزة للشباب.



وحضر المهرجان مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات ورئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي ومدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي ومدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة والأجهزة الأمنية وعدد كبير من ذوي وأهالي اللاعبين وأبناء المجتمع المحلي