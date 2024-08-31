مهرجان العقبة الرياضي يكشف عن وجوه لاعبين جدد بمختلف الألعاب الرياضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف مهرجان العقبة الرياضي الأول لمختلف الألعاب الجماعية والفردية عن وجود وجوه واعدة جديدة في العديد من الألعاب الرياضية لا سيما في رياضة الموتاي والتي تشتهر فيها مدينة العقبة وسباحة الزعانف التي تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الملكي للرياضات البحرية.
واشتمل المهرجان الذي نظمه نادي مدينة الأمير حمزة للشباب بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز على ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم وتنس الطاولة والجودو والمواي تاي وشد الحبل والشطرنج وكرة الطاولة والكيك بوكسينغ بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية عائلية جميعها أقيمت في منشآت ومرافق مدينة الأمير حمزة للشاب.
واكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية انخراط الشباب والشابات في الرياضة لما لها من فوائد على الفرد والمجتمع، مشيرا الى التشاركية التي تجمع بين كافة المؤسسات الرياضية لا سيما بين نادي مدينة الامير حمزة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
من جهته قال مدير مدينة الامير حمزه احمد الحسن، إن المهرجان جاء بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتقديم فرصة للمشاركين في إظهار مواهبهم إلى جانب اكتشاف المدربين الوجوه الجديدة والواعدة وتجربة مجموعة من الرياضات الجديدة الفردية والجماعية، مؤكدا السعي إلى أن يكون المهرجان تقليدا سنويا بحيث يقام دوري لكل لعبة، وذلك لاستثمار أوقات الشباب وتعزيز الثقافة الرياضية ورفع الوعي بأهمية النشاط البدني ومنح الاندية الفرصة لمتابعة واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة.
وأكد الحسن على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح المنافسة والتحدي بين الشباب، مشيراً إلى أن نادي مدينة الامير حمزة وبالشراكة مع كافة الأندية الرياضية والمراكز الشبابية تعمل جاهدة على تنظيم المزيد من المهرجانات الرياضية وربطها بالسياحة خاصة خلال الفترة المقبلة والتي تتميز فيها مدينة العقبة أنها وجهة للرياضة الشتوية وبما يسهم في تحقيق رؤية وزارة الشباب وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو بناء جيل شبابي صحي وقوي قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع، مبينا أنه سيطرح قريبا عطاء لتطوير ملعب مدينة الأمير حمزة الرياضية ومرافقة كافة ورفع سعته الاستيعابية ليكون بمواصفات عالمية لخدمة المجتمع المحلي بأفضل صورة ممكنة وبما يعزز مكانة الرياضة في العقبة واستقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وتوفير فرصة للشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية.
واكد مفوض الشباب والريادة في سلطة العقبة رمزي الكباريتي ان الألعاب الرياضية في مدينة العقبة جزء أساسي من هوية العقبة السياحية، مشيرا إلى أن السلطة وضعت الألعاب والنشاطات والفعاليات ضمن خططها وبرامجها بشكل دائم والتي تخدم الحركة الرياضية والثقافية والإجتماعية والمجتمع المحلي، لافتا ان نجاح المهرجان الرياضي الذي أقيم يعبر عن مدى الاهتمام الشبابي الرياضي بضرورة إقامة الأنشطة والبرامج المتنوعة بالتشاركية ما بين جميع الجهات الشبابية مشيرا إلى دعم السلطة لتلك الأنشطة والفعاليات ومبادرات الشباب التي من شأنها تعظيم دورهم للمساهمة في البناء والجهد الوطني العام.
وفي ختام حفل المهرجان توج الكباريتي والحجاج الفائزين في الألعاب الرياضية في حفل عائلي حضره ذوي اللاعبين وعدد من أعضاء نادي مدينة الأمير حمزة للشباب.
وحضر المهرجان مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات ورئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية محمد المغربي ومدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي ومدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة والأجهزة الأمنية وعدد كبير من ذوي وأهالي اللاعبين وأبناء المجتمع المحلي
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