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الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل ويعزلها عن محيطها

8/31/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، وعزلتها عن محيطها.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، مداخل مدينة الخليل وعزلتها عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منهما بمركباتهم.

يذكر ان المواطنين
محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، استشهدا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستعمرتي "كرمي تسور" و"عتصيون" المقامتين على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الصحفية اشواق محمد عياد عوض، أثناء تواجدها قرب الحرم الابراهيمي الشريف.


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