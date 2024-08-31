الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في النبي صالح شمال رام الله
التاريخ
8/31/2024 5:14:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا وسط قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المركبات، وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما أعاق حركة المواطنين.
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