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الإمارات توقع اتفاقية مع (يونيسيف) لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوبه

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 30 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (اليونيسيف) لتقديم 7 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان.
وذكرت الوزارة في بيان انه سيتم تخصيص 6 ملايين دولار لعمليات (يونيسيف) في السودان ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان ما يعزز التزام الامارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في هذين البلدين.
وأشارت إلى ان تلك المساهمة المقدمة من الإمارات ستدعم مباشرة جهود المنظمة الأممية لضمان حصول الأطفال والنساء في السودان وجنوب السودان على الرعاية الصحية الأولية والمياه الجيدة الكافية والتعليم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك برامج التعلم المبكر.
وذكرت انه منذ اندلاع الصراع في السودان عام 2023 قدمت الإمارات 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأرسلت 159 طائرة إغاثة سلمت أكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية وإمدادات الإغاثة بالإضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد قدما العلاج الطبي لأكثر من 45 ألف شخص.
يذكر أن الإمارات قدمت خلال العقد الماضي أكثر من 5ر3 مليار دولار كمساعدات للشعب السوداني التزاما منها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات. (النهاية)

س خ م / ر ج



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