الإمارات توقع اتفاقية مع (يونيسيف) لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوبه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 30 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (اليونيسيف) لتقديم 7 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان.
وذكرت الوزارة في بيان انه سيتم تخصيص 6 ملايين دولار لعمليات (يونيسيف) في السودان ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان ما يعزز التزام الامارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في هذين البلدين.
وأشارت إلى ان تلك المساهمة المقدمة من الإمارات ستدعم مباشرة جهود المنظمة الأممية لضمان حصول الأطفال والنساء في السودان وجنوب السودان على الرعاية الصحية الأولية والمياه الجيدة الكافية والتعليم من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك برامج التعلم المبكر.
وذكرت انه منذ اندلاع الصراع في السودان عام 2023 قدمت الإمارات 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأرسلت 159 طائرة إغاثة سلمت أكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية وإمدادات الإغاثة بالإضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد قدما العلاج الطبي لأكثر من 45 ألف شخص.
يذكر أن الإمارات قدمت خلال العقد الماضي أكثر من 5ر3 مليار دولار كمساعدات للشعب السوداني التزاما منها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات. (النهاية)
س خ م / ر ج
MENAFN30082024000071011013ID1108621400
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