تونس تحصد ذهبيةً في العاب باريس البارالمبية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اسم تونس يُشِعُ ضمن قائمة الميداليات التي تم الفوز بها في بطولة الألعاب البارالمبية 2024، والتي انطلقت يوم الأربعاء 28 آب /أغسطس في فرنسا. حيث حصدت الرياضية روعة التليلي الميدالية الذهبية لتونس في مسابقة السيدات لرمي الجلة F41.

ومع هذا الفوز الذي حققته يوم الجمعة 30 آب/أغسطس، تكون التليلي قد حصدت ميداليتها السابعة في تاريخ منافسات الألعاب البارالمبية. حيث تتضمن رحلتها الرياضية فوز بذهبية رمي القرص في بكين 2008، وريو 2016، وطوكيو 2020، وفي رمي الجلة في ألعاب لندن 2012 وطوكيو 2020.

وخلال مقابلة مع لجنة الألعاب البارالمبية، دعت الرياضية السيدات التونسيات والعربيات والنساء بشكل عام إلى الإيمان بقدراتهن وإمكاناتهن وأن يحولن الضعف إلى قوة في المجالات التي يعملن بها. حيث قالت:“وهنا مثال على ذلك: روعة من أصحاب الهمم، تحدت معوقات وعقبات الإعاقة وحققت نتائج جيدة.

©Julien da Rosa/AFP

