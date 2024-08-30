تونس تحصد ذهبيةً في العاب باريس البارالمبية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اسم تونس يُشِعُ ضمن قائمة الميداليات التي تم الفوز بها في بطولة الألعاب البارالمبية 2024، والتي انطلقت يوم الأربعاء 28 آب /أغسطس في فرنسا. حيث حصدت الرياضية روعة التليلي الميدالية الذهبية لتونس في مسابقة السيدات لرمي الجلة F41.

ومع هذا الفوز الذي حققته يوم الجمعة 30 آب/أغسطس، تكون التليلي قد حصدت ميداليتها السابعة في تاريخ منافسات الألعاب البارالمبية. حيث تتضمن رحلتها الرياضية فوز بذهبية رمي القرص في بكين 2008، وريو 2016، وطوكيو 2020، وفي رمي الجلة في ألعاب لندن 2012 وطوكيو 2020.

وخلال مقابلة مع لجنة الألعاب البارالمبية، دعت الرياضية السيدات التونسيات والعربيات والنساء بشكل عام إلى الإيمان بقدراتهن وإمكاناتهن وأن يحولن الضعف إلى قوة في المجالات التي يعملن بها. حيث قالت:“وهنا مثال على ذلك: روعة من أصحاب الهمم، تحدت معوقات وعقبات الإعاقة وحققت نتائج جيدة.

©Julien da Rosa/AFP

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