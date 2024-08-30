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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى الاستقلال

8/30/2024 7:23:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬كريستين‭ ‬كانغالو،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهوريــة‭ ‬ترينيــداد‭ ‬وتوباغـو،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلادها‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامتها‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬ترينيــداد‭ ‬وتوباغـــو‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬كريستين‭ ‬كانغالو،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬ترينيداد‭ ‬وتوباغو،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلادها‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الدكتور‭ ‬كيث‭ ‬راولي،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬ترينيداد‭ ‬وتوباغو‭.‬

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