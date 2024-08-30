الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كريستين كانغالو، رئيسة جمهوريــة ترينيــداد وتوباغـو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية ترينيــداد وتوباغـــو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كريستين كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور كيث راولي، رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو.
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