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خالد بن حمد يرعى الحفل الختامي لدورة ألعاب جيل الذهب اليوم

8/30/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يقام‭ ‬اليوم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لدورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ‭ ‬بالرفاع‭.‬

ويقام‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬بحضور‭ ‬رسمي‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة‭ ‬ورجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬واللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭.‬

بعد‭ ‬يوم‭ ‬اخير‭ ‬مميز‭ ‬اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بإشراك‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب،‭ ‬دعماً‭ ‬لجهود‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لمكتسبات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬25‭ ‬اتحاداً‭ ‬رياضياً،‭ ‬يمثلهم‭ ‬قرابة‭ ‬1000‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬واستمرت‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ ‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬ألعاب‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬المبارزة،‭ ‬الجوجيستو،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬فتيات‭)‬،‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬البارالمبية،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬المصارعة،‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ MMA ،‭ ‬شطرنج،‭ ‬موتاي،‭ ‬بليارد،‭ ‬دارتس،‭ ‬السباحة،‭ ‬السكواش‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬إقامة‭ ‬ألعاب‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬الاسكواش،‭ ‬السباحة،‭ ‬المصارعة،‭ ‬المواي‭ ‬تاي،‭ ‬والتنس،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وحضور‭ ‬بارز‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬أبنائهم‭ ‬والتفاعل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصالات‭ ‬المخصصة‭ ‬للدورة‭.‬

لعبة‭ ‬الجوجيتسو

وأقيمت‭ ‬مسابقات‭ ‬لعبة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ،‭ ‬بواقع‭ ‬62‭ ‬مباراة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬47‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة‭ ‬تحت‭ ‬الأعمار‭ ‬السنية‭ (‬10‭ ‬ ‭ ‬12‭ ‬ ‭ ‬14‭ ‬ ‭ ‬16‭) ‬سنة،‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬فئات‭.‬

وحقق‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬فارس‭ ‬أحمد‭ ‬معماري،‭ ‬آدم‭ ‬حمد‭ ‬وفيصل‭ ‬احمد‭ ‬معماري،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬عبدالله‭ ‬سوار،‭ ‬جيثين‭ ‬جرايتون‭ ‬وأحمد‭ ‬سامي،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬الثالثة،‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬غيث‭ ‬عدي،‭ ‬يوسف‭ ‬عدي‭ ‬وإيثان‭ ‬روبنسون،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬الرابعة‭: ‬محمد‭ ‬رجب،‭ ‬محمد‭ ‬فيصل،‭ ‬وحمزة‭ ‬أسيري،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭: ‬سامي‭ ‬عواد،‭ ‬أسير‭ ‬حسن‭ ‬وعمر‭ ‬خنجي،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬السادسة‭: ‬زينب‭ ‬صلاح‭ ‬وليال‭ ‬إسماعيل،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬السابعة‭: ‬عبدالله‭ ‬القحطاني،‭ ‬أحمد‭ ‬ميثم‭ ‬وسيد‭ ‬عدنان،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬الثامنة‭: ‬علي‭ ‬عادل،‭ ‬يوسف‭ ‬أسيري‭ ‬وفارس‭ ‬الشرف،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬التاسعة‭: ‬سامويل‭ ‬امبوسيد،‭ ‬خالد‭ ‬الأسد‭ ‬ومحمد‭ ‬عيسى،‭ ‬وفي‭ ‬الفئة‭ ‬العاشرة‭: ‬أمل‭ ‬الريس،‭ ‬سمية‭ ‬الريس‭ ‬وفرح‭ ‬الشرف‭.‬

لعبة‭ ‬الاسكواش

وفي‭ ‬لعبة‭ ‬الاسكواش،‭ ‬شهد‭ ‬المنافسات‭ ‬25‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة‭ ‬وأقيمت‭ ‬100‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تقسيم‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬فئات،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬كالتالي‭: ‬الفئة‭ ‬تحت‭ ‬9‭ ‬سنوات‭: ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬علي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬ياسين‭ ‬علاء،‭ ‬أحمد‭ ‬سامر،‭ ‬فئة‭ ‬11‭ ‬سنة‭: ‬خالد‭ ‬المدني،‭ ‬مالك‭ ‬محمد،‭ ‬ياسين‭ ‬عادل،‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬بنات‭: ‬شيخة‭ ‬سمير،‭ ‬فاطمة‭ ‬سمير،‭ ‬نور‭ ‬أرسلان،‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬أولاد‭: ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬عباس،‭ ‬سعود‭ ‬أحمد،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬عباس،‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭: ‬نايف‭ ‬نواف‭ ‬عابد،‭ ‬أحمد‭ ‬شريف‭ ‬وراشد‭ ‬المدني‭.‬

لعبة‭ ‬السباحة

كما‭ ‬أقيمت‭ ‬فعاليات‭ ‬لعبة‭ ‬السباحة‭ ‬بمسبح‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬وبمشاركة‭ ‬90‭ ‬سباحاً‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المتسابقين‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬وفئات‭ ‬مختلفة‭ ‬بحسب‭ ‬الأعمار‭ ‬والمسافات،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬سباقات‭ ‬البنات‭ ‬والأولاد‭ ‬تحت‭ (‬11،‭ ‬12‭ ‬ ‭ ‬14،‭ ‬15‭ ‬ ‭ ‬18‭) ‬سنة،‭ ‬وسط‭ ‬تنافس‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭. ‬

لعبة‭ ‬التنس‭ ‬

وعلى‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬اختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬لعبة‭ ‬التنس،‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬سنة‭: ‬الأول‭ ‬يوسف‭ ‬كمال،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبدالله‭ ‬شاهين،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوسري،‭ ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬هاشم‭ ‬التوبلي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬طلال‭ ‬السيد،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحيم‭.‬

لعبة‭ ‬المصارعة‭ ‬

وشهدت‭ ‬لعبة‭ ‬المصارعة‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬لاعباً‭ ‬تحت‭ ‬معدل‭ ‬الأعمار‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬سنة،‭ ‬وامتازت‭ ‬المباريات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬كما‭ ‬اختتمت‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬المواي‭ ‬تاي‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الفرعية‭ ‬ B ،‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬لاعباً‭.‬

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