خالد بن حمد يرعى الحفل الختامي لدورة ألعاب جيل الذهب اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يقام اليوم الحفل الختامي لدورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على صالة عيسى بن راشد B بالرفاع.
ويقام الحفل الختامي بحضور رسمي ممثلاً في رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية بالمملكة ورجال الإعلام والصحافة المحلية وعدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين المشاركين في دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب.
بعد يوم اخير مميز اختتمت مساء أمس الجمعة فعاليات دورة ألعاب خالد بن محمد لجيل الذهب، التي تقام ضمن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإشراك أكبر قدر من الاتحادات الرياضية في مبادرة جيل الذهب، دعماً لجهود اكتشاف وصقل المواهب وتعزيزاً لمكتسبات الرياضة البحرينية.
وشارك في الدورة 25 اتحاداً رياضياً، يمثلهم قرابة 1000 لاعب ولاعبة من الفئة العمرية تحت 18 عاماً، واستمرت فعاليات الدورة خلال الفترة من 20 – 31 أغسطس 2024، شاركت فيها ألعاب كرة الطاولة، المبارزة، الجوجيستو، كرة القدم (فتيات)، كرة القدم، كرة السلة، البارالمبية، الكاراتيه، المصارعة، الريشة الطائرة، MMA ، شطرنج، موتاي، بليارد، دارتس، السباحة، السكواش والتنس الأرضي.
وشهد اليوم الختامي إقامة ألعاب الجوجيتسو، الاسكواش، السباحة، المصارعة، المواي تاي، والتنس، وسط منافسة قوية بين المشاركين وحضور بارز من أولياء أمور اللاعبين الذين حرصوا على مساندة أبنائهم والتفاعل في المباريات التي أقيمت على مختلف الصالات المخصصة للدورة.
لعبة الجوجيتسو
وأقيمت مسابقات لعبة الجوجيتسو على صالة عيسى بن راشد B ، بواقع 62 مباراة وبمشاركة 47 لاعباً ولاعبة تحت الأعمار السنية (10 – 12 – 14 – 16) سنة، تم توزيعهم على 10 فئات.
وحقق المراكز الثلاثة الأولى في الفئة الأولى كل من: فارس أحمد معماري، آدم حمد وفيصل احمد معماري، وفي الفئة الثانية كل من: عبدالله سوار، جيثين جرايتون وأحمد سامي، وفي الفئة الثالثة، كل من: غيث عدي، يوسف عدي وإيثان روبنسون، وفي الفئة الرابعة: محمد رجب، محمد فيصل، وحمزة أسيري، وفي الفئة الخامسة: سامي عواد، أسير حسن وعمر خنجي، وفي الفئة السادسة: زينب صلاح وليال إسماعيل، وفي الفئة السابعة: عبدالله القحطاني، أحمد ميثم وسيد عدنان، وفي الفئة الثامنة: علي عادل، يوسف أسيري وفارس الشرف، وفي الفئة التاسعة: سامويل امبوسيد، خالد الأسد ومحمد عيسى، وفي الفئة العاشرة: أمل الريس، سمية الريس وفرح الشرف.
لعبة الاسكواش
وفي لعبة الاسكواش، شهد المنافسات 25 لاعباً ولاعبة وأقيمت 100 مباراة على مدار الثلاثة أيام، تم فيها تقسيم المشاركين على خمس فئات، وجاءت نتائج المباريات النهائية كالتالي: الفئة تحت 9 سنوات: المراكز الثلاثة الأولى كل من: علي إبراهيم، ياسين علاء، أحمد سامر، فئة 11 سنة: خالد المدني، مالك محمد، ياسين عادل، فئة تحت 15 سنة بنات: شيخة سمير، فاطمة سمير، نور أرسلان، فئة تحت 15 سنة أولاد: حسن علي عباس، سعود أحمد، حسين علي عباس، فئة تحت 17 سنة: نايف نواف عابد، أحمد شريف وراشد المدني.
لعبة السباحة
كما أقيمت فعاليات لعبة السباحة بمسبح مدينة حمد وبمشاركة 90 سباحاً من الجنسين، وتم توزيع المتسابقين على أكثر من مجموعة وفئات مختلفة بحسب الأعمار والمسافات، حيث أقيمت سباقات البنات والأولاد تحت (11، 12 – 14، 15 – 18) سنة، وسط تنافس كبير بين المتسابقين.
لعبة التنس
وعلى ملاعب الاتحاد البحريني للتنس اختتمت فعاليات لعبة التنس، وحقق المركز الأول في فئة تحت 12 سنة: الأول يوسف كمال، والمركز الثاني عبدالله شاهين، والمركز الثالث عبدالله الدوسري، وفي فئة تحت 14 سنة جاء في المركز الأول هاشم التوبلي، والمركز الثاني طلال السيد، والمركز الثالث أحمد عبدالرحيم.
لعبة المصارعة
وشهدت لعبة المصارعة مشاركة ما يقرب من 70 لاعباً تحت معدل الأعمار من خمس سنوات الى 13 سنة، وامتازت المباريات بمنافسات قوية بين المشاركين، كما اختتمت منافسات لعبة المواي تاي على صالة عيسى بن راشد الفرعية B ، بمشاركة 17 لاعباً.
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