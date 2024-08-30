مالكة مطار أمستردام تعتزم استثمار 6 مليارات يورو لتطوير البنية التحتية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة“شيفول غروب” (Schiphol Group NV)، مالكة مطار أمستردام الرئيسي، إنفاق 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) على تحديث البنية التحتية للمطار على مدى الخمسة أعوام المقبلة، وهي أكبر خطة استثمارية للمجموعة حتى الآن.
ومن المقرر أن تُخصص هذه الاستثمارات لصيانة وتجديد البنية التحتية الأساسية للمطار، بما في ذلك أنظمة الأمتعة والتحكم في المناخ والسلالم الكهربائية ومدارج الطائرات، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.
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ويعد هذا الإنفاق ضعف ما أعلنته“شيفول” العام الماضي بالنسبة للأعوام الأربعة الممتدة حتى 2027.
كذلك، أوضحت الشركة، التي تدير أيضاً مطاري أيندهوفن وروتردام، أن مستوى رضا الركاب لم يصل إلى المعدل المطلوب.
وصرح بيتر فان أورد، الرئيس التنفيذي لـ”شيفول”، في البيان، أن حالة البنية التحتية الحالية“بعيدة عما نطمح في تقديمه لركابنا”.
وفي يوم الجمعة، ذكرت“شيفول” أن أعداد المسافرين الشهرية تقترب بشكل متزايد من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع زيادة أعداد المسافرين المغادرين أثناء أيام الذروة في مايو وخلال فترة العطلة الصيفية مقارنة بعام 2019.
وتتوقع المجموعة أن يتراوح إجمالي عدد الركاب في مطار أمستردام هذا العام بين 65 مليوناً و68 مليون مسافر.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108620303
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