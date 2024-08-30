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مالكة مطار أمستردام تعتزم استثمار 6 مليارات يورو لتطوير البنية التحتية

8/30/2024 2:59:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة“شيفول غروب” (Schiphol Group NV)، مالكة مطار أمستردام الرئيسي، إنفاق 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) على تحديث البنية التحتية للمطار على مدى الخمسة أعوام المقبلة، وهي أكبر خطة استثمارية للمجموعة حتى الآن.

ومن المقرر أن تُخصص هذه الاستثمارات لصيانة وتجديد البنية التحتية الأساسية للمطار، بما في ذلك أنظمة الأمتعة والتحكم في المناخ والسلالم الكهربائية ومدارج الطائرات، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.

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ويعد هذا الإنفاق ضعف ما أعلنته“شيفول” العام الماضي بالنسبة للأعوام الأربعة الممتدة حتى 2027.

كذلك، أوضحت الشركة، التي تدير أيضاً مطاري أيندهوفن وروتردام، أن مستوى رضا الركاب لم يصل إلى المعدل المطلوب.

وصرح بيتر فان أورد، الرئيس التنفيذي لـ”شيفول”، في البيان، أن حالة البنية التحتية الحالية“بعيدة عما نطمح في تقديمه لركابنا”.

وفي يوم الجمعة، ذكرت“شيفول” أن أعداد المسافرين الشهرية تقترب بشكل متزايد من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع زيادة أعداد المسافرين المغادرين أثناء أيام الذروة في مايو وخلال فترة العطلة الصيفية مقارنة بعام 2019.

وتتوقع المجموعة أن يتراوح إجمالي عدد الركاب في مطار أمستردام هذا العام بين 65 مليوناً و68 مليون مسافر.

المصدر:

MENAFN30082024000202011048ID1108620303

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