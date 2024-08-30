الاحتفال بمرور 10 سنوات على Webos واستمتع بأسبوع البث الترفيهي من إل جي

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- AETOSWire) تحتفل شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) بالذكرى العاشرة لمنصة webOS الرائدة من خلال حدث "أسبوع البث الترفيهي من إل جي"، حيث سيتمكن العملاء الذين يشترون تلفاز إل جي من الاستمتاع بوصول كامل لفترة محدودة إلى تشكيلة واسعة من خدمات البث.
سيكون الآباء الذين لديهم أطفال صغار قادرين على الوصول إلى "عالم بيبي شارك" طوال فترة العرض الترويجي من 9 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، في حين سيحظى الأطفال الأكبر سناً بإمكانية الوصول إلى خدمة الألعاب السحابية "بلاك نات" لمدة خمسة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر منصات مثل Apple TV+ وApple music وParamount+ وAMC+ و Prime video و MUBI وCrunchyroll، إلى جانب "شاهد" و YANGO PLAY وDAZN، ترفيهاً شاملاً يناسب جميع الأجيال.
في قلب هذا العرض الترويجي، تبرز تكنولوجيا إل جي التي تركز على العملاء بلا منازع، مثل تلفاز LG OLED evo C4، والذي يُعد تحفة فنية في مجال الترفيه المنزلي مصممة لتحسين تجربة المشاهدة. بفضل معالج α9 AI Processor 4K Gen7، يقدم evo C4 جودة صوت وصورة استثنائية، مما يجعله مثالياً لكل شيء من ليالي الأفلام الخاصة بجيل "البومرز" إلى ماراثونات الألعاب الخاصة بجيل "الزومرز".
يتجاوز evo C4 كونه مجرد تلفاز؛ إنه بوابة إلى ترفيه لا ينتهي. مع تخصيص الذكاء الاصطناعي (AI Customization) والصورة الذكية (AI Picture) والصوت الذكي (AI Sound Pro)، يتكيف التلفاز بذكاء مع البيئة، لضمان تحسين كل مشهد لأفضل تجربة ممكنة.
في الواقع، تم تصميمه لتلبية احتياجات الشباب اليوم، حيث يضمن "معزز السطوع" (Brightness Booster) المدعوم بخوارزمية تعزيز الضوء المتقدمة أن تكون الصور أكثر سطوعاً وحيوية، بينما يقوم "تحكم السطوع"(Brightness Control) بالكشف عن الضوء المحيط وضبط الصورة وفقاً لذلك، مما يضمن صوراً واضحة ونقية، نهاراً أو ليلاً.
بالاقتران مع قوة Dolby Atmos التي تحيط المستمعين بصوت ثلاثي الأبعاد، يحول evo C4 أي غرفة إلى قاعة حفلات أو عالم سينمائي. ولعشاق الأفلام والألعاب، توفر تقنيات Dolby Vision وVRR و G-Sync وFreesync صوراً سلسة وحية قدر الإمكان.
خلال أسبوع البث الترفيهي من إل جي، يمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض المحدود وفتح عالم من إمكانيات الترفيه. بفضل تصميمه النحيف للغاية وميزاته المتقدمة، يُعد LG OLED evo C4 القطعة المركزية المثالية لأي غرفة معيشة عصرية، مقدماً تجربة مشاهدة راقية تناسب جميع الأعمار.
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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