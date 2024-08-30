الاحتفال بمرور 10 سنوات على Webos واستمتع بأسبوع البث الترفيهي من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تحتفل شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) بالذكرى العاشرة لمنصة webOS الرائدة من خلال حدث "أسبوع البث الترفيهي من إل جي"، حيث سيتمكن العملاء الذين يشترون تلفاز إل جي من الاستمتاع بوصول كامل لفترة محدودة إلى تشكيلة واسعة من خدمات البث.

سيكون الآباء الذين لديهم أطفال صغار قادرين على الوصول إلى "عالم بيبي شارك" طوال فترة العرض الترويجي من 9 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، في حين سيحظى الأطفال الأكبر سناً بإمكانية الوصول إلى خدمة الألعاب السحابية "بلاك نات" لمدة خمسة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر منصات مثل Apple TV+ وApple وParamount+ وAMC+ و Prime و MUBI وCrunchyroll، إلى جانب "شاهد" و YANGO PLAY وDAZN، ترفيهاً شاملاً يناسب جميع الأجيال.

في قلب هذا العرض الترويجي، تبرز تكنولوجيا إل جي التي تركز على العملاء بلا منازع، مثل تلفاز LG OLED evo C4، والذي يُعد تحفة فنية في مجال الترفيه المنزلي مصممة لتحسين تجربة المشاهدة. بفضل معالج α9 AI Processor 4K Gen7، يقدم evo C4 جودة صوت وصورة استثنائية، مما يجعله مثالياً لكل شيء من ليالي الأفلام الخاصة بجيل "البومرز" إلى ماراثونات الألعاب الخاصة بجيل "الزومرز".

يتجاوز evo C4 كونه مجرد تلفاز؛ إنه بوابة إلى ترفيه لا ينتهي. مع تخصيص الذكاء الاصطناعي (AI Customization) والصورة الذكية (AI Picture) والصوت الذكي (AI Sound Pro)، يتكيف التلفاز بذكاء مع البيئة، لضمان تحسين كل مشهد لأفضل تجربة ممكنة.

في الواقع، تم تصميمه لتلبية احتياجات الشباب اليوم، حيث يضمن "معزز السطوع" (Brightness Booster) المدعوم بخوارزمية تعزيز الضوء المتقدمة أن تكون الصور أكثر سطوعاً وحيوية، بينما يقوم "تحكم السطوع"(Brightness Control) بالكشف عن الضوء المحيط وضبط الصورة وفقاً لذلك، مما يضمن صوراً واضحة ونقية، نهاراً أو ليلاً.

بالاقتران مع قوة Dolby Atmos التي تحيط المستمعين بصوت ثلاثي الأبعاد، يحول evo C4 أي غرفة إلى قاعة حفلات أو عالم سينمائي. ولعشاق الأفلام والألعاب، توفر تقنيات Dolby Vision وVRR و G-Sync وFreesync صوراً سلسة وحية قدر الإمكان.

خلال أسبوع البث الترفيهي من إل جي، يمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض المحدود وفتح عالم من إمكانيات الترفيه. بفضل تصميمه النحيف للغاية وميزاته المتقدمة، يُعد LG OLED evo C4 القطعة المركزية المثالية لأي غرفة معيشة عصرية، مقدماً تجربة مشاهدة راقية تناسب جميع الأعمار.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة