((الوطنية لحقوق الإنسان)) تشارك في أعمال الدورة الـ97 للجنة حقوق الطفل بجنيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستنادًا‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬والمعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬قدمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقريرها‭ ‬الموازي‭ ‬بشأن‭ ‬التقريرين‭ ‬الوطنيين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحسب‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بلجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬تؤمن‭ ‬المؤسسة‭ ‬بأهمية‭ ‬وفاعلية‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التصديق‭ ‬أو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬الأساسية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الديري‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الواقع‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬مواءمة‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية،‭ ‬مراعاةً‭ ‬لمصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل،‭ ‬ومحاكم‭ ‬ولجنة‭ ‬قضائية‭ ‬للطفولة،‭ ‬ومركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭ ‬الملحقين‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬انضمت‭ ‬إليهما‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

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