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((الوطنية لحقوق الإنسان)) تشارك في أعمال الدورة الـ97 للجنة حقوق الطفل بجنيف

8/29/2024 7:27:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ممثلة‭ ‬بالدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬الديري‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والتسعين‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التابعة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بقصر‭ ‬ويلسون‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬الوطنيين‭ ‬المقدمين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وإعمال‭ ‬أحكام‭ ‬البروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭ ‬الملحقين‭ ‬باتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬والمتعلقين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وبيع‭ ‬الأطفال‭ ‬وبغاء‭ ‬الأطفال‭ ‬واستغلال‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الإباحية‭.‬

واستنادًا‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬والمعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬قدمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقريرها‭ ‬الموازي‭ ‬بشأن‭ ‬التقريرين‭ ‬الوطنيين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحسب‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بلجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬تؤمن‭ ‬المؤسسة‭ ‬بأهمية‭ ‬وفاعلية‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التصديق‭ ‬أو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬الأساسية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الديري‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الواقع‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬مواءمة‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية،‭ ‬مراعاةً‭ ‬لمصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل،‭ ‬ومحاكم‭ ‬ولجنة‭ ‬قضائية‭ ‬للطفولة،‭ ‬ومركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭ ‬الملحقين‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬انضمت‭ ‬إليهما‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

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