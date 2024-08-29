بروتين تفرزه الديدان يعزز التئام الجروح دون ندب

كيف تلتئم الجروح؟

يعد الجلد حاجزا مهما وآلية دفاعية مركزية في أجسادنا. بعد إصابة الجسم بجرح، يجب على الجسم المصاب الاستجابة بسرعة لتنشيط استجابة التئام الجروح.

يعالج الجسم الجروح من خلال نظام منظم للغاية، يقوم بتطهير المنطقة المصابة من مسببات الأمراض الخارجية ويغطي المنطقة المكشوفة لمنع المزيد من الضرر وتقليل العدوى. تتضمن عملية إصلاح الأنسجة هذه 3 مراحل متداخلة رئيسية لحل المشكلة: الالتهاب، والانتشار، والنضج.



تتضمن المرحلة الالتهابية التجنيد السريع لأنواع متعددة من الخلايا في منطقة الجرح مباشرة بعد حدوث الضرر. وتتضمن مرحلة الانتشار تنشيط الخلايا البطانية والبلاعم والخلايا الليفية التي تغطي الجرح. وأخيرا، تتضمن مرحلة النضج تمايز وترسب المواد خارج الخلية.



يجب إغلاق جروح الجلد بسرعة لمنع العدوى، ولكن الإغلاق السريع للجرح يمكن أن يساعد في تطور الأنسجة الندبية بدلا من تجديد الجلد بشكل صحيح. يتأثر التوازن بين ترك الندب وتجديد الأنسجة الناجح بشدة بالخلايا المناعية التي يتم تجنيدها في موقع الجرح، ويهتم العديد من الباحثين بإيجاد طرق لتعزيز نشاط أنواع الخلايا المناعية التي تعزز التجدد مع تثبيط نشاط الخلايا المناعية التي تعزز تندب الأنسجة.



أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الجزيئات التي تفرزها الديدان الطفيلية قد تعدل الجهاز المناعي للجسم المصاب بطرق تعزز تجديد الأنسجة. وقام فريق بقيادة ويليام سي. جوس، مدير مركز المناعة والالتهابات في روتجرز، بالبحث في بروتين يسمى "تي جي إم" يتم إنتاجه بواسطة ديدان طفيلية مستديرة تعيش في أمعاء الفئران والقوارض وتسمى هيليغموسومويدس بوليجيروس. نشرت نتائج الدراسة في مجلة لايف ساينس ألاينس في 23 أغسطس/ آب الحالي.



وجد جوس وزملاؤه أن وضع هذا البروتين بشكل يومي على الجرح أدى إلى تسريع إغلاق جروح الجلد لدى الفئران. علاوة على ذلك، أدى علاج "تي جي إم" إلى تقليل تكوين الأنسجة الندبية مع تعزيز تجديد الجلد. على سبيل المثال، تمكنت الفئران المعالجة بالـ " تي جي إم" من تكوين بصيلات شعر جديدة داخل المنطقة المصابة من الجلد على عكس الحيوانات غير المعالجة.



ووجد الباحثون أن" تي جي إم" يعمل عن طريق الارتباط ببروتين الإشارة، المسمى بمستقبل "تي جي إف-بي" الموجود على سطح العديد من أنواع الخلايا في الفئران والبشر، بما في ذلك الخلايا المناعية. كما يظن الباحثون أن علاج "تي جي إم" يحفز تجنيد الخلايا المناعية المعروفة باسم البلاعم لمعالجة الجروح ويعيد برمجتها لتعزيز تجديد الأنسجة.



يقول غوس -وفقا لموقع يوريك ألرت-: "في هذه الدراسة، قمنا بتطوير علاج جديد لمعالجة جروح الجلد والذي يفضل التئام الجروح المتجددة على تليف الأنسجة والتندب، إنه يوفر إطارا مهما للاستخدام المحتمل لبروتين طفيلي سهل الإنتاج كعلاج لتعزيز التئام الجروح الجلدية". الجزيرة

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