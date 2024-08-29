وزير التموين: منظومة تكويد المشغولات الذهبية تدعم تنافسيتها بالأسواق العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف فاروق وزير التموين
والتجارة الداخلية، إن تطبيق منظومة تكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر سيسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة التي تعرض المواطنين للغش والتدليس.
وأضاف فاروق، خلال لقائه بالشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر، أن هذه المنظومة ستساهم في زيادة الموثوقية بالمشغولات الذهبية المصرية بما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.
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وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من المنظومة لما لها من أهمية كبيرة في مجال صناعة الذهب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر.
وأشار فاروق، أن المنظومة تعمل على تحقيق هدفين هامين هما، الدمغ الرقمي، والتحقق التقني؛ ليكون لدينا معيار رصين لثقة الذهب نضمن به آليات الرقمنة والرقابة والتتبع.
ووجه الوزير، بسرعة الانتهاء من المشروع وتدشين المنظومة فعلياً، وبدء العمل بها في القريب العاجل.
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