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وزير التموين: منظومة تكويد المشغولات الذهبية تدعم تنافسيتها بالأسواق العالمية

8/29/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيق منظومة تكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر سيسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة التي تعرض المواطنين للغش والتدليس.

وأضاف فاروق، خلال لقائه بالشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر، أن هذه المنظومة ستساهم في زيادة الموثوقية بالمشغولات الذهبية المصرية بما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.

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وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من المنظومة لما لها من أهمية كبيرة في مجال صناعة الذهب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر.

وأشار فاروق، أن المنظومة تعمل على تحقيق هدفين هامين هما، الدمغ الرقمي، والتحقق التقني؛ ليكون لدينا معيار رصين لثقة الذهب نضمن به آليات الرقمنة والرقابة والتتبع.

ووجه الوزير، بسرعة الانتهاء من المشروع وتدشين المنظومة فعلياً، وبدء العمل بها في القريب العاجل.

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