قبول 88 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الإنجليزية

MENAFN - Al-Anbaa) ثامر السليم

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الخاصة بالتكليف عادل البدر قبول 88 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لوزارة العالي للفصل الدراسي الأول 2025/2024 للحاصلين على الثانوية الانجليزية حديثي التخرج.

ونقل البدر تهاني وتبريكات الوزير لأبنائه المقبولين في خطة البعثات الداخلية، داعيا الله لهم بالنجاح والفلاح في حياتهم الأكاديمية القادمة، وأن يحققوا طموحاتهم، ليشاركوا في دفع عجلة التنمية وبناء نهضة الوطن.

‏وأكد البدر أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات الخاصة التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما شدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة.