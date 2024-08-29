قبول 88 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الإنجليزية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم
أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر قبول 88 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2025/2024 للحاصلين على الثانوية الانجليزية حديثي التخرج.
ونقل البدر تهاني وتبريكات الوزير لأبنائه المقبولين في خطة البعثات الداخلية، داعيا الله لهم بالنجاح والفلاح في حياتهم الأكاديمية القادمة، وأن يحققوا طموحاتهم، ليشاركوا في دفع عجلة التنمية وبناء نهضة الوطن.
وأكد البدر أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات الخاصة التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما شدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة.
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