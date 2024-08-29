الحرائق طالت 146 كيلومترا مربعا.. إسرائيل تكشف عن خسائر فادحة جراء الحرب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN-كشف تقرير رسمي أصدرته اليوم الخميس وزارة حماية البيئة للاحتلال الإسرائيلي، أن خسائر فادحة تعرض لها شمالي إسرائيل وجنوبها جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن قرابة 146 كيلومترًا مربعًا من الغطاء النباتي في الجليل والجولان احترقت، طوال 10 أشهر من التصعيد بين جيش الاحتلال و "حزب الله".

وتعد تلك المساحة أكبر 5 مرات من تلك التي أتت عليها النيران طوال 10 سنوات مضت، كما أن نسبة الانبعاثات الكربونية (أول أكسيد الكربون) التي نجمت عن تلك الحرائق بلغت 44% من إجمالي الانبعاثات السنوية من المصادر المختلفة.

التقرير تطرق إلى التلوث البيئي في إسرائيل لعام 2023، كما تطرق في أحد أقسامه إلى التلوث الناجم عن الحرب، ولفت إلى أن التكلفة الاقتصادية عن التلوث، بما في ذلك حرائق الغطاء النباتي في الشمال، تبلغ 38 مليار شيكل (10.27 مليار دولار).

وبلغ حجم المساحات التي احترقت من الغطاء النباتي خلال 10 شهور مضت، ما يعادل 146 كيلومترا مربعا؛ ما وصفها التقرير بـ "المواد الجافة".

وأدت تلك الحرائق إلى زيادة بلغت 44% في انبعاثات أول أكسيد الكربون، فيما بلغت زيادة انبعاثات المواد المسرطنة قرابة 3% مقارنة بعام 2022.

وأشار موقع وزارة حماية البيئة للاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شبت حرائق في منطقة النقب الغربي على مساحة 8 كيلومترات مربعة، أي أكبر مرتين من إجمالي المساحات المحترقة خلال 8 سنوات مضت.

التقرير الذي نشره موقع الوزارة بالعربية، وتناقلته وسائل إعلام عبرية عديدة، خصص جزءًا هامًّا عن آثار حرب "السيوف الحديدية"، فيما كان الجزء الأكبر يتعلق بالوضع السائد خلال 2023، سواء في ظل الحرب أو قبلها.

وفيما يتعلق بآثار الحرب، أشار إلى أنه اعتبارًا من 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغت انبعاثات الهواء جراء الحرائق المشار إليها 44% من انبعاثات أول أكسيد الكربون السنوية القطرية، من بينها 7% من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة غير العضوية، وكذلك 1% من انبعاثات الأمونيا وأكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت، وقرابة 13% من الانبعاثات الدقيقة.

وذكر أنه في مناطق المواجهة في الجنوب والشمال، يوجد نحو 40 مصنعًا ومرفقًا يخضع لقانون يلزمه بتقديم تقارير، بشأن سجل الانبعاثات إلى وزارة حماية البيئة.

وأوضح أن أغلب المصانع قدمت تقريرًا عام 2023، لكن هناك 9 لم تقدم تلك التقارير بفعل الحرب، منها مصنع كيميائي في "كريات شمونة" شمالًا، على سبيل المثال.

وورد في التقرير أن هناك صلة بين ما وصفه "ظروف القتال" وبين زيادة الانبعاثات الضارة، ومن ذلك ما أبلغت عنه محطة الكهرباء "روتنبرغ"، التي تحدثت عن انبعاث 728 طنًّا من أكسيد النيتروجين "بسبب ظروف القتال".

وفي مصنع التكرير في أسدود، زادت نسبة انبعاث أكسيد الكبريت بواقع 72%، وفسر التقرير ذلك أيضًا بظروف القتال.