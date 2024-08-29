عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن 161 مستعمرا نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل عدة أيام تمويل اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث"، إذ ستخصص مليوني شيقل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية وزيرها المتطرف "عميحاي إلياهو".