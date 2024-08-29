شركة "إكس بينغ" الصينية تكشف عن سيارة كهربائية معقولة الثمن تحت اسم "مونا إم 03"

(MENAFN
) قدمت شركة إكس بينغ الصينية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، سيارة مونا إم 03 الجديدة، وهي كوبيه كهربائية ميسورة الثمن تستهدف السوق الواسع، بسعر يقل عن 17,000 دولار، وكشفت الشركة أنه في غضون 52 دقيقة فقط من إطلاقها الرسمي في بكين، تجاوزت طلبات شراء مونا إم 03 العشرة آلاف طلب، ويبلغ سعر النموذج الأساسي من مونا إم 03 119,800 يوان، أي حوالي 16,812 دولاراً، ويتميز بمدى قيادة يصل إلى 515 كيلومتراً لكل شحنة، بالإضافة إلى تقنيات مساعدة السائق المتقدمة "ماكس"، كما تقدم إكس بينغ نسخة أعلى من مونا إم 03 بمدى قيادة يصل إلى 580 كيلومتراً، وسعرها 155,800 يوان، أي حوالي 23,080 دولاراً، وهذا السعر يضع مونا إم 03 بعيداً عن تكلفة طراز تسلا الأساسي موديل 3، الذي يبلغ سعره 231,900 يوان، أو 32,552 دولاراً، بعد أحدث خفض للأسعار.
كما يعكس تسليط الضوء على إطلاق مونا إم 03 الهيمنة المتزايدة للصين في قطاع تصنيع السيارات العالمي، خاصة في مجال السيارات الكهربائية الميسورة التكلفة، وأشار مايكل دان، مؤسس ورئيس "دوون انسايتس"، إلى أن انخفاض أسعار السيارات في الصين، مع توافر نماذج بأقل من 20,000 دولار، يعكس الوضع المتنامي للصين كمركز رئيسي في صناعة السيارات، وأكد أن قدرة الصين على إنتاج السيارات بتكلفة أقل مقارنة بالدول الأخرى تعزز من ميزتها التنافسية في السوق العالمي.
وفيما يتعلق بالأداء السوقي، أظهرت أسهم إكس بينغ حركة إيجابية بعد الإعلان عن السيارة، وفي وول ستريت، شهدت أسهم إكس بينغ زيادة بنسبة 6.25 بالمئة، مغلقة جلسة الثلاثاء عند 8.00 دولارات، بينما ارتفعت أسهمها المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.15 بالمئة، لتنهي اليوم عند 30.95 دولار هونغ كونغ، وتشير الاستجابة الأولية القوية لـ مونا إم 03 والأداء التجاري الجيد إلى الثقة القوية في استراتيجية إكس بينغ وجاذبية السيارات الكهربائية الميسورة التكلفة في السوق العالمي.
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