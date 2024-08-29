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اللجنة الشعبية بالبريج تنفذ مسحاً طبياً لمراكز إيواء النازحين بمشاركة فرق متخصصة

8/29/2024 5:15:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ أجرت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج اليوم مسحًا صحيًا للنازحين في مراكز الإيواء غرب المخيم، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين. حضر الفعالية رئيس اللجنة الشعبية، الدكتور فوزي عوض، وأعضاء اللجنة، تحت إشراف الدكتور زياد أبو فارس والحكيمة إيمان البغدادي، وبمشاركة ثلاثة فرق متخصصة من الممرضين والممرضات.

وأكد الدكتور فوزي عوض على أهمية هذه الأنشطة التي تساعد في تحديد احتياجات النازحين بشكل واقعي ومنطقي. وأضاف أن اللجنة الشعبية ستعمل بكل جهدها بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات ووكالة الأونروا لمتابعة نتائج وتوصيات المسح الطبي، والعمل على معالجة التحديات الصحية التي يواجهها النازحون.

وشكر المهندس مروان مصلح، عضو اللجنة الشعبية، المؤسسات التي تعهدت بمناقشة نتائج وتوصيات اليوم الطبي، وبخاصة جمعيتي هين واتحاد القلوب. كما أشارت الحكيمة إيمان البغدادي إلى أهمية توسيع هذه المبادرات لتشمل جميع مراكز الإيواء، مشددة على الدور الإنساني الكبير في التعامل مع المرضى والاستماع لمشاكلهم الصحية وتقديم الحلول الفورية.

وعُقدت جلسة تقييم للواقع الصحي للنازحين في نهاية المسح حيث تم تحديد التحديات الرئيسية مثل ارتفاع نسبة الأمراض السارية، والأمراض الجلدية، وضعف المناعة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة. أوصى المبادرون بضرورة تدخل كافة المؤسسات الصحية الفاعلة للحد من مخاطر الوفاة التي تواجه النازحين في مراكز الإيواء، معتبرين أن مراكز غرب مخيم البريج تعد نموذجًا لبقية مراكز الإيواء في قطاع غزة.

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