اللجنة الشعبية بالبريج تنفذ مسحاً طبياً لمراكز إيواء النازحين بمشاركة فرق متخصصة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN/ أجرت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج اليوم مسحًا صحيًا للنازحين في مراكز الإيواء غرب المخيم، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين. حضر الفعالية رئيس اللجنة الشعبية، الدكتور فوزي عوض، وأعضاء اللجنة، تحت إشراف الدكتور زياد أبو فارس والحكيمة إيمان البغدادي، وبمشاركة ثلاثة فرق متخصصة من الممرضين والممرضات.
وأكد الدكتور فوزي عوض على أهمية هذه الأنشطة التي تساعد في تحديد احتياجات النازحين بشكل واقعي ومنطقي. وأضاف أن اللجنة الشعبية ستعمل بكل جهدها بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات ووكالة الأونروا لمتابعة نتائج وتوصيات المسح الطبي، والعمل على معالجة التحديات الصحية التي يواجهها النازحون.
وشكر المهندس مروان مصلح، عضو اللجنة الشعبية، المؤسسات التي تعهدت بمناقشة نتائج وتوصيات اليوم الطبي، وبخاصة جمعيتي هين واتحاد القلوب. كما أشارت الحكيمة إيمان البغدادي إلى أهمية توسيع هذه المبادرات لتشمل جميع مراكز الإيواء، مشددة على الدور الإنساني الكبير في التعامل مع المرضى والاستماع لمشاكلهم الصحية وتقديم الحلول الفورية.
وعُقدت جلسة تقييم للواقع الصحي للنازحين في نهاية المسح حيث تم تحديد التحديات الرئيسية مثل ارتفاع نسبة الأمراض السارية، والأمراض الجلدية، وضعف المناعة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة. أوصى المبادرون بضرورة تدخل كافة المؤسسات الصحية الفاعلة للحد من مخاطر الوفاة التي تواجه النازحين في مراكز الإيواء، معتبرين أن مراكز غرب مخيم البريج تعد نموذجًا لبقية مراكز الإيواء في قطاع غزة.
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