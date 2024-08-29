القوات الإسرائيلية قامت بتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
) قامت القوات الإسرائيلية بتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة, دخولاً في اليوم الثاني من هجوم واسع النطاق الذي شهد هجمات على مواقع متعددة, في صباح يوم الخميس, نفذت القوات الإسرائيلية غارة أخرى على مخيم العروب للاجئين, الواقع شمال الخليل في الضفة الغربية الجنوبية, تمثل هذه العملية الاقتحام الثاني للمخيم في غضون يوم واحد, كما شملت الحملة الإسرائيلية مخيمات جنين ونور شمس في طولكرم, حيث أدت الحصار العسكري إلى مواجهات عنيفة مع المقاتلين المحليين وانفجارات كبيرة.
كما توسعت الحملة الإسرائيلية لتشمل أيضاً مخيم الفارعة في طوباس, الواقع في الضفة الغربية الشمالية, وبلدة تقوع الواقعة جنوب شرق بيت لحم, وفقاً لتقارير قناة الجزيرة, تم تسجيل انفجارات كبيرة في مخيم جنين للاجئين, مما يبرز حدة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات المقاومة الفلسطينية, أفادت المصادر الإعلامية العبرية بإصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة في مخيم جنين, في جنين, استهدف مقاتلو المقاومة مبنى حيث كان الجنود الإسرائيليون متمركزين في الجزء الشرقي من المدينة, على الرغم من مواجهة ردود فعل عدوانية من القوات الإسرائيلية, تمكن العديد من مقاتلي المقاومة من الإفلات من القبض عليهم في الأحياء الشرقية لجنين.
واستجابةً للاقتحامات الإسرائيلية, أعلنت كتائب شهداء أبو علي مصطفى, الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات تفجير بواسطة العبوات الناسفة (IEDs) ضد القوات الإسرائيلية في جنين, وقد أفادت المجموعة بوجود مواجهات عنيفة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء المنطقة, مما يعكس تصاعد حدة النزاع.
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