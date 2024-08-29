من هي المحامية المصرية التي استعانت بها حملة هاريس للتواصل مع الناخبين العرب؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الناخبين العرب في الولايات المتحدة، أعلنت حملة كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء أنها استعانت بالمحامية الأمريكية من أصول مصرية، بريندا عبد العال. تتمتع عبد العال بخبرة واسعة في العمل الحكومي، حيث كانت مسؤولة سابقًا في وزارة الأمن الداخلي، وهي الآن مسؤولة عن حشد دعم الجالية العربية الأمريكية، خاصة في الولايات التي قد تكون حاسمة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

تأتي هذه الخطوة في سياق الاستياء المتزايد بين الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة بسبب دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل خلال حربها الأخيرة في غزة. وقد يكون دور بريندا عبد العال محوريًا في استعادة الثقة وكسب الأصوات في ولايات مثل ميشيجان، التي شهدت احتجاجات واسعة على السياسة الأمريكية تجاه غزة.

مسيرة مهنية متميزة

قبل انضمامها إلى حملة هاريس، شغلت بريندا عبد العال منصب مستشارة وزير الأمن الداخلي، حيث انضمت إلى الوزارة في يناير 2021 بعد رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب. تولت عبد العال منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية في الوزارة، ثم انتقلت في مارس 2022 لتصبح مساعدة الأمين للشراكات والتفاعل.

عبد العال، التي نشأت في مدينة آن أربور بولاية ميشيجان، تتمتع بخبرة غنية في العمل مع منظمات المجتمع المدني، حيث شغلت مناصب قيادية في عدة لجان ومنظمات حقوقية. كما كانت مديرة تنفيذية لمنظمة "محامون مسلمون"، حيث قادت جهودًا لحماية حقوق المسلمين في الولايات المتحدة.

خبرات أكاديمية



إلى جانب مسيرتها المهنية في العمل الحكومي، كانت بريندا عبد العال محاضرة في العديد من الجامعات المرموقة مثل جامعة نيويورك - أبوظبي وجامعة ميشيجان، حيث قدمت دورات تركز على الحقوق المدنية والتعديل الأول للدستور الأمريكي. وقد كانت أيضًا نائبة رئيس الامتثال في جامعة نيويورك - أبوظبي، حيث قادت تطوير أول برنامج مسؤولية اجتماعية في المنطقة يركز على حقوق العمال المهاجرين.

مؤخرًا، أسست عبد العال شركة "بريدج ستراتيجز"، التي تسعى من خلالها لتعزيز العطاء الخيري وبناء قدرات المنظمات المجتمعية.

إنجازات مهنية

بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل في وزارة الأمن الداخلي، غادرت

بريندا عبد العال الخدمة الفيدرالية. خلال تلك

الفترة، شاركت في العديد من المبادرات الكبرى مثل "عملية الترحيب بالحلفاء"، وجهود التعافي بعد الكوارث الطبيعية، وزيارات الحدود، والاستجابة لحوادث إطلاق النار الجماعي. وأدارت فريقًا استثنائيًا في مكتب الشراكات والتفاعل، حيث عملت على زيادة الشفافية وتعزيز التفاعل مع أصحاب المصلحة، مما ساعد في تشكيل السياسات الحكومية.

وقبل مغادرتها، منحها وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وسام الخدمة المتميزة، وهو أعلى تكريم مدني في الوزارة.

وفي حسابها على منصة " لينكدإن" عبّرت بريندا عبد العال عن تأثرها الكبير بهذا التكريم، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو لكل من دعمها وعمل معها خلال تلك الفترة. كما أكدت أن الأمة تصبح أقوى عندما نعمل جميعًا معًا، معربة عن أملها في استمرار تحقيق إنجازات عظيمة بالتعاون مع الآخرين.

الحياة الشخصية



بريندا عبد العال ليست فقط محامية وخبيرة في الحقوق المدنية، بل هي أيضًا زوجة وأم لتوأمين. تعيش في شمال فيرجينيا مع أسرتها، وتواصل العمل على تمكين المجتمعات وتعزيز الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

تبرز بريندا عبد العال اليوم كشخصية مهمة في حملة هاريس، حيث يمكن أن تكون جسرًا بين الجاليات العربية والإسلامية والإدارة الأمريكية، في وقت تشهد فيه هذه الجاليات استياءً متزايدًا من السياسة الخارجية الأمريكية.