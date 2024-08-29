12 شهيدا بعمليات الاحتلال العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شاب فلسطيني، الليلة، متأثرا بجروحه
الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على مدينة جنين
ومخيمها.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب
فراس بسام علاقمة (35 عاما) برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في
جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء، إلى 12 شهيدا، وأكثر من 20 إصابة بجروح
مختلفة.
وبحسب وكالة "وفا"، فإن الشاب
علاقمة، ملازم أول في مرتبات الأمن الوطني، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في حي
الهدف بمدينة جنين، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر إلى مستشفى
ابن سينا،
حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.
وقال شهود عيان إن الشاب علاقمة أصيب برصاص
قناصة الاحتلال أمام منزله في حي الهدف.
وأفادت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال
المنتشرين على شارع جنين-نابلس، أطلقوا النار صوب مركبة كانت تقطع الشارع بالقرب
من دوار عصفور، كما استهدفوا 10 مركبات على الشارع ذاته منذ صباح الأربعاء.
وباستشهاد الشاب علاقمة، يرتفع عدد الشهداء في
الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 664 شهيدا، بالإضافة إلى
أكثر من 5600 جريح.
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