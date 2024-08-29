Thursday, 29 August 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 شهيدا بعمليات الاحتلال العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم

8/29/2024 12:05:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني، الليلة، متأثرا بجروحه الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب فراس بسام علاقمة (35 عاما) برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء، إلى 12 شهيدا، وأكثر من 20 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب وكالة "وفا"، فإن الشاب علاقمة، ملازم أول في مرتبات الأمن الوطني، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في حي الهدف بمدينة جنين، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقال شهود عيان إن الشاب علاقمة أصيب برصاص قناصة الاحتلال أمام منزله في حي الهدف.

وأفادت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال المنتشرين على شارع جنين-نابلس، أطلقوا النار صوب مركبة كانت تقطع الشارع بالقرب من دوار عصفور، كما استهدفوا 10 مركبات على الشارع ذاته منذ صباح الأربعاء.

وباستشهاد الشاب علاقمة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 664 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 5600 جريح.

MENAFN29082024000072011014ID1108613456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث