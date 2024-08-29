هدنة مؤقتة يوافق عليها الحوثيون لهذا السبب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة، أمس الأربعاء،
إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) وافقت على هدنة مؤقتة للسماح بوصول زوارق القطر
وسفن الإنقاذ إلى ناقلة نفط ما زالت النيران مشتعلة فيها في البحر الأحمر، وسط
تصاعد مخاطر حدوث تسرب نفطي منها.
وأضافت البعثة الإيرانية أن دولا عدة تواصلت
لتطلب من الحوثيين "هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة
الحادث". وأضافت أنه "مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية، وافق أنصار
الله على هذا الطلب".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت، أول
أمس الثلاثاء، إن عددا من المقذوفات ضربت الأسبوع الماضي الناقلة
"سونيون" التي ترفع علم اليونان قبالة مدينة الحديدة الساحلية باليمن،
والنيران ما تزال مشتعلة فيها، وإن النفط يتسرب منها على ما يبدو. وأعلن الحوثيون
مسؤوليتهم عن مهاجمة الناقلة المحمّلة بـ150 ألف طن من النفط الخام.
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في
تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إنه لا توجد هدنة مؤقتة، وإن الجماعة لم توافق على
السماح بقطر ناقلة النفط "سونيون" إلا بعد أن اتصلت بها أطراف دولية
عدة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر
الثلاثاء، إن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة، لكن
الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا
إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن
إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى
البحر المتوسط.
وتسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين ومقتل
3 بحارة على الأقل خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر التي أدت إلى اضطراب حركة
الشحن البحري الدولية بإجبار الشركات المشغلة للسفن على تجنب المرور من قناة
السويس.
ويعود أكبر تسرب نفطي مسجل بقطاع الشحن البحري
إلى عام 1979، عندما تسرب نحو 287 ألف طن من الخام من الناقلة "أتلانتيك
إمبريس"، عقب اصطدامها بناقلة خام أخرى في البحر الكاريبي قبالة ساحل توباغو
خلال عاصفة، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث. (الجزيرة نت)
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