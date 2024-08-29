قتل الآخرين‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سكوت ريتر – (كونسورتيوم نيوز) 13/8/2024

كان على الولايات المتحدة التزام أخلاقي بإحياء إحياء ذكرى ناغازاكي، لكن الولايات المتحدة رفضت هذا العام المشاركة في إحياء ذكرى قتلها اليابانيين الأبرياء من خلال الدفاع عن قتلها الفلسطينيين الأبرياء. ‏

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‏في 18 حزيران (يونيو) 1945، عقد الرئيس هاري ترومان، الذي تولى الرئاسة الأميركية في نيسان (أبريل) 1945 بعد وفاة فرانكلين روزفلت، اجتماعًا في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض لكبار مستشاريه العسكريين والدبلوماسيين، لمناقشة استراتيجية المرحلة الأخيرة من الحرب لهزيمة اليابان. ‏

‏كانت ألمانيا النازية قد استسلمت في أوائل أيار (مايو)، وكان ترومان يتعامل الآن مع الحقائق التي أنتجها هذا الحدث. وتحت ضغط من الكونغرس، كانت الولايات المتحدة قد أنهت نشر أكثر من 450.000 جندي يخدمون في أوروبا وأعادتهم إلى الديار -حتى بينما كان ترومان يتصارع مع احتمال وقوع أكثر من 260.000 ضحية أميركية إذا ما أصدر الأمر بغزو جزيرة كيوشو اليابانية الجنوبية، التي هي جزء من الوطن الياباني (بشكل غريب للغاية، أذن الكونغرس أيضًا بإنهاء انتشار 30.000 جندي في المحيط الهادئ، على الرغم من أن الحرب مع اليابان لم تكن قد انتهت بعد).

باختصار، كانت شهية أميركا للحرب تتضاءل.‏ و‏كان على ترومان أيضًا التعامل مع قضية "الجيش الأحمر" السوفياتي المنتصر، الذي لعب الدور الرائد في هزيمة ألمانيا النازية، ونتيجة لذلك أصبح يحتل الآن كل أوروبا الشرقية ونصف ألمانيا، بما في ذلك عاصمتها، برلين.‏

‏في تجاهل لحقيقة أن الاتحاد السوفياتي وزعيمه، جوزيف ستالين، قد أنهكتهما الحرب التي دمرت ثلث صناعة البلد وقتلت أكثر من 27 مليونًا من مواطنيه، ولذلك كان يبحث عن السلام وليس عن حرب جديدة مع الغرب، وقع ترومان تحت سيطرة أقرب مستشاريه، بمن فيهم الشخص الذي اختاره ليكون وزيرًا لخارجيته، جيمس بيرنز، الذي رأى السوفيات كتهديد يجب احتواؤه، وإذا لزم الأمر مواجهته بالقوة العسكرية الأميركية في فترة ما بعد الحرب. ‏

كانت كيفية التوفيق بين الحاجة إلى هزيمة اليابان، والتعامل في الوقت نفسه مع الضغط السياسي المتزايد لإنهاء انتشار الجنود، وإظهار موقف عسكري قوي أمام الاتحاد السوفياتي، أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه ترومان والرجال الذين جمعهم في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض.‏

‏كمنت الإجابة في القنبلة الذرية -"أداة" جيه روبرت أوبنهايمر- التي كانت، في وقت اجتماع 18 حزيران (يونيو)، قيد الإعداد للاختبار في الأراضي الوعرة في نيو مكسيكو.‏ وأثرت المسؤولية الضخمة التي ترتبت على وجود هذا السلاح الجديد وإمكانية استخدامه بشكل كبير على الحضور. وخلال هذا الاجتماع، ذكَّر وزير الحرب، هنري ل. ستيمسون، الحاضرين بأن:

‏"قيادتنا في الحرب وفي تطوير هذا السلاح [القنبلة الذرية] وضعت علينا مسؤولية أخلاقية معينة لا يمكننا التهرب منها من دون مسؤولية خطيرة للغاية عن أي كارثة للحضارة يمكن أن يتسبب بها".‏

وعندما تحول النقاش إلى استخدام القنبلة الذرية كأداة "لكسب الحرب" مصممة لكسر روح اليابانيين وإجبارهم على الاستسلام من دون قيد أو شرط، اقترح مساعد وزير الحرب، جون ج. ماكلوي، حلاً وسطًا: لماذا لا نظهر المرونة فيما يتعلق بالحاجة إلى "الاستسلام غير المشروط"، مثل السماح للإمبراطور الياباني بالبقاء في مكانه كرئيس للدولة، و-كطريقة لتعزيز حقيقة تفوق أميركا الساحق في السلاح لليابانيين، نخبر اليابانيين عن وجود القنبلة الذرية، ونمنحهم خيارًا واضحًا للاستسلام بشروط معقولة أو مشاهدة مدنهم وهي تدمَّر؟‏

طلب ترومان، المهتم بالمفهوم، من ماكلوي حمل اقتراحه إلى بيرنز ليرى ما يفكر فيه وزير الخارجية المستقبلي (كان بيرنز، في ذلك الوقت، في طور تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأميركي).‏

‏رفض بيرنز، الذي كان يساوره القلق إزاء التهديد المتصور من الاتحاد السوفياتي، اقتراح ماكلوي، واختار بدلاً من ذلك المضي قدمًا في استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان، ليضطلع ذلك بالمهمة المزدوجة المتمثلة في المساعدة في وضع نهاية سريعة للحرب مع اليابان، وربما الأهم من ذلك، بما أن ماكلوي وآخرين اعتقدوا أن اليابان مستعدة للاستسلام، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى استخدام القنبلة، كعرض للقوة العسكرية الأميركية أمام الاتحاد السوفياتي في محاولة لردع أي تصرفات حمقاء قد تصدر عنه بعد الحرب في أوروبا.‏

‏ومع ذلك، كانت استراتيجية بيرنز غير منطقية بالنظر إلى ما حدث لاحقًا. في 17 تموز (يوليو) 1945، كان ترومان في بوتسدام، ألمانيا، لحضور مؤتمر كبير لبحث شؤون ما بعد الحرب مع جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (الثلاثة الكبار). ‏

كان أوبنهايمر قد اختبر في اليوم السابق، 16 تموز (يوليو)، بنجاح نموذجًا أوليًا لقنبلة بلوتونيوم في صحراء ألاموغوردو، نيو مكسيكو. (طور أوبنهايمر وفريقه من العلماء النوويين أيضًا قنبلة ذرية تستخدم اليورانيوم عالي التخصيب كنواة لها. وكان هذا السلاح أبسط بكثير في تصميمه، وبالتالي لم تكن الحاجة إلى اختباره ملحة). ‏

‏كشف ترومان النقاب عن وجود هذا السلاح لستالين في 24 تموز (يوليو). وقال الزعيم السوفياتي، غير مبال، أنه يأمل أن يستخدمه الأميركيون بشكل جيد ضد اليابانيين. وكان ستالين قد التزم بدخول الحرب ضد اليابان في موعد أقصاه 15 آب (أغسطس). ‏

كان يجري نشر القوات السوفياتية، المنتعشة من انتصارها على ألمانيا النازية، في الشرق الأقصى السوفياتي، حيث سيتم استخدامها لهزيمة أكثر من مليون جندي ياباني كانوا يحتلون شمال الصين وكوريا. ‏

‏مع المشاركة الموعودة للجيش الأحمر السوفياتي، كانت الهزيمة العسكرية لليابان مؤكدة. وكان ترومان، بإخطاره لروسيا بوجود القنبلة، قد وجه إنذارًا للسوفيات بشأن حقيقة القوة العسكرية الأميركية. ‏وبذلك، لم يكن هناك، حرفيًا، أي سبب وجيه لإسقاط قنبلة ذرية على مدينة يابانية.

‏حرمان السوفيات من الميزة

في آسيا ما بعد الحرب‏

‏مع ذلك، بدأ ترومان، تحت تأثير بيرنز، يشعر بالقلق من احتمال اكتساب السوفيات وضعًا مهيمنًا في آسيا ما بعد الحرب. وبدلاً من إلغاء أمره باستخدام سلاح أميركا الجديد الرهيب، سمح للهجوم بأن يمر، على أمل أن يتسبب في انهيار اليابان قبل أن يبدأ الجيش السوفياتي هجومه، بحيث يتم حرمان السوفيات من فرصة توسيع نفوذهم في المحيط الهادئ.‏

وهكذا، كان مصير اليابان قد حُسم.‏

لقد كتب الكثير عن الاستخدام الأميركي للقنبلة الذرية في مدينة هيروشيما اليابانية في 6 آب (أغسطس) 1945. وسجلت قاذفة B-29 التي أسقطت سلاح الدمار الشامل اسمها، "إينولا غاي" ‏‏Enola Gay‏‏، واسم الطيار الذي قاد الطائرة، بول تيبيتس، نفسيهما في سجلات التاريخ.‏

‏رشحت "لجنة الهدف" التي تشكلت في تموز (يوليو) 1945 خمس مدن يابانية لتكون أهدافًا للهجوم باستخدام القنبلة الذرية: كوكورا (المعروفة اليوم باسم كيتاكيوشو)؛ وهيروشيما؛ ويوكوهاما؛ ونيجاتا؛ وكيوتو. ثم في مرحلة ما قام شخص ما بتعديل القائمة بالكتابة بخط اليد: "ناغازاكي".‏

‏لم تكن ثمة علاقة لمنطق هذا التغيير في اللحظة الأخيرة بالمسائل العسكرية. بدلاً من ذلك، جاء التغيير بناء على طلب من وزير الحرب، ستيمسون، الذي طلب شخصيًا من ترومان إزالة كيوتو من القائمة لأن ستيمسون كان قد أمضى شهر العسل هناك منذ سنوات، وفتنه جمال المدينة وثقافتها.‏

‏كما نظرت اللجنة في الأهمية النفسية لاستخدام القنبلة الذرية من حيث تأثيرها على الشعب الياباني -ولكن أيضا من حيث جعل "الاستخدام الأول مذهلاً بما يكفي ليتم الاعتراف دوليًا بأهمية السلاح عند نشر الدعاية له".‏

كان لا بد من تحذير الاتحاد السوفياتي بجعله يرى الواقع الرهيب للتفوق النووي الأميركي (تتأكد الغطرسة التي ينطوي عليها هذا الهدف من خلال حقيقة أنه بفضل عمل المخابرات السوفياتية، كان ستالين على علم مسبقًا بمشروع القنبلة الذرية الأميركية، وفي العام 1942، كلف علماءه ببدء العمل على بناء قنبلة سوفياتية، والتي أنهت، عندما تم اختبارها في العام 1949، التفوق النووي الأميركي الذي لم يدم طويلاً).

‏هيروشيما تتعرض للهجوم ‏

‏تعرضت هيروشيما للهجوم والتدمير في 6 آب (أغسطس) 1945. وتشير التقديرات إلى أن 66.000 ياباني قتلوا بسبب الآثار المباشرة للسلاح، وأن 100.000 آخرين قتلوا بحلول نهاية العام 1945 نتيجة للإصابات التي لحقت بهم أثناء الهجوم.‏ و‏استخدم هجوم هيروشيما سلاح "الولد الصغير" Little Boy الذري -سلاح اليورانيوم المخصب الأبسط الذي لم يتم اختباره من قبل. ‏

كان قد تقرر موعد الهجوم التالي على اليابان باستخدام قنبلة ذرية، ليكون في 11 آب (أغسطس). وسوف يستخدم هذا الهجوم سلاح البلوتونيوم "الرجل السمين" Fat Man الذي كان قد تم اختباره بنجاح في 16 تموز (يوليو).‏

وفي الوقت نفسه، تدفقت التقارير الاستخباراتية إلى البيت الأبيض حول تأثير هجوم هيروشيما على الحكومة اليابانية. ‏

‏بينما كان الجيش الياباني متحفظًا بشأن الاعتراف بالخطر الذي يشكله الكشف عن هذا السلاح الأميركي الجديد على اليابان (كانت اليابان منخرطة في برنامج القنبلة الذرية الفاشل الخاص بها، وقدرت أنه حتى لو أسقطت الولايات المتحدة مثل هذا السلاح على هيروشيما، فإن مخزونها من الأسلحة المتاحة سيكون محدودًا للغاية، ولذلك، يجب على اليابان، ببساطة، أن تتحمل وتتجاوز العاصفة)، وكان للإمبراطور الياباني رأي مختلف. ‏

‏في محادثات مع وزير خارجيته، شيغينوري توغو، في 8 آب (أغسطس)، أعلن الإمبراطور هيروهيتو أن الحرب يجب أن تنتهي. وأكد توغو في وقت لاحق أن الهجوم بالقنبلة الذرية على هيروشيما هو الذي قاد الإمبراطور الياباني إلى هذا الاستنتاج.‏

ومع ذلك، تدخلت يد القدر. ‏

‏في 7 آب (أغسطس)، بعد يوم واحد من تفجير هيروشيما وقبل يوم واحد من اتخاذ هيروهيتو قراره بإنهاء الحرب، اجتمع القادة الأميركيون المعنيون بتنفيذ أمر ضربة 24 تموز (يوليو) الذي وجَّه إلى مهاجمة اليابان باستخدام القنبلة الذرية بدءًا مما بعد 3 آب (أغسطس)، واستمرارًا مع توفر الأسلحة، لمناقشة الهجوم التالي. ‏

عندما تم إعلامه بأن قنبلة "الرجل السمين" يمكن الانتهاء من تجميعها لتكون جاهزة للاستخدام بحلول 11 آب (أغسطس)، أبلَغ بول تيبيتس -طيار "إينولا غاي"- بأن الطقس فوق اليابان سيكون سيئًا في ذلك اليوم، وطلب الانتهاء من تجميع القنبلة بحلول 9 آب (أغسطس).‏

‏قرار قاتل لناغازاكي‏

‏وسرعان ما تبين أن هذا القرار كان قاتلًا لمواطني ناغازاكي. لو تم الإبقاء على تاريخ الهجوم الأصلي المقرر في 11 آب (أغسطس)، من المحتمل جدًا أن يكون هيروهيتو قد أبلغ عن رغبته في إنهاء الحرب في الوقت المناسب لإحباط هجوم ثان.‏

‏وثمة عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار -القرار السوفياتي في 9 آب (أغسطس) ببدء العمليات القتالية ضد اليابان. وقد أدى هذا الإجراء إلى إعلان اليابانيين الأحكام العرفية، الأمر الذي أفضى إلى تعقيد أي احتمال للسلام.‏

هل كان بإمكان هيروهيتو أن ينتصر على جنرالاته ويعلن انتهاء الحرب لو تم منحه يومين للتشاور؟ لن نعرف أبدًا، لأنه في 9 آب (أغسطس) أرسلت الولايات المتحدة طائرة B-29 الملقبة بـ"بوكسكار" Bockscar، يقودها تشارلز سويني، لإسقاط قنبلة البلوتونيوم "الرجل السمين" على مدينة يابانية ثانية. ‏

ولم تكن ناغازاكي هي الهدف المقصود. كان هذا الشرف قد مُنح لمدينة كوكورا. ومع ذلك، جعل مزيج من السحب والضباب والدخان السيطرة البصرية على الهدف مستحيلة (نظرًا للرغبة في تحقيق أقصى قدر من الضرر للهدف، تم منع الطواقم التي تقود طائرات B-29 المسلحة بالقنبلة الذرية من استخدام الرادار لحيازة الهدف، لأن أي انحراف كبير عن نقطة الهدف المقصودة سيكون من شأنه أن يقلل من مستوى الدمار الذي تسعى القيادة الأميركية إلى إحداثه). ‏

بدلاً من ذلك، تم استخدام معايير محددة للغاية للتعرف إلى الهدف المرئي. وكانت هذه المعايير هي التي أنقذت مواطني كوكورا.‏

‏وبالمثل، كاد سكان ناغازاكي أن ينجوا بدورهم نتيجة لعوامل مماثلة. في الثانية الأخيرة (عانت B-29 من عطل في مضخة الوقود وكان الوقود ينفد منها بشكل خطير)، ولكن، لاحظ الضابط المسؤول عن إطلاق القنبلة نقطة الهدف المحددة، ووجه الـB-29 إليها.‏

‏كنتيجة مباشرة للانفجار الناتج، ‏‏قُدر أن 60.000 ياباني قتلوا، بينما لقي 30.000 آخرون حتفهم كجزء من نتائج الهجوم بحلول نهاية العام.‏

فاجأ هجوم ناغازاكي ترومان -بدا غير مدرك لمسألة أن قصف اليابان باستخدام القنابل الذرية كان شأنًا أوتوماتيكيا بالكامل طالما كانت هناك قنابل وأهداف متاحة. وكانت التقارير عن الهول الذي ضرب هيروشيما تتوافد إلى البيت الأبيض، وبدأ الرعب الذي أطلقه الحدث في الترسخ. ‏

‏في 10 آب (أغسطس)، أمر ترومان بأنه لن يكون هناك المزيد من هجمات القنابل الذرية على اليابان من دون إذنه المباشر والصريح، وهو ما أنقذ مواطني كوكورا ونيغاتا من المذبحة النووية (كانت مدينة يوكوهاما قد أزيلت من القائمة لأنها تعرضت للقصف بالذخائر التقليدية في أواخر تموز (يوليو) وأراد فريق الاستهداف أهدافًا "طازجة" فقط حتى يمكن تقييم التأثير الكامل للقوة التدميرية للقنبلة الذرية.‏

لو كان تفجير "الرجل البدين" قد بقي حسب موعده الأصلي المقرر - يوم 11 آب (أغسطس)- فمن المحتمل أن يكون ترومان، بعد أن أصبح أكثر دراية وقدرة على تقدير التدمير الذي أحدثه سلاح هيروشيما- قد أمر بوقف الهجمات الذرية قبل وقوع الهجوم.‏ ولما كان قتل مواطني ناغازاكي ليحدث أبدًا.‏

‏لكنه حدث، وفي كل عام منذ ذلك الحين، يتجمع مواطنو ناغازاكي لإحياء ذكرى ذلك اليوم المظلم في تاريخهم.‏

وهي لحظة مهيبة حقًا؛ لحظة لا يُقصد منها أن تكون مسيسة. ‏

‏ولهذا السبب، قرر عمدة المدينة الياباني عدم دعوة إسرائيل إلى الحفل خوفًا من أن احتمال أن يقوم المتظاهرون المناهضون لإسرائيل (والمؤيدون للفلسطينيين) بتعطيل الإجراءات.‏

‏عندئذٍ، أبلغ السفير الأميركي في اليابان، رام إيمانويل، رئيس البلدية بأنه لن يحضر الحفل ما لم تتم دعوة إسرائيل للمشاركة.‏

‏مجرد فكرة أن الولايات المتحدة -الدولة المسؤولة عن الهجوم الذري على ناغازاكي- ستختار عدم حضور إحياء ذكرى قتلها الجماعي لليابانيين لأنها اختارت بدلاً من ذلك الدفاع عن شرف أمة، إسرائيل، التي تتورط بنشاط في القتل الجماعي -في الحقيقة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة- محيرة للعقل حقًا.‏

إلا إذا كنت مسؤولاً حكوميًا أميركيًا.‏

‏في هذه الحالة، سيكون من المنطقي تمامًا أن تدافع عن جريمة قتل جماعي من خلال تجاهل تواطؤك في قتل آخرين.‏

‏*سكوت ريتر Scott Ritter: ضابط مخابرات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية، خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي الخليج العربي خلال عملية "عاصفة الصحراء" وفي العراق للإشراف على نزع أسلحة الدمار الشامل. أحدث كتاب له هو "‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika‏‏‏‏، (منشورات كلاريتي برس).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Murder of Others

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