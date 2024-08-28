البابونج يرفع هرمون الذكورة لدى الفتيات

(MENAFN
- Al Watan)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي
خطورة شرب مغلي البابونج بالنسبة للفتيات، حيث ذكرت إحداهن أنه تسبب برفع نسبة هرمون الذكورة لديها، وبدأت تظهر على جسدها علامات خاصة بالرجال، وأشارت أخرى على منصة (x) إلى أنها تستخدم مغلي البابونج بإفراط خاصة بعد التوتر الشديد واضطراب النوم ولتهدئة بعض الآلام، الأمر الذي أدى إلى رفع هرمون الذكورة لديها وأصبحت الأعراض واضحة تماما من نمو للشعر وبكثرة في الذراعين والبطن والساقين.
وحول علاقة البابونج باضطراب الهرمونات أكدت أخصائية تغذية أنه يساعد على رفع مستوى هرمون الذكورة، ولذلك يجب تجنبه في حال كانت الفتاة لديها مشكلة ارتفاع هرمون الذكورة، مما قد يحدث خللا من هذا الجانب، حيث يعتبر البابونج منشطًا طبيعيًا للرجال، ويعزز إنتاج الهرمونات الذكرية.
نتائج عكسية
أوضحت أخصائية تغذية منار مليباري، أن الاستخدام المفرط للبابونج من قبل الفتيات يرفع هرمون الذكورة ويسبب بعض الأعراض التي تؤثر على المظهر الجسدي المخالفة لطبيعة المرأة وتشمل: زيادة شعر الجسم ونموه في مناطق غير مألوفة في الوجه والذراعين والساقين، وزيادة ظهور حب الشباب، كذلك زيادة كتلة العضلات في الجسم وهو الأمر الشائع لدى الرجال وليس النساء.
وأشارت إلى أنه لطالما تم استخدام البابونج في الطب التقليدي الشعبي لتحسين جودة الحيوانات المنوية، إذ قد يكون له دور في رفع مستويات هرمون التستوستيرون (Testosterone) وتحسين النواقل العصبية.
مغلي البابونج
أكدت الأبحاث أن لمغلي البابونج فوائد كثيرة جدًا، فهو يعالج العديد من المشاكل الصحية واشتهر بقدرته على مواجهة العديد من الأمراض وتعزيز المناعة وعلاج الأرق واضطرابات النوم وعلاج الأمراض الجلدية وتقرحات الفم وفي علاج بعض المشاكل الجلدية، وقالت مليباري: وجدت بعض الدراسات أنه بعد شرب مغلي البابونج لوحظ زيادة في مستويات الحمض الأميني الجلايسين، الذي يساهم في خفض تشنجات العضلات، كما يساعد على استرخاء الأعصاب، مما يساهم في التقليل من أعراض المتلازمة السابقة للحيض، والتي تشمل التوتر، وتقلصات الرحم، وآلام البطن، ويمتلك خواص مطهرة للجروح ومضاد للشيخوخة.
البابونج:
هو زهرة تمتلك بتلات بيضاء، وقرص دائري أصفر ذي رائحة قوية.
من المشروبات التي تمتاز بالنكهة اللذيذة.
يُستخدم منذ مئات السنوات كعلاج لبعض المشاكل الصحية والنزلات المَرضية.
الإفراط بشرب البابونج للفتيات يسبب:
زيادة هرمون التستوستيرون، وهي حالة تتميز بزيادة في نمو الشعر غير المرغوب به والكثيف.
زيادة حب الشباب.
زيادة كتلة العضلات في الجسم وهو الأمر الشائع لدى الرجال وليس النساء.
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