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البابونج يرفع هرمون الذكورة لدى الفتيات

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خطورة شرب مغلي البابونج بالنسبة للفتيات، حيث ذكرت إحداهن أنه تسبب برفع نسبة هرمون الذكورة لديها، وبدأت تظهر على جسدها علامات خاصة بالرجال، وأشارت أخرى على منصة (x) إلى أنها تستخدم مغلي البابونج بإفراط خاصة بعد التوتر الشديد واضطراب النوم ولتهدئة بعض الآلام، الأمر الذي أدى إلى رفع هرمون الذكورة لديها وأصبحت الأعراض واضحة تماما من نمو للشعر وبكثرة في الذراعين والبطن والساقين.
وحول علاقة البابونج باضطراب الهرمونات أكدت أخصائية تغذية أنه يساعد على رفع مستوى هرمون الذكورة، ولذلك يجب تجنبه في حال كانت الفتاة لديها مشكلة ارتفاع هرمون الذكورة، مما قد يحدث خللا من هذا الجانب، حيث يعتبر البابونج منشطًا طبيعيًا للرجال، ويعزز إنتاج الهرمونات الذكرية.
نتائج عكسية
أوضحت أخصائية تغذية منار مليباري، أن الاستخدام المفرط للبابونج من قبل الفتيات يرفع هرمون الذكورة ويسبب بعض الأعراض التي تؤثر على المظهر الجسدي المخالفة لطبيعة المرأة وتشمل: زيادة شعر الجسم ونموه في مناطق غير مألوفة في الوجه والذراعين والساقين، وزيادة ظهور حب الشباب، كذلك زيادة كتلة العضلات في الجسم وهو الأمر الشائع لدى الرجال وليس النساء.
وأشارت إلى أنه لطالما تم استخدام البابونج في الطب التقليدي الشعبي لتحسين جودة الحيوانات المنوية، إذ قد يكون له دور في رفع مستويات هرمون التستوستيرون (Testosterone) وتحسين النواقل العصبية.
مغلي البابونج
أكدت الأبحاث أن لمغلي البابونج فوائد كثيرة جدًا، فهو يعالج العديد من المشاكل الصحية واشتهر بقدرته على مواجهة العديد من الأمراض وتعزيز المناعة وعلاج الأرق واضطرابات النوم وعلاج الأمراض الجلدية وتقرحات الفم وفي علاج بعض المشاكل الجلدية، وقالت مليباري: وجدت بعض الدراسات أنه بعد شرب مغلي البابونج لوحظ زيادة في مستويات الحمض الأميني الجلايسين، الذي يساهم في خفض تشنجات العضلات، كما يساعد على استرخاء الأعصاب، مما يساهم في التقليل من أعراض المتلازمة السابقة للحيض، والتي تشمل التوتر، وتقلصات الرحم، وآلام البطن، ويمتلك خواص مطهرة للجروح ومضاد للشيخوخة.
البابونج:
هو زهرة تمتلك بتلات بيضاء، وقرص دائري أصفر ذي رائحة قوية.
من المشروبات التي تمتاز بالنكهة اللذيذة.
يُستخدم منذ مئات السنوات كعلاج لبعض المشاكل الصحية والنزلات المَرضية.
الإفراط بشرب البابونج للفتيات يسبب:
زيادة هرمون التستوستيرون، وهي حالة تتميز بزيادة في نمو الشعر غير المرغوب به والكثيف.
زيادة حب الشباب.
زيادة كتلة العضلات في الجسم وهو الأمر الشائع لدى الرجال وليس النساء.

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