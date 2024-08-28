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تركي آل الشيخ يكشف فعاليات 14 منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2024

8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ تفاصيل "موسم الرياض 2024" الذي ستنطلق فعالياته في الـ 12 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق الموسم، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأعلن آل الشيخ عن 14 منطقة ترفيهية سيشهدها الموسم هذا العام، حيث سيقام الموسم على مساحة أكثر من 7.2 مليون متر مربع، تم فيها إبرام 4200 عقد مع 2100 شركة، 95 في المئة منها محلية، إلى جانب إقامة 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة، منوهاً معاليه في المؤتمر الصحفي بالشريك الاستراتيجي للموسم شركة صلة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الإبداعي لموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه (BIG TIME)، و والشريك الاعلامي شركة الوسائل السعودية (SMC).
وحول التوسع في أغلب مناطق الموسم، أوضح معالي المستشار تركي آل الشيخ أن منطقة "المملكة أرينا" ستشهد توسعة بنسبة أكثر من 40 في المئة حيث ستحتضن أكثر من 27 ألف متفرج على موعد مع 4 بطولات عالمية، منها حفل الافتتاح الذي سيشهد تحديد بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل في الملاكمة، عندما يتواجه الروسيين أرتور بيتربيف وديميتري بيفول في نزال "IV CROWN SHOWDOWN" الحاسم، مع فقرة غنائية لأحد النجوم العالميين، ستكون مفاجئة الحدث، وبطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، والنزال الثأري الذي ينتظره العالم بين بطلي الملاكمة تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك.
وفي "THE VENEU" إحدى المناطق الجديدة التي تنضم إلى موسم الرياض، بيّن معاليه أن المنطقة التي بنيت في 50 يوماً تستوعب ثمانية آلاف شخص على مساحة نحو عشرة آلاف متر مربع ستستضيف 7 فعاليات ستبدأ ببطولة التنس التي يترقبها العالم "سيكس كينج سلام" وستجمع أشهر وأهم ست لاعبين في كرة المضرب في الترتيب العالمي، إضافة إلى حدث الموضة الكبير "1000 موسم وموسم" الذي يقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب، و"الليلة اللاتينية"، إضافة إلى حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في نسخته الخامسة الذي سيتوج أبرز صناع الترفيه في العالم العربي بحضور عدد من نجوم العالم مطلع العام المقبل، وفي فعالية تشهدها المملكة لأول مرة سيكون التحدي كبيراً في "POWER SLAP"، ولتكريم أكبر شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجال الإبداعي يستضيف "THE VENEU" حفل توزيع جوائز "Effie Awards"جوائز التسويق الأكثر تأثيراً، والفعالية السابعة التي تعود للمرة الثانية إلى الموسم ولكن بمنافسة أشرس، ستكون بطولة القتال النهائي UFC، كما سيكون عرض المصارعة WWE CROWN JEWEL & RAW الذي سيقام على مدى يومين متتالين واحداً من العروض العالمية التي ينظمها موسم الرياض هذا العام كعادته السنوية، ولكن هذه المرة بقائمة مصارعين أقوى ضمن أقوى موسم ترفيهي شامل ومتنوع في العالم.
وأعلن آل الشيخ عن استمرار التوسع في مناطق ومساحات منطقة "بوليفارد وورلد"، التي تحظى بإقبال كبير من الجمهور، حيث ستزداد مساحة المنطقة، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي 19 منطقة من عدة بلدان حول العالم، و300 مطعم ومقهى، وأكثر من 1400 محل تجاري، و21 فعالية جديدة.
وعن منطقة "بوليفارد سيتي" المنطقة الأكثر شعبية بين جمهور موسم الرياض، أكد آل الشيخ أن تجاربها وفعالياتها حققت قفزة بنسبة 70 في المئة، مع أكثر من 40 تجربة وفعالية جديدة، و25 مطعماً ومقهى، و 12 مسرحية، وأيضاً 12 حفلة غنائية، موضحاً أن المنطقة ستشهد ليلة ستاند اب كوميدي مع نجم سلسلة أفلام "باد بويز" الشهيرة مارتن لورنس، كما سيكون لعشاق الإنمي تجربة "المحقق كونان" والكارتون "bluey" أرض الأحلام، وللمهتمين بالألعاب الالكترونية "ببجي موبايل" و"فايف نايتس آت فريدي 2"، وعرض موسيقي يقدمه أحد أشهر عباقرة الموسيقى التصويرية في العالم الألماني الشهير "هانززيمر". كما سيكون الجمهور على موعد مع معرض الديناصور العملاق "أولولو" الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 20 متراً.
وعلى صعيد البطولات الرياضية التي ستضيفها منطقة "بوليفارد سيتي"، أوضح معاليه أن هذا العام سيكون موعد متجدد مع بطولة موسم الرياض بريمر بادل P1k، وبطولة ماستر العالم للسنوكر في نسختها الثانية لعام 2024، وافتتاح لأكاديمية السنوكر مع بطل اللعبة الشهير روني أوسوليفان، وللمرة الأولى في العالم وبالشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو ستقام تجربة تفاعلية لممارسة لعبة البادل باستخدام الابتكار والتقنية.
وعن نشاط المسرحيات، قال آل الشيخ إننا سنواصل في هذا العام ما بدأناه من تميز في المحتوى المسرحي، حيث ستشمل مسرحيات هذا العام نجوماً من الصف الأول الجماهيري، منهم إسعاد يونس، محمد هنيدي، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد حلمي، وأكرم حسني، وحسن البلام، وهشام ماجد وشيكو، وعمرو يوسف وأحمد العونان، ودينا الشربيني، ومنه شلبي والعديد من النجوم العرب.
وكشف المستشار خلال المؤتمر عن التصاميم الخاصة بمشروع BLVD Business Park الذي سيكون مقراً للعديد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.
وكشف رئيس هيئة الترفيه عن تفتصيل منطقة "بوليفارد رن واي" التي تم توقيع عقد الشراكة لتنفيذها مع "الخطوط السعودية" في وقت سابق، حيث ستقام بجانب منطقة بوليفارد سيتي على مساحة 140 ألف متر مربع، وستحتضن المنطقة ثلاث طائرات عملاقة من طراز بوينغ 777 جرى تحويلها إلى محلات تجارية ومطاعم و13 تجربة تفاعلية للكبار والصغار.
وأكد آل الشيخ أن التحسينات مستمرة في مختلف مناطق الموسم، وهذه المرة في "وندر جاردن" التي أدخلت عليها العديد من التحسينات لتتناسب مع الإقبال الكبير من الجمهور، بطاقة استيعابية تصل إلى 23 ألف شخص على مساحة تقترب من نصف مليون متر مربع، مليئة بأكثر من 60 عرض مسرحي ومتجول و65 لعبة وتجربة، وأكثر من 40 مطعم في تجربة فريدة تناسب جميع الأعمار، وسط ثلاث مناطق متفردة الجمال الحديقة المظلمة وحديقة الفراشات.
أما عن منطقة "فيا رياض" التي احتضنت المؤتمر الصحفي لإنطلاق الموسم، كشف تركي آل الشيخ عن أنه سيتم تكييفها بالكامل بحلول صيف 2025 لتصبح أكثر جاذبية للجمهور طوال العام، أما في الموسم فستشهد بعض التحسينات والتغييرات منها، تطوير قاعات السينما التي تعتبر الأفخم على الإطلاق، وسيتم افتتاح بعض المطاعم والمقاهي مثل مطعم برنجاك، وقهوة باي صوفا، كما ستكون علامة موسم الرياض الشهيرة "أنا عربية" حاضرة هذه المرة في منطقة فيا رياض لتشكل الفخامة والرقي في المنطقة والمعرض تناغماً يبهر جمهور موسم الرياض، وضمن مفاجآت الموسم كذلك، أعلن معالي المستشار عن افتتاح معرض ومتحف كريستيان ديور، مقهى ديور، ومتجر الهدايا، الذي يقدم 500 فستاناً مابين "فينتج" وجديد و14 قسماً مختلفاً لمحبي الموضة، حيث سيحل في منطقة المربع التاريخية وسط الرياض بعد نيويورك وباريس.
ومن مناطق الموسم التي تعود بموقع جديد ودائم في حي الرفيعة، منطقة "ذا جروفز" مع مسرح مطل على بحيرة وتجارب ولاونجات جديدة لأول مرة في الرياض.
وفي منطقة ستحظى بهواة عشاق رمال الصحراء في أجواء شتاء الرياض الجميلة، ستقام منطقة "Dunes of Arabia "، التي ستقدم للجمهور تجارب غامرة في الصحراء، مثل التزلج على الرمال والسيارات الصحراوية، والسير على التلال الرملية، ورمي السهام وركوب الجمال. كما يشهد الموسم فتح المجال لزيارة استديوهات الحصن كواحدة من الوجهات في موسم الرياض.
وبعد النجاح الكبير لمهرجان الكلاب العام الماضي، سيعاد هذا العام أيضاً، مع طاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف شخص، و350 كلب من جميع أنحاء العالم، يشاركون في خمس بطولات مع أعلى قيمة جوائز في العالم، هي بطولة الـ 9K، وسباق كلاب الرشاقة، وسباق جمال الكلاب، وسباق السلوقي، وسباق كلاب العمل.
وللعام الثالث على التوالي ستكون حديقة الحيوانات بالرياض إحدى المناطق المجانية في الموسم مكاناً لفعالية "رياض زو" التي تجمع بين المتعة والفائدة وسط أجواء موسم الرياض المليئة بالحماس والعروض الحية والترفيهية والتجارب مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 12 ألف زائر.
وأوضح آل الشيخ أن حديقة السويدي إحدى المناطق المجانية الثلاث في الموسم تقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الإعلام، وستضم هذا العام على مدى 45 يوماً 9 ثقافات لدول اليمن والسودان والأردن ومصر وبلاد الشام، والهند وباكستان وبنغلاديش وأندونيسيا، والفلبين. حيث يحيي النجوم العالميين حفلاتهم الغنائية وسط أجواء كرنفالية تناسب العائلة والطفل ومنطقة للتسوق.
ومن المناطق المجانية منطقة سوق الأولين التي تعكس الهوية السعودية بتجربة تسوق وعروض شعبية وحرف يدوية وأزياء تقليدية تناسب جمهور الموسم من داخل المملكة وخارجها، وضمن المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض التي يقدمها في كل عام، سيتم تنظيم أيام خاصة لأبناء الشهداء وجمعيات الأيتام في منطقتي بوليفارد وورلد ووندر جاردن.

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