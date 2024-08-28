((موانئ البحر الأحمر)) تعتزم الانتهاء من مشروعين قبل نهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم هيئة موانئ البحر الأحمر الانتهاء من مشروعين قبل نهاية العام الجارى.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الهيئة تخطط للانتهاء من أعمال إنشاء الرصيف الجنوبى بطول 310 أمتار، وغاطس 7 أمتار بميناء بورتوفيق البحرى.

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ويشمل المشروع إنشاء رصيف ببلاطة خرسانية بسُمك 100 سم منفذة على خوازيق خرسانية وإنشاء ساحة خلفية من خلف هامة الرصيف.

أضافت المصادر، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من مشروع ميناء الصيادين بميناء سفاجا خلال شهرين.

ويضم المشروع إنشاء سقالة البحرية ويمتد طول التراكى بها إلى 350 متراً مزودة بنحو 49 مدفع رباط وتتكون من بلاطة خرسانية بسُمك 50 سم، وترتكز على خوازيق معدنية بنظام الدق والتفريغ بقطر 30 سم.

أوضحت المصادر، أن هيئة موانئ البحر الأحمر انتهت، العام الجارى، من تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومشروع تطوير بوابات ميناء شرم الشيخ البحرى.

ونشرت ((البورصة)) فى وقت سابق قائمة بالمشروعات المستقبلية لهيئة موانئ البحر الأحمر التى تدرسها خلال الفترة المقبلة وتضمنت القائمة، مشروع إنشاء قزق إصلاح وصيانة اليخوت ومارينا لليخوت بميناء القصير؛ حيث يشمل إنشاء حوض لرفع وصيانة اليخوت ورصيف بطول 75 متراً وعمق 4.5 متر بساحة خلفية مقترحة لخدمات صيانة وإصلاح اليخوت بمساحة مكتسبة 15.3 ألف متر مربع بطاقة إصلاح 200 يخت سنوياً.

وتدرس هيئة موانئ البحر الأحمر مشروع إنشاء رصيف متعدد ومارينا لليخوت بميناء نويبع بطول 620 متراً بعمق 17 متراً لاستقبال السفن بحمولات تصل 70 ألف طن، ويبعد المشروع مسافة 56 كم من طابا و114 كم من شرم الشيخ.