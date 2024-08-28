((موانئ البحر الأحمر)) تعتزم الانتهاء من مشروعين قبل نهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم هيئة موانئ البحر الأحمر الانتهاء من مشروعين قبل نهاية العام الجارى.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الهيئة تخطط للانتهاء من أعمال إنشاء الرصيف الجنوبى بطول 310 أمتار، وغاطس 7 أمتار بميناء بورتوفيق البحرى.
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ويشمل المشروع إنشاء رصيف ببلاطة خرسانية بسُمك 100 سم منفذة على خوازيق خرسانية وإنشاء ساحة خلفية من خلف هامة الرصيف.
أضافت المصادر، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من مشروع ميناء الصيادين بميناء سفاجا خلال شهرين.
ويضم المشروع إنشاء سقالة البحرية ويمتد طول التراكى بها إلى 350 متراً مزودة بنحو 49 مدفع رباط وتتكون من بلاطة خرسانية بسُمك 50 سم، وترتكز على خوازيق معدنية بنظام الدق والتفريغ بقطر 30 سم.
أوضحت المصادر، أن هيئة موانئ البحر الأحمر انتهت، العام الجارى، من تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومشروع تطوير بوابات ميناء شرم الشيخ البحرى.
ونشرت ((البورصة)) فى وقت سابق قائمة بالمشروعات المستقبلية لهيئة موانئ البحر الأحمر التى تدرسها خلال الفترة المقبلة وتضمنت القائمة، مشروع إنشاء قزق إصلاح وصيانة اليخوت ومارينا لليخوت بميناء القصير؛ حيث يشمل إنشاء حوض لرفع وصيانة اليخوت ورصيف بطول 75 متراً وعمق 4.5 متر بساحة خلفية مقترحة لخدمات صيانة وإصلاح اليخوت بمساحة مكتسبة 15.3 ألف متر مربع بطاقة إصلاح 200 يخت سنوياً.
وتدرس هيئة موانئ البحر الأحمر مشروع إنشاء رصيف متعدد ومارينا لليخوت بميناء نويبع بطول 620 متراً بعمق 17 متراً لاستقبال السفن بحمولات تصل 70 ألف طن، ويبعد المشروع مسافة 56 كم من طابا و114 كم من شرم الشيخ.
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