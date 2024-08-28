الصين والبطاريات وتأثيرها على أسعار الأسمدة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – منافس جديد للأسمدة الفوسفاتية في السوق وهو انتاج البطاريات. إن هذا الامر مدعوماً بتوجه جديد في سياسة التصدير الصينية، هما العاملان الرئيسيان اللذان ممكن أن يؤثرا على الطلب وعلى سعر الاسمدة خلال السنوات المقبلة اعتباراً من العام 2025. هذا ما قيمه المختصون في هذا القطاع خلال الدورة الـ 11 للكونجرس البرازيلي للأسمدة. الذي نظمته الرابطة الوطنية للأسمدة في يوم الثلاثاء 27 آب /أغسطس في مدينة ساو باولو.

وكان الشريك في MB Agro Consultoria أليشاندري مسندونسا, خلال مشاركته في جلسة بعنوان:“الاقتصاد العالمي والتوقعات المتعلقة بالعرض العالمي للأسمدة” والتي أدراها رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية البرازيلية للأسمدة ANDA إدواردو دي سوزا مونتيرو، قد أكد بأن السيناريو الحالي يشكله قلقٌ بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إنتاجية المحاصيل وإمدادات الحبوب التي لا تضر بالتموين، ولكنها قوية في الواقع. من ناحية أخرى، أضاف الخبير الاقتصادي إن المحصول البرازيلي الحالي يمكن أن يصل إلى 169 مليون طن، بل ويساهم في خفض الأسعار.

مينودنسا دي باروس: تحديات قطاع الأسمدة تأتي من الصين

قال باروس بأنه يوجد تحديان مباشران لقطاع الأسمدة وكلاهما يأتيان من الصين. الأول يتعلق بتوجه أسيد الفوسفوريك المشتق من الفوسفور وهو أساسي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الضرورية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. حيث قال باروس:“إنه يتمتع بسعر مرتفع جداً، ولكن يبدو لي لأنه مخصص للبطاريات”. أما التحدي الثاني لقطاع الأسمدة فيكمن في تخفيض تموين الأسمدة بشكل عام من قبل الصين. وقال لاعتقاده بأن الصين قد تقوم بتوجيه حصة أكبر من أسمدتها للاستهلاك المحلي:“لا أعتقد بأنه سيكون هناك نقص في التوريد أو العرض، ولكننا نشهد حالة من عدم الاستقرار وأعتقد بأن الصين ستكون أكثر تحفظاً في الصادرات”.

كما قَيَمَ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروس بودين أن سلسلة التوريد“ضيقة” بسبب السياق الصيني وأيد موضوع وجود نزاع على مشتقات الفوسفور لإنتاج السيارات الكهربائية. إن الأسمدة مصنوعة أساساً من الفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم. ومع ذلك، أشار بودين إلى أن هناك فرصا للقطاع حيث إن عدد سكان العالم في تزايد وسيكون هناك طلب على أرض لإنتاج الغذاء تعادل ضعف مساحة الهند.

كما أشار محلل الاسمدة في Agrinvest Commodities جيفيرسون سوزا كذلك إلى التغيرات في السياسات التصديرية الصينية. وكمقارنة، أكد أن الصين في العام 2015 قد صدرت 13 مليون طن من اليوريا. وفي هذا العام حتى شهر آب/ أغسطس تم تصدير 900 ألف طن.

الوزير كارلوس فافارو مفتتح لمؤتمر الرابطة الوطنية البرازيلية للأسمدة.

حماية الصناعة المحلية للأسمدة





أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية كارلوس فافارو خلال افتتاحية المؤتمر، بأن البرازيل بحاجة لتخفيض اعتمادها على الأسمدة المستوردة

والتي تشكل ما يقارب 85% من إجمالي الأسمدة التي تستهلكها البلاد. وللتمكن من ذلك، أمد فافارو بان الوزارة تتبنى إجراءات تهدف للتقليل من البيروقراطية وتسريع الانتاج في البلاد، وذلك من خلال عودة إحدى المصانع المنتجة لليوريا والأمونيا للعمل خلال العام المقبل، بالإضافة لوحدة منتجة جديدة تابعة لشركة EuroChem.

وأضاف قائلاً“الأسمدة هي نتاج الأمن القومي” ، داعماً للتجارة والواردات مدافعاً عن اعتماد أقل مما تم ملاحظته عند المستويات الحالية. وفقا للتقديرات التي قدمها باروس في عرضه، من المتوقع أن تستهلك البرازيل 46 مليون طن من الأسمدة هذا العام، ومن هذا المجموع، تستورد 39 مليون طن.

كما قال رئيس المجلس الأعلى لقطاع الأعمال الزراعية لاتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو (Fiesp) جاسير كوستا فيليو بأن الصناعة الوطنية للأسمدة بحاجة للنمو بطريقة استراتيجية في مواقع يتوفر فيها نقل المنتجات وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق. كما تم خلال هذا الحدث تكريم وزير الزراعة البرازيلي السابق روبرتو رودريغز، وهو بروفيسور مؤسسة Getulio Vargas لمساهماته في قطاع الأعمال الزراعية. كما حضر هذا المؤتمر سكرتير الزراعة والتموين في ولاية ساو باولو غيليرمي بياي.

جيراردو لازاريجيراردو لازاريجيراردو لازاري

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