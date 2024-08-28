تعيين فاطمة المناعي وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (73) لسنة 2024، بتعيين وكيل في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُعين فاطمة إبراهيم خليفة المناعي وكيلاً لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
المادة الثانية:
على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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