رئيس الأمن العام يشهد تخريج 27 مشاركا في الدورات المتخصصة بقيادة خفر السواحل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام تخريج المشاركين في عدد من الدورات المتخصصة، والتي عقدت بجناح التدريب البحري في قيادة خفر السواحل، وشارك فيها 27 متدربا من خفر السواحل، سلاح البحرية الملكي البحريني ورئاسة الحرس الوطني.
وأعرب رئيس الأمن العام عن اعتزازه بتخريج المشاركين وما قدموه من أداء مهني في هذه البرامج والدورات، التي تعكس محاور ومنطلقات استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية والتي أطلقها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تجعل العنصر البشري ودعمه ورفع كفاءته محور عملية التطوير من خلال العناية الفائقة بالتدريب والتأهيل العلمي والتقني للوصول إلى أعلى درجات الأداء.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أهمية انعقاد هذه الدورات التي تعزز من قدرات المشاركين في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال الأمن البحري، لافتا إلى التركيز على منظومة العمل التدريبية، باعتبار التدريب الركيزة الأساسية لتطوير وتحديث المجالات المختلفة للعمل الشرطي، مشيدا بمشاركة منتسبين من سلاح البحرية الملكي والحرس الوطني في الدورات التي تعقد في خفر السواحل وما لذلك من أهمية في توحيد المفاهيم والممارسات والوصول إلى أفضل مستويات التكامل والعمل المشترك المنطلق من وحدة الهدف بين هذه الأجهزة في تحقيق السلامة في مياهنا الاقليمية وتأمين حدودنا البحرية، متطلعا إلى المزيد من المشاركات المتبادلة والتمارين المشتركة.
من جهته، أوضح آمر جناح التدريب البحري أن أهداف ومخرجات البرامج والدورات التدريبية تأتي في إطار الخطة السنوية لقيادة خفر السواحل من أجل بناء قدرات منتسبيها والارتقاء بالكوادر البشرية لمواكبة التطورات التقنية والتحديات الأمنية التي تطرأ على البيئة البحرية.
وقد قام رئيس الأمن العام بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورات التدريبية.
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