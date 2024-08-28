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رئيس الأمن العام يشهد تخريج 27 مشاركا في الدورات المتخصصة بقيادة خفر السواحل

8/28/2024 7:24:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬تخريج‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬بجناح‭ ‬التدريب‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬27‭ ‬متدربا‭ ‬من‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ورئاسة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتخريج‭ ‬المشاركين‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مهني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬محاور‭ ‬ومنطلقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬أطلقها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تجعل‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬ودعمه‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءته‭ ‬محور‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬بالتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الأداء‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬البحري،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية،‭ ‬باعتبار‭ ‬التدريب‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭ ‬للعمل‭ ‬الشرطي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتسبين‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬وما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬المفاهيم‭ ‬والممارسات‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬التكامل‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬المنطلق‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬الهدف‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مياهنا‭ ‬الاقليمية‭ ‬وتأمين‭ ‬حدودنا‭ ‬البحرية،‭ ‬متطلعا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬المتبادلة‭ ‬والتمارين‭ ‬المشتركة‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬آمر‭ ‬جناح‭ ‬التدريب‭ ‬البحري‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬ومخرجات‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬لقيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬منتسبيها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بتوزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭.‬

كلمات دالة

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