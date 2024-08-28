أبو عمارة تطالب الحكومة الكندية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على شعبنا

MENAFN - Palestine News ) أوتاوا / PNN - طالبت سفيرة دولة فلسطين لدى كندا، منى أبو عمارة، الحكومة الكندية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأربعاء، مع المدير العام الجديد لدائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكندية مارتين لاروس في مقر وزارة الخارجية الكندية في العاصمة أوتاوا.

وطالبت أبو عمارة، الحكومة الكندية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان الوحشي المتصاعد على شمال الضفة الغربية ومخيماتها، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية وحصار المستشفيات والمراكز الصحية، بالتزامن مع تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس بإخلاء المواطنين من منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم تكرارا لتجربة قطاع غزة.

كما أكدت للمسؤول الكندي لاروس، ضرورة إدانة هذا العدوان والذي يأتي مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ326، مبينة أن إسرائيل، قوة الاحتلال، تهدف من هذا العدوان إلى تنفيذ مخططها في ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، كما تحاول باستهدافها المخيمات الفلسطينية للقضاء على قضية اللاجئين، وهو نفس الدافع الذي جعلها تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة من أجل التخلص من قضيتهم، وحقهم بالعودة وتقرير المصير، لإلهاء العالم عن جذور الصراع الذي بدء قبل 76 عاما بالنكبة واستمر بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وطالبت أبو عمارة كندا بمواقف أكثر صرامة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه ووطنه والقضاء على ما تبقى من فرص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضافت أبو عمارة: "لا يكفي أن تفرض كندا عقوبات على عدد من المستوطنين الذين يرتكبون انتهاكات وجرائم بحق شعبنا، بل المطلوب الآن فرض عقوبات واضحة ورادعة على الحكومة الإسرائيلية نفسها التي تحمي هؤلاء المستوطنين".

كما طالبت الحكومة الكندية بعدم الاكتفاء بالبيانات، "بل بضرورة مواءمة سياستها مع القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني رفع الغطاء عن الحكومة الإسرائيلية وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وتفنيد مزاعمها بحقها في الدفاع عن نفسها؛ كتبرير للفظائع التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني".

كما طالبت لاروس بأن تتمنع كندا عن أي صفقات يتم فيها تصدير السلاح إلى إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن ذلك السلاح يستخدم لقتل المدنيين الفلسطينيين.

بدوره، أكد لاروس موقف كندا الرافض للاستيطان واستهداف المدنيين.