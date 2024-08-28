اكتشاف نوع من السمك يطيل عمر النساء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هناك نوع من الأسماك، ثبت أنه يقدم فائدة غير متوقعة لصحة النساء، بحسب دراسة حديثة منشورة في مجلة "Public health Nutrition".
وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة ناغويا في اليابان أن سمك whitebait يحتوي على عناصر غذائية ومواد نشطة فريدة، تلعب دورًا كبيرًا في حماية النساء من خطر الوفاة.
ويتميز سمك whitebait بأنه صغير الحجم، ويميل لونه إلى الأبيض المائل إلى الشفاف قليلًا، كما هو موضح في الصورة التالية.
وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد تحليل بيانات 80 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا، مع تقييم تأثير تناول السمكة البيضاء على صحتهم ومتابعتهم لمدة 9 سنوات في المتوسط، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن السمكة البيضاء من مرة إلى 3 مرات في الشهر انخفض لديهن خطر التعرض للوفاة بنسبة 32% على مدى السنوات التسع.
ولاحظ الفريق البحثي تأثيرًا مشابهًا لهذا النوع من السمك لدى الرجال، ولكن الفرق لم يكن كافيًا، ليكون ذا دلالة إحصائية.
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