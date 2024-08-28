اكتشاف نوع من السمك يطيل عمر النساء

وأظهرت الدراسة التي أجرتها ناغويا في اليابان أن سمك whitebait يحتوي على عناصر غذائية ومواد نشطة فريدة، تلعب دورًا كبيرًا في حماية النساء من خطر الوفاة.











ويتميز سمك whitebait بأنه صغير الحجم، ويميل لونه إلى الأبيض المائل إلى الشفاف قليلًا، كما هو موضح في الصورة التالية.





وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد تحليل بيانات 80 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا، مع تقييم تأثير تناول السمكة البيضاء على صحتهم ومتابعتهم لمدة 9 سنوات في المتوسط، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".



ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن السمكة البيضاء من مرة إلى 3 مرات في الشهر انخفض لديهن خطر التعرض للوفاة بنسبة 32% على مدى السنوات التسع.

ولاحظ الفريق البحثي تأثيرًا مشابهًا لهذا النوع من السمك لدى الرجال، ولكن الفرق لم يكن كافيًا، ليكون ذا دلالة إحصائية.

اقرأ أيضاً:

دراسة: العلاقة الحميمية المنتظمة تُطيل عمر النساء