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انتعاش في الاقتصاد المصري

8/28/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات انتعاش مع الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل إيجابي. إن هذا التأكيد هو جزء من تقرير صندوق النقد الدولي الذي تم نشره يوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس على الموقع الالكتروني Arab News .

ويشير التقرير إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً، إلا أنه يشهد انخفاضاً وأن البلد قد نفذ إصلاحات للحفاظ على الاستقرار المالي. ومن ضمن هذه الإصلاحات توحيد أسعار الصرف الرسمي والموازية في شهر آذار/ مارس. وقد أدى هذا إلى تحسن كبير في الاقتصاد مع تحديد سعر الجنيه المصري من قبل السوق.

وقالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال الرئيس أنطوانيت سايح في المادة التي نشرها الصندوق:” إن توحيد سعر الصرف وضغط السياسة المالية قد خفضا من المضاربة مع تفضيل تدفق رأس المال الأجنبي واعتدال ارتفاع الأسعار”.

التحديات

من جهة أخرى، يشير الصندوق إلى أن مصر تواجه معوقات في تنفيذ الإصلاحات الحالية بسبب مسائل جيوسياسية كالنزاع في قطاع غزة والتوترات في البحر الأحمر. وتؤكد سايح بأن هذه المخاطر ما زالت كبيرة وتقترح عنها اجراءات من الممكن أن تعزز الاستقرار في المستقبل، من خلال إصلاحات هيكلية ومبادرات لزيادة الإيرادات الضريبية.

©Ahmed Gamal/NurPhoto/AFP

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