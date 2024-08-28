غارات إسرائيلية تستهدف البقاع الغربي اللبناني وتخلف أضرارًا وإصابات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 آب( بترا)- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مرتفعات جبل عين التينة وأطراف تومات - نيحا في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل والمنشآت.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الأردنية "بترا" في بيروت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق أيضًا على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن غارة شنها الجيش الإسرائيلي بواسطة مسيرة على شاحنة عند طريق رسم الحدث - شعث شرق بعلبك ليلة أمس، أسفرت في حصيلة أولية عن إصابة شخص بجروح.
وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي أطلق صباحًا صواريخ موجهة نحو محيط مزارع شبعا اللبنانية المحتلة في أطراف بلدة عيترون.
--(بترا )
ع ط
28/08/2024 14:17:12
MENAFN28082024000117011021ID1108610414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.