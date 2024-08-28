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غارات إسرائيلية تستهدف البقاع الغربي اللبناني وتخلف أضرارًا وإصابات

8/28/2024 8:09:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 28 آب( بترا)- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مرتفعات جبل عين التينة وأطراف تومات - نيحا في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل والمنشآت.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الأردنية "بترا" في بيروت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق أيضًا على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن غارة شنها الجيش الإسرائيلي بواسطة مسيرة على شاحنة عند طريق رسم الحدث - شعث شرق بعلبك ليلة أمس، أسفرت في حصيلة أولية عن إصابة شخص بجروح.
وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي أطلق صباحًا صواريخ موجهة نحو محيط مزارع شبعا اللبنانية المحتلة في أطراف بلدة عيترون.
--(بترا )
ع ط
28/08/2024 14:17:12

MENAFN28082024000117011021ID1108610414

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