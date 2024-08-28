بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الصين

(MENAFN
- Asdaf News)
تعود جولة السيدات الأوروبية إلى الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات بعد أن أعلنت“جولف السعودية” التي تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة أن محطتها الرابعة ستقام في منتجع مشيين هيلز في شينزين, الصين.
وستكون هذه المحطة هي الثانية آسيويًا ضمن سلسلة بطولة أرامكو للفرق لعام 2024، وستُقام على ملعب كأس العالم في منتجع ميشن هيلز، بمدينة شينزين النابضة بالحياة، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر.
وسيستضيف الملعب العالمي الشهير الذي صممه جاك نيكلاوس نخبة من أفضل اللاعبات في العالم، اللواتي سيتنافسن للفوز بالكؤوس الفردية والجماعية وجائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي.
وتنظم جولف السعودية سلسلة بطولة ارامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بمحطاتها الخمسة على جدول جولة السيدات الأوروبية كل عام، مما يضيف مبلغاً سنوياً قدره 5 ملايين دولار أمريكي كجوائز مالية لكافة الجولات.
وتقام البطولات في وجهات عبر أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، حيث تتنافس مجموعات من ثلاثة محترفات وهاوية ضد بعضهن البعض في الحدث الجماعي الوحيد المتكرر في هذه الجولات.
وستحط الجولة الرابعة رحالها في شينزين الصين بعد جولات أقيمت في كل من فلوريدا، سيول ولندن هذا الموسم، فيما تختتم البطولة جولاتها في المحطة الأخيرة المقرر إقامتها في الرياض في نوفمبر.
وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية،“نحن سعداء بأن تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق في شينزين مما يعطي الوصول إلى قاعدة جماهيرية في سوق مهم مثل السوق الصيني والهام أجيال قادمة ,ولاشك أنّ التعاون مع ميشن هيلز سيسمح لنا بتقديم حدث من الطراز الأول يلبي الجودة التي يتوقعها اللاعبون والجماهير على حد سواء إلى جانب أصحاب المصالح في سلسلة بطولة أرامكو للفرق،ونحن على استعداد لتقديم حدث لا يُنسى بحق”.
في سياق متصل قال خالد الزامل، نائب رئيس العلاقات العامة في أرامكو:“نحن سعداء بأن سلسلة بطولة ارامكو للفرق ستقام في شينزين لأننا نؤمن بأنّ الرياضة توفر منصة لخلق الفرص وتحسين الحياة، والتأثير الإيجابي على المجتمع إلى جانب ما تهدفه سلسلة بطولة أرامكو للفرق إلى تمكين الرياضيات ورفع مستوى الجولف النسائي عالمياً الهام الاجيال القادمة من الرياضيين.
ويمثل الانتقال إلى شينزين فرصة للبطولة لمواصلة التفاعل مع مجموعة متنوعة من الجماهير وتنافس نخبة لاعبات الجولف، خاصة بعد نجاح الحدث في هونغ كونغ العام الماضي.
ويقع منتجع ميشين هيلزشينزين في قلب مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في الصين، وهو معروف كأكبر منشأة جولف في العالم، حيث يضم 12 ملعب جولف ، مما يجعله واحداً من أبرز الوجهات العالمية للجولف.
من جهة أخرى قال تينيل تشو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميشين هيلز:”يمثل استضافة سلسلة بطولة أرامكو للفرق في شينيزين نقطة تحول حيث تمثل عودة جولة السيدات الأوروبية إلى الصين ثلاثة أيام من المنافسة النخبوية المثيرة, نحن فخورون باستضافة هذا الحدث المرموق ونتطلع إلى استقبال المجتمع الدولي في منتجعنا الرائع.”
ومنذ انطلاقها في عام 2021، استمرت سلسلة بطولة أرامكو للفرق في النمو بسرعة على المستوى العالمي.
وحول الجولة الاوروبية قالت ألكسندرا أرماس، الرئيس التنفيذي لجولة السيدات الأوروبية:“العودة إلى الصين يعد خطوة مثيرة لجولة السيدات الأوروبية، حيث نواصل توفير تجارب قيمة للاعباتنا على أفضل الملاعب في العالم. هدفنا هو الاستمرار في رفع مستوى جولف السيدات إلى آفاق جديدة حول العالم، وبالشراكة مع سلسلة بطولة أرامكو للفرق”
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