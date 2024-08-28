بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الصين

MENAFN - Asdaf News) تعود جولة السيدات الأوروبية إلى الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات بعد أن أعلنت“جولف السعودية” التي تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة أن محطتها الرابعة ستقام في منتجع مشيين هيلز في شينزين, الصين.

وستكون هذه المحطة هي الثانية آسيويًا ضمن سلسلة بطولة أرامكو للفرق لعام 2024، وستُقام على ملعب كأس العالم في منتجع ميشن هيلز، بمدينة شينزين النابضة بالحياة، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر.

وسيستضيف الملعب العالمي الشهير الذي صممه جاك نيكلاوس نخبة من أفضل اللاعبات في العالم، اللواتي سيتنافسن للفوز بالكؤوس الفردية والجماعية وجائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي.

وتنظم جولف السعودية سلسلة بطولة ارامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بمحطاتها الخمسة على جدول جولة السيدات الأوروبية كل عام، مما يضيف مبلغاً سنوياً قدره 5 ملايين دولار أمريكي كجوائز مالية لكافة الجولات.

وتقام البطولات في وجهات عبر أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، حيث تتنافس مجموعات من ثلاثة محترفات وهاوية ضد بعضهن البعض في الحدث الجماعي الوحيد المتكرر في هذه الجولات.

وستحط الجولة الرابعة رحالها في شينزين الصين بعد جولات أقيمت في كل من فلوريدا، سيول ولندن هذا الموسم، فيما تختتم البطولة جولاتها في المحطة الأخيرة المقرر إقامتها في الرياض في نوفمبر.

وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية،“نحن سعداء بأن تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق في شينزين مما يعطي الوصول إلى قاعدة جماهيرية في سوق مهم مثل السوق الصيني والهام أجيال قادمة ,ولاشك أنّ التعاون مع ميشن هيلز سيسمح لنا بتقديم حدث من الطراز الأول يلبي الجودة التي يتوقعها اللاعبون والجماهير على حد سواء إلى جانب أصحاب المصالح في سلسلة بطولة أرامكو للفرق،ونحن على استعداد لتقديم حدث لا يُنسى بحق”.

في سياق متصل قال خالد الزامل، نائب رئيس العلاقات العامة في أرامكو:“نحن سعداء بأن سلسلة بطولة ارامكو للفرق ستقام في شينزين لأننا نؤمن بأنّ الرياضة توفر منصة لخلق الفرص وتحسين الحياة، والتأثير الإيجابي على المجتمع إلى جانب ما تهدفه سلسلة بطولة أرامكو للفرق إلى تمكين الرياضيات ورفع مستوى الجولف النسائي عالمياً الهام الاجيال القادمة من الرياضيين.

ويمثل الانتقال إلى شينزين فرصة للبطولة لمواصلة التفاعل مع مجموعة متنوعة من الجماهير وتنافس نخبة لاعبات الجولف، خاصة بعد نجاح الحدث في هونغ كونغ العام الماضي.

ويقع منتجع ميشين هيلزشينزين في قلب مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في الصين، وهو معروف كأكبر منشأة جولف في العالم، حيث يضم 12 ملعب جولف ، مما يجعله واحداً من أبرز الوجهات العالمية للجولف.

من جهة أخرى قال تينيل تشو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميشين هيلز:”يمثل استضافة سلسلة بطولة أرامكو للفرق في شينيزين نقطة تحول حيث تمثل عودة جولة السيدات الأوروبية إلى الصين ثلاثة أيام من المنافسة النخبوية المثيرة, نحن فخورون باستضافة هذا الحدث المرموق ونتطلع إلى استقبال المجتمع الدولي في منتجعنا الرائع.”

ومنذ انطلاقها في عام 2021، استمرت سلسلة بطولة أرامكو للفرق في النمو بسرعة على المستوى العالمي.

وحول الجولة الاوروبية قالت ألكسندرا أرماس، الرئيس التنفيذي لجولة السيدات الأوروبية:“العودة إلى الصين يعد خطوة مثيرة لجولة السيدات الأوروبية، حيث نواصل توفير تجارب قيمة للاعباتنا على أفضل الملاعب في العالم. هدفنا هو الاستمرار في رفع مستوى جولف السيدات إلى آفاق جديدة حول العالم، وبالشراكة مع سلسلة بطولة أرامكو للفرق”

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