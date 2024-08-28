حروق أهل مصر تتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود لتدريب فريق العمل بالمستشفى

MENAFN - Al-Borsa News) تتعاون مستشفى“حروق أهل مصر”، أول لعلاج الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مع منظمة“أطباء بلا حدود” الإنسانية الدولية، بهدف تدريب فريق التمريض والدعم النفسي بالمستشفى وبعض العاملين في مجال العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تدريب جميع الموظفين على الإسعافات الأولية خلال مدة 12 شهرًا.

وقالت هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن مستشفى“حروق أهل مصر” يضع على رأس أولوياته رفع كفاءة كوادره الطبية، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى خلال رحلة علاجهم.

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وأشارت إلى أن المستشفى يولي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الطبية ذات الخبرات في مجال تدريب مقدمي الرعاية الصحية من خلال برامج تدريب متقدمة لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية للمرضى وضحايا الحروق.

واشارت إلى أن مستشفى“حروق أهل مصر” تأسست على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 200 سرير، لتقديم خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمرضى الحروق الحادة والمزمنة، وساهم المستشفى منذ افتتاحه في مارس الماضي في إنقاذ حياة أكثر من 2500 مريض حروق، خاصة خلال الساعات الأولى من انتقالهم للمستشفى.

تابعت:“كما قامت مؤسسة أهل مصر للتنمية بعلاج الآلاف من مرضى الحروق منذ إنشائها في عام 2013، وحرصت على تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية والعلمية، لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى الحروق في مصر ودول المنطقة”.

من جانبها، قالت هيلين أوتينز باترسون، منسقة مشاريع“أطباء بلا حدود” في القاهرة، إن تبادل الخبرات بين أطباء بلا حدود ومستشفى حروق أهل مصر أمر بالغ الأهمية في رحلة علاج المرضى بالمستشفى وفريق أطباء بلا حدود سيعمل على تدريب فريق المستشفى على مستويات مختلفة من العلاج والدعم النفسي والاجتماعي”.

وأكدت هيلين أوتينز باترسون على أهمية الرعاية الشاملة لمصابي الحروق لإعادة التأهيل بعد العلاج، مما يسهم في إدماجهم بالكامل في المجتمع.

وأضافت:“فريقنا في القاهرة مستمرا في التنسيق مع السلطات الصحية المحلية والمنظمات والشركاء الآخرين لتقديم الدعم للمرضى في أي مكان. سواء للمرضى المصريين أو المرضى من السودان أو غزة أو المهاجرين الآخرين في مصر، نحن ملتزمون بتقديم الدعم الطبي والإنساني للجميع.”

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين مستشفى“حروق أهل مصر” ومنظمة“أطباء بلا حدود” لفهم احتياجات المرضى، ودعمهم بأفضل شكل ممكن، والعمل معًا على وضع برامج ذات فائدة في رحلة علاج مصابي الحروق، وتطوير خدمات الرعاية الشاملة ومتعددة التخصصات لتحسين جودة الرعاية وزيادة نسبة الشفاء.

وذكرت أن منظمة أطباء بلا حدود (MSF) تقدم مساعدات طارئة للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة والأوبئة والكوارث الطبيعية، وفي المجتمعات الأكثر إحتياجًا للرعاية الطبية. تأسست المنظمة عام 1971، وتقدم المساعدة للجميع بدون أي تفرقة أو تحيز بالتماشي مع قيمها التي تتسم بالنزاهة.

تابعت:“ويعمل ما يقرب من 68,000 شخص لدى المنظمة في أكثر من 70 دولة،وبدأت المنظمة التواجد في مصر منذ عام 2011، حيث تقدم الرعاية الطبية والإنسانية. وعلى المستوى الإقليمي، تدعم المنظمة البلدان المجاورة خلال الأزمات، مثل السودان وغزة”.