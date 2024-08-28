أصدقاء البيئة للوقود الحيوى تستثمر 12 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها 9 مرات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة أصدقاء البيئة للوقود الحيوى استثمار 12 مليون جنيه بحلول منتصف 2025 لإضافة خط إنتاج جديد يرفع الإنتاج إلى 10 آلاف لتر كل 8 ساعات من ألف لتر حاليًا.
قال محمد نصار رئيس مجلس إدارة شركة أصدقاء البيئة للوقود الحيوى، إن الشركة أسست مصنع منذ عام لإعادة تدوير الزيوت عن طريق تجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوى باستثمارات 3 ملايين جنيه، إذ تبلغ إنتاجية المصنع ألف لتر وقود حيوى معاد تدويره كل ثمان ساعات.
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وذكر نصار أن نشاط الشركة بدأ منذ 2019 واختص بتجميع الزيوت وتصديرها للخارج، ولكن مع توجه وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للحد من تصدير الزيوت الخام والاتجاه لتصدير الوقود الحيوى والتشجيع على تصنيعه، بدأت الشركة بتعديل النشاط فى منتصف 2023.
وتابع أن الشركة ستبدأ شراكة مع إحدى شركات الاتصالات مصرية لبدء توريد الوقود الحيوى وخلطه بالسولار للتقليل من الانبعاثات الكربونية وسيتم إعلان نتائج الشراكة خلال الشهر المقبل.
وفسر أن الشركة توفر على الدولة مبالغ كبيرة توجه لتنظيف مواسير الصرف الصحى وإعادة تأهيل الأراضى المشبعة بمخلفات تلك الزيوت بسبب صعوبة تحللها وغيرها من الأضرار التى تنشأ بسبب التخلص غير المسئول من الزيوت المستعملة.
وأضاف أن تحويل طن الزيوت المستعملة إلى طن الوقود الحيوى يوفر فى المتوسط 3 طن انبعاثات كربونية وبالتالى توفير 3 شهادات كربونية. “أصدقاء البيئة” تعتزم بيع شهادات كربون فى البورصة الفترة القادمة
وبحكم تطور سوق الكربون ونشأته فى مصر، ذكر نصار أن الشركة تعتزم بيع شهادات كربون فى البورصة الفترة القادمة والاتجاه نحو بيعها للشركات كثيفة الكربون التى تحتاج لتلك الشهادات.
وتابع أن الشركة تركز حالياً على التوزيع المحلى، إذ يستخدم الوقود الحيوى كوقود أساسى أو كمذيب عضوى فى بعض الصناعات المحلية كالأحبار والدهانات والإيبوكسى.
وأضاف نصار أن الشركة تقوم بتوريد الوقود الحيوى لمصنع خاص بالأحبار والذى يعد الوحيد من نوعه المصنع لأحبار الأوفست فى مصر، إذ تقوم الشركة بتوريد 25 ألف لتر شهرياً كبديل لزيت البرافين والذى يسبب ضرر بيئى وصحى.
وذكر أن الشركة توزع عينات من الوقود على شركات مختلفة لمحاولة نشر المنتج بشكل أوسع محلياً والاكتفاء الذاتى منه قبل الاتجاه إلى التصدير من جديد.
وأوضح أن الشركة قامت بعمل اختبارات على الانبعاثات الكربونية، حيث أن إضافة 7% من الوقود الحيوى على السولار أو الديزل يوفر الانبعاثات الكربونية بنسبة من 50 – 70% على حسب حالة المحرك.
وتابع أن منتج الشركة تستهدف بشكل أساسى أصحاب السيارات التى تعمل بالسولار، إذ أن إضافة 2 لتر وقود حيوى على 30 لتر سولار يقوم بتحسين أداء المحرك بشكل واضح ويقلل الانبعاث الكربونى من السيارة.
وقال إن ذلك يمكن أن يفيد الشركات التى تصدر منتجات للاتحاد الأوروبى، والتى تشترط تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدامه على مولدات الكهرباء وصناعات الدهانات والأحبار والورنيش والمبيدات الحشرية وأي صناعات تستخدم المذيبات.
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