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أصدقاء البيئة للوقود الحيوى تستثمر 12 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها 9 مرات

8/28/2024 4:56:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة أصدقاء البيئة للوقود الحيوى استثمار 12 مليون جنيه بحلول منتصف 2025 لإضافة خط إنتاج جديد يرفع الإنتاج إلى 10 آلاف لتر كل 8 ساعات من ألف لتر حاليًا.

قال محمد نصار رئيس مجلس إدارة شركة أصدقاء البيئة للوقود الحيوى، إن الشركة أسست مصنع منذ عام لإعادة تدوير الزيوت عن طريق تجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوى باستثمارات 3 ملايين جنيه، إذ تبلغ إنتاجية المصنع ألف لتر وقود حيوى معاد تدويره كل ثمان ساعات.

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وذكر نصار أن نشاط الشركة بدأ منذ 2019 واختص بتجميع الزيوت وتصديرها للخارج، ولكن مع توجه وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للحد من تصدير الزيوت الخام والاتجاه لتصدير الوقود الحيوى والتشجيع على تصنيعه، بدأت الشركة بتعديل النشاط فى منتصف 2023.

وتابع أن الشركة ستبدأ شراكة مع إحدى شركات الاتصالات مصرية لبدء توريد الوقود الحيوى وخلطه بالسولار للتقليل من الانبعاثات الكربونية وسيتم إعلان نتائج الشراكة خلال الشهر المقبل.

وفسر أن الشركة توفر على الدولة مبالغ كبيرة توجه لتنظيف مواسير الصرف الصحى وإعادة تأهيل الأراضى المشبعة بمخلفات تلك الزيوت بسبب صعوبة تحللها وغيرها من الأضرار التى تنشأ بسبب التخلص غير المسئول من الزيوت المستعملة.

وأضاف أن تحويل طن الزيوت المستعملة إلى طن الوقود الحيوى يوفر فى المتوسط 3 طن انبعاثات كربونية وبالتالى توفير 3 شهادات كربونية.

“أصدقاء البيئة” تعتزم بيع شهادات كربون فى البورصة الفترة القادمة

وبحكم تطور سوق الكربون ونشأته فى مصر، ذكر نصار أن الشركة تعتزم بيع شهادات كربون فى البورصة الفترة القادمة والاتجاه نحو بيعها للشركات كثيفة الكربون التى تحتاج لتلك الشهادات.

وتابع أن الشركة تركز حالياً على التوزيع المحلى، إذ يستخدم الوقود الحيوى كوقود أساسى أو كمذيب عضوى فى بعض الصناعات المحلية كالأحبار والدهانات والإيبوكسى.

وأضاف نصار أن الشركة تقوم بتوريد الوقود الحيوى لمصنع خاص بالأحبار والذى يعد الوحيد من نوعه المصنع لأحبار الأوفست فى مصر، إذ تقوم الشركة بتوريد 25 ألف لتر شهرياً كبديل لزيت البرافين والذى يسبب ضرر بيئى وصحى.

وذكر أن الشركة توزع عينات من الوقود على شركات مختلفة لمحاولة نشر المنتج بشكل أوسع محلياً والاكتفاء الذاتى منه قبل الاتجاه إلى التصدير من جديد.

وأوضح أن الشركة قامت بعمل اختبارات على الانبعاثات الكربونية، حيث أن إضافة 7% من الوقود الحيوى على السولار أو الديزل يوفر الانبعاثات الكربونية بنسبة من 50 – 70% على حسب حالة المحرك.

وتابع أن منتج الشركة تستهدف بشكل أساسى أصحاب السيارات التى تعمل بالسولار، إذ أن إضافة 2 لتر وقود حيوى على 30 لتر سولار يقوم بتحسين أداء المحرك بشكل واضح ويقلل الانبعاث الكربونى من السيارة.

وقال إن ذلك يمكن أن يفيد الشركات التى تصدر منتجات للاتحاد الأوروبى، والتى تشترط تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدامه على مولدات الكهرباء وصناعات الدهانات والأحبار والورنيش والمبيدات الحشرية وأي صناعات تستخدم المذيبات.

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